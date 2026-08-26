La ministre Joly annonce un investissement majeur dans le Réseau canadien de l'automatisation et l'intelligence agroalimentaire afin de renforcer le secteur agroalimentaire canadien

CALGARY, AB, le 26 août 2026 /CNW/ -- Aujourd'hui, la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, a annoncé, en compagnie du secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Corey Hogan, un investissement de 50 millions de dollars dans le Réseau canadien d'automatisation et d'intelligence agroalimentaire (RCAIA), par l'intermédiaire du Fonds de réponse stratégique (FRS). Alors que les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales et la hausse du coût des aliments constituent un risque pour la population canadienne, le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour aider les Canadiens à avoir accès à des aliments sains et abordables.

Cet investissement permettra de renforcer la capacité d'innovation agroalimentaire du Canada en accélérant le développement, la démonstration, l'adoption et la commercialisation de technologies canadiennes. Grâce à cet investissement, le RCAIA élargira son réseau national d'exploitations agricoles intelligentes et de sites de démonstration agricoles commerciaux. Il offrira également une aide à frais partagés aux entreprises canadiennes qui développent et adoptent des technologies agroalimentaires novatrices. Le projet devrait permettre de financer au moins 40 nouveaux projets technologiques, d'engager 80 millions de dollars en co-investissements du secteur privé, de créer et de maintenir 800 emplois et de porter le réseau à plus de 3 000 membres.

Cet investissement contribuera non seulement à miser sur le talent, l'expertise et les ressources du Canada, mais aussi à atteindre des objectifs de la Stratégie nationale de sécurité alimentaire par l'augmentation de la production nationale, le renforcement des chaînes d'approvisionnement, et la promotion d'un secteur agroalimentaire plus productif, résilient et concurrentiel.

Citations

« Les Canadiens méritent un système alimentaire robuste et résilient, capable de relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Grâce à notre investissement dans le RCAIA, nous accélérons la commercialisation et l'adoption de technologies agricoles novatrices qui améliorent la productivité et renforcent les chaînes d'approvisionnement alimentaire. Notre gouvernement prend des mesures décisives pour renforcer la sécurité alimentaire du Canada et favoriser l'abordabilité à long terme pour les Canadiens. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

« Le secteur agroalimentaire canadien a une longue tradition d'innovation, et le RCAIA témoigne de cette force. Cet investissement aidera les exploitants agricoles et les transformateurs d'aliments de partout au Canada à mettre à l'essai et à adopter de nouvelles technologies qui améliorent la productivité et réduisent les coûts. Grâce à ce réseau national établi à Edmonton, nous contribuons à bâtir un système alimentaire plus résilient et plus concurrentiel pour la population canadienne. »

- Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Corey Hogan

« Au cours de ses six années d'activité, le RCAIA a investi plus de 42 millions de dollars dans 56 projets d'innovation agroalimentaire prometteurs au nom du gouvernement du Canada. Le nouveau financement d'ISDE nous permettra de tirer parti de nos réussites, plusieurs de nos partenaires de projet ayant réussi à développer et à commercialiser leurs innovations. Nous avons hâte de continuer à soutenir l'innovation agricole ainsi que les producteurs qui bénéficient de ces nouvelles technologies. »

- Le président-directeur général, Réseau canadien d'automatisation et d'intelligence agroalimentaire, Darrell Petras

Faits en bref

Le réseau du RCAIA compte maintenant plus de 1 100 membres. Il a investi 36 millions de dollars dans 51 projets, soutenu 885 emplois, généré plus de 100 actifs de propriété intellectuelle et attiré plus de 500 millions de dollars en investissements privés subséquents.

Le Fonds de réponse stratégique soutient des projets d'envergure dirigés par des entreprises ainsi que des réseaux d'innovation dans des domaines où le Canada possède un avantage manifeste. Ces réseaux regroupent des entreprises, des universités et des instituts de recherche de partout au pays. Le demandeur principal du réseau distribue le financement aux bénéficiaires des projets.

La Stratégie nationale de sécurité alimentaire renforce le système alimentaire canadien en améliorant la production nationale et en donnant à la population canadienne plus de choix et un meilleur accès à des aliments abordables produits localement. En s'attaquant aux obstacles structurels qui existent tout au long de la chaîne d'approvisionnement, la Stratégie permet de réduire les coûts inutiles et d'accroître l'efficacité de la production, de la transformation, du transport et de la vente des aliments.

S'appuyant sur les investissements existants, la Stratégie soutient l'innovation, accroît la capacité de production nationale et contribue à réduire la dépendance du Canada à l'égard des importations. Ensemble, ces mesures renforceront la résilience des chaînes d'approvisionnement, favoriseront la croissance économique et contribueront à assurer un système alimentaire plus durable, concurrentiel et fiable pour l'ensemble de la population canadienne.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]