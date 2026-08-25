Avis aux médias - La ministre Joly et le secrétaire parlementaire Corey Hogan annonceront un investissement dans le Réseau canadien d'automatisation et d'intelligence agroalimentaire

CALGARY, AB, le 25 août 2026 /CNW/ -- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, et le secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et député de Calgary Confederation, Corey Hogan, annonceront un investissement dans le Réseau canadien d'automatisation et d'intelligence agroalimentaire pour renforcer le secteur agroalimentaire canadien.

Date : Le mercredi 26 août 2026

Heure : 9 h 00 (HR)

Lieu : Calgary (Alberta)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]