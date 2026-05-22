La modernisation de l'usine de Tenaris à Sault Ste. Marie permettra d'accroître la capacité nationale de production de matériaux critiques destinés à l'industrie du pétrole et du gaz

SAULT STE. MARIE, ON, le 22 mai 2026 /CNW/ - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, a annoncé aujourd'hui, en compagnie du député de Sault Ste. Marie-Algoma, Terry Sheehan, un investissement de 76,2 millions de dollars au titre du Fonds de réponse stratégique, dans un projet de 305,9 millions de dollars de Tenaris. Dans le cadre de ce projet, l'entreprise prévoit de moderniser son complexe industriel à Sault Ste. Marie, d'étendre et moderniser sa capacité de production spécialisée d'acier, et d'accroître sa durabilité à long terme. L'économie mondiale évoluant rapidement, le gouvernement du Canada réalise des investissements stratégiques dans le but de protéger l'industrie canadienne de l'acier, de soutenir les travailleurs canadiens et de renforcer la capacité industrielle nationale, de manière à bâtir une économie forte et résiliente.

L'investissement annoncé aujourd'hui permettra à Tenaris d'acquérir de nouveaux équipements, d'automatiser davantage ses activités et de moderniser la chaîne de production de son usine de Sault Ste. Marie. L'entreprise pourra également créer ou maintenir plus de 1 000 emplois bien rémunérés tout au long du projet, ce qui soutiendra encore plus la main-d'œuvre qualifiée du secteur canadien de l'acier. Le projet permettra en outre à Tenaris d'accroître la fabrication de produits tubulaires destinés aux marchés pétrolier, gazier et industriel en améliorant son efficacité, en augmentant sa capacité nationale et en diversifiant ses produits, ce qui contribuera à renforcer la souveraineté énergétique, la solidité des chaînes d'approvisionnement et la résilience de l'industrie. L'entreprise adoptera aussi des technologies de pointe et de numérisation, ce qui lui permettra de fabriquer des produits tubulaires sans soudure hautement spécialisés, conçus pour des environnements d'exploitation complexes.

Cette annonce fait suite à l'annonce de nouvelles mesures du Canada visant à protéger et à renforcer l'industrie canadienne de l'acier, faite par le premier ministre Carney le 16 juillet 2025, ainsi qu'à l'annonce faite par la ministre Joly, le 4 mai 2026, d'un nouveau programme de 1 milliard de dollars de la Banque de développement du Canada visant à soutenir les entreprises canadiennes des secteurs de l'acier, de l'aluminium et du cuivre touchés par les droits de douane américains.

Alors que le Canada passe de la dépendance à la résilience, le gouvernement investit dans la durabilité à long terme de la base manufacturière du pays et renforce la sécurité des chaînes d'approvisionnement nationales pour les applications clés dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures. L'investissement annoncé aujourd'hui constitue une étape importante du plan du gouvernement visant à positionner l'industrie canadienne de l'acier sur la voie d'une prospérité durable.

Citations

« L'industrie canadienne de l'acier est un pilier de notre économie et un moteur de notre avenir industriel. Notre gouvernement demeure résolument engagé à soutenir le secteur de l'acier à Sault Ste. Marie. Alors que les droits de douane augmentent et que l'incertitude commerciale persiste, l'investissement de notre gouvernement dans Tenaris renforcera le secteur de la fabrication à l'échelon local, créera des emplois bien rémunérés et générera des retombées réelles et durables pour la région et pour le reste du Canada. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

« Tenaris est un pilier de la base industrielle de Sault Ste. Marie, et l'annonce d'aujourd'hui en garantit la croissance et la pérennité. Ce projet permettra de consolider et de créer des emplois syndiqués bien rémunérés pour les métallurgistes, tout en renforçant le rôle de notre ville au cœur de l'industrie canadienne de l'acier. Le gouvernement fédéral et moi-même continuerons de défendre cette communauté et de veiller à ce que des investissements soient réalisés pour sa prospérité à long terme. »

- Le député de Sault Ste. Marie-Algoma, Terry Sheehan

« L'investissement de Tenaris à Sault Ste. Marie est un gage de confiance envers la main-d'œuvre de calibre mondial de l'Ontario et envers notre plan visant à protéger la province en bâtissant une économie plus compétitive et résiliente. Notre gouvernement continuera de défendre les travailleurs des secteurs touchés par les droits de douane, tant ici à Sault Ste. Marie qu'ailleurs en Ontario. Pour y parvenir, nous misons sur la diversification de notre économie, la recherche de nouveaux partenaires commerciaux et le soutien à des projets stratégiques -- oléoducs, voies ferrées et autres infrastructures -- qui valorisent l'acier ontarien et ouvrent de nouveaux débouchés pour nos produits partout dans le monde. »

- Le premier ministre de l'Ontario, l'honorable Doug Ford

« Dans un contexte d'incertitude mondiale, l'environnement des affaires stable, fiable et prévisible de l'Ontario continue de susciter la confiance et d'attirer des investissements créateurs d'emplois. Nous félicitons Tenaris pour cette nouvelle étape et nous réjouissons à l'idée de voir les ouvriers sidérurgistes talentueux du Nord de l'Ontario être encore au cœur de son succès. »

- Le ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario, l'honorable Vic Fedeli

« Au Canada, nous savons que le secteur de l'énergie est unificateur. Les tuyaux en acier de Tenaris sont fabriqués en Ontario et livrés aux exploitants pétroliers et gaziers partout au pays par l'entremise de notre réseau de services Rig Direct®, ce qui contribue à renforcer la souveraineté énergétique du Canada. Grâce à cet investissement de plus de 300 millions de dollars canadiens, qui s'ajoute à celui de plus de 350 millions de dollars canadiens effectué depuis 2020, nous démontrons l'engagement indéfectible de Tenaris envers le secteur de la fabrication au Canada. Cette étape importante s'inscrit dans l'élan visant à renforcer la chaîne d'approvisionnement nationale de fournitures tubulaires pour puits de pétrole et de pipelines. »

- Le président de Tenaris, Martín Castro

Faits en bref

Le Canada produit annuellement plus de 12 millions de tonnes métriques d'acier brut. Le secteur canadien de l'acier représente quelque 23 000 emplois directs et soutient 100 000 emplois indirects.

En décembre 2025, le gouvernement a dévoilé un plan de 1,3 milliard de dollars pour les secteurs du bois d'œuvre et de l'acier, qui visait à favoriser la compétitivité, la réduction des tarifs de transport et l'approvisionnement de produits selon la politique « Acheter canadien ».

Algoma Tubes (Tenaris) est le seul fabricant canadien de tubes d'acier qui utilise des technologies de pointe pour fabriquer des produits tubulaires différenciés pour le secteur pétrolier et gazier du Canada.

Tenaris a commencé le laminage à chaud de tubes à la fin de l'année 2000, ce qui a fait d'elle le seul producteur national de produits tubulaires pour puits de pétrole. En 2022, l'entreprise a révélé avoir modernisé grandement son installation de Sault Ste. Marie, notamment pour ajouter la fabrication de tubes soudés par résistance électrique au complexe industriel.

Le Fonds de réponse stratégique (FRS) aide les industries canadiennes à innover, à s'adapter et à être compétitives dans une économie mondiale en mutation. Le FRS soutient des projets transformateurs d'envergure qui renforcent la résilience économique, consolident les chaînes d'approvisionnement et protègent de bons emplois dans des secteurs clés tels que l'acier, l'aluminium, l'automobile, les produits forestiers, l'intelligence artificielle et les technologies de pointe.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources: Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]