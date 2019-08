La ministre Joly annonce un investissement du gouvernement du Canada dans des projets de collaboration en recherche entre le Collège Ahuntsic et des entrepreneurs

Le financement accordé stimulera l'économie régionale et contribuera à former la prochaine génération

MONTRÉAL, le 29 août 2019 /CNW/ - La collaboration entre les chercheurs des collèges et les entreprises stimule les économies régionales et l'économie nationale et prépare les jeunes Canadiens à occuper les emplois de demain. Partout au pays, les collèges jouent un rôle central dans les collectivités et mènent des travaux de recherche qui aident les entreprises à innover et à croître.

Aujourd'hui, la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly, a annoncé, au nom de la ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan, l'octroi de 1,7 million de dollars au Collège Ahuntsic à l'appui de la recherche, au titre du Programme d'innovation dans les collèges et la communauté. Ce financement s'inscrit dans l'investissement de 57 millions de dollars dont la ministre Duncan a fait l'annonce le 13 juin dernier.

Au centre collégial de transfert de technologie du Collège Ahuntsic, l'Institut des communications graphiques et de l'imprimabilité, les fonds soutiendront des chercheurs dans la mise au point d'appareils de télécommunication et de capteurs intelligents qui facilitent la traçabilité des emballages d'aliments et d'autres documents imprimés, en vue d'améliorer la sécurité des Canadiens. Les fonds permettront également à l'établissement d'acheter du nouveau matériel de laboratoire.

L'investissement annoncé s'inscrit dans la vision scientifique du Canada et dans l'engagement du gouvernement du Canada de consacrer plus de 10 milliards de dollars aux sciences et à la recherche, qui inclut la plus importante injection de fonds dans la recherche collégiale à ce jour.

Citations

« Grâce à cet investissement, le Collège Ahuntsic pourra attirer davantage d'étudiants à la recherche d'une formation et d'une expérience pratiques. Les entreprises de la région seront quant à elles en mesure de prendre de l'expansion et de prospérer, ce qui sera profitable pour toute la communauté et permettra à Montréal de croître en tant que carrefour d'innovation. »

- La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly

« Notre gouvernement est résolu à redonner aux sciences et à la recherche la place qui leur revient. Nous investissons donc dans la collaboration en recherche entre les étudiants et les petites et moyennes entreprises de sorte qu'ils puissent mener divers projets qui stimuleront le développement économique et la création d'emplois partout au pays. Grâce à cette collaboration, les collèges, cégeps et écoles polytechniques contribueront à améliorer la qualité de vie des citoyens de leur communauté. »

- La ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan

« Le CRSNG attache une grande valeur à l'importante contribution des collèges canadiens dans l'écosystème de la recherche et de l'innovation. L'investissement annoncé aujourd'hui améliorera encore davantage les capacités en recherche de notre pays, qui se démarque déjà sur la scène mondiale, aidera les entreprises à innover et à favoriser la croissance, et servira à former la prochaine génération de chercheurs et d'entrepreneurs. »

- Le vice-président, Partenariats de recherche, Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, Marc Fortin

« C'est avec beaucoup de fierté que nous accueillons l'annonce du financement du CRSNG. Le Collège Ahuntsic est une maison d'enseignement supérieur qui valorise la recherche et l'innovation, et son centre collégial de transfert de technologie (CCTT), l'Institut des communications graphiques et de l'imprimabilité, est un incontournable dans la recherche scientifique au Collège. Son équipe collabore activement avec des entreprises qui souhaitent intégrer des technologies de pointe dans le domaine de l'impression. »

- La directrice générale du Collège Ahuntsic, Nathalie Vallée

« Ce financement permettra à l'ICI de mieux soutenir les entreprises canadiennes des secteurs de l'emballage et aussi de croître avec le réseau GreEN, réseau constitué de 13 universités canadiennes, pour la création d'emballages intelligents verts. Énergie, télécommunications et capteurs seront les principaux axes de développement. »

- Le directeur général de l'Institut des communications graphiques et de l'imprimabilité (ICI), André Dion

Les faits en bref

Liens connexes

Suivez l'actualité scientifique canadienne sur les médias sociaux @ScienceCDN : Twitter, Instagram, Facebook

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter : @ISDE_CA

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Daniele Medlej, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sciences et des Sports, 343-291-4204, daniele.medlej@canada.ca; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, ic.mediarelations-mediasrelations.ic@canada.ca; Hélène Pageau, Directrice communications, marketing et événements, Institut des communications graphiques et de l'imprimabilité (ICI), 514-389-5061, poste 238, helene.pageau@i-ci.ca

Related Links

http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home