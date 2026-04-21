Siemens agrandira le Centre mondial de recherche et développement en technologies de fabrication assistée par l'IA pour la production de batteries

OTTAWA, ON, le 21 avril 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, en marge de la foire commerciale HANNOVER MESSE, la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, a annoncé l'octroi, au titre du Fonds de réponse stratégique, d'un montant de 23 millions de dollars à Siemens Canada pour son projet évalué à 70 millions de dollars, une part d'un projet évalué à 150 million de dollars.

Siemens agrandira le Centre mondial de recherche et développement en technologies de fabrication assistée par l'IA pour la production de batteries, situé au Canada. Ce centre mène principalement des activités de recherche-développement de pointe dans le secteur automobile afin d'améliorer les méthodes de production et l'efficacité des batteries, ce qui renforce le leadership et la capacité concurrentielle du pays. On y concevra et commercialisera des technologies de fabrication avancées en vue de consolider la chaîne de valeur canadienne des batteries. Les technologies mises au point dans cette installation permettront de lever des obstacles majeurs dans le secteur mondial des batteries et d'accroître la compétitivité du Canada au sein de cet écosystème. Grâce à cet investissement, Siemens maintiendra 3 310 emplois au pays, créera 90 postes à temps plein et offrira 625 stages à des étudiants du programme d'alternance travail-études.

Cet investissement solidifiera le rôle du Canada au sein d'une chaîne d'approvisionnement automobile nord-américaine intégrée, conformément aux objectifs de la nouvelle stratégie automobile nationale annoncée par le premier ministre Carney le 5 février 2026. Ce projet favorisera la collaboration entre le milieu universitaire, les chefs de file de l'industrie et les chercheurs, qui pourront alors accélérer l'innovation dans le domaine des batteries et ainsi conforter la position du pays comme acteur clé de l'économie verte. Il s'appuie également sur la récente déclaration commune entre le Canada et l'Allemagne visant à susciter de nouveaux investissements dans le secteur canadien des véhicules électriques.

Le Canada est un pays où l'automobile occupe et continuera d'occuper une place importante, et c'est dans cette optique que le gouvernement effectue des investissements stratégiques pour protéger les emplois et renforcer le secteur automobile. Cette annonce constitue une étape clé dans la mise en œuvre de notre plan visant à consolider la position du pays dans la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'automobile et des batteries, dans la réduction d'émissions, et dans l'établissement d'une économie propre et compétitive qui offre de bons emplois et assure une prospérité durable aux Canadiens.

Citations

« Le Canada est un constructeur automobile qui peut compter sur des travailleurs de calibre mondial ainsi que sur une excellente capacité d'innover. On y fabrique d'ailleurs certains des meilleurs véhicules au monde. Cet investissement constitue une étape marquante de la nouvelle stratégie automobile du Canada et s'appuie sur le partenariat industriel profond et en expansion qui nous lie à l'Allemagne. Notre gouvernement prend des mesures audacieuses pour attirer des investissements qui créeront de bons emplois, renforceront nos industries et nous permettront de bâtir une économie compétitive et résiliente. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

« L'investissement réalisé par le gouvernement du Canada dans la recherche-développement de technologies de fabrication assistée par l'intelligence artificielle contribuera à accélérer le déploiement de l'IA et de l'automatisation par logiciel. Siemens est enthousiaste à l'idée de faire de l'IA industrielle une réalité, et de pouvoir ainsi soutenir des entreprises industrielles au Canada et ailleurs dans le monde dans leur transition vers une production adaptable assistée par l'IA. »

- Le directeur des opérations pour l'automatisation industrielle chez Siemens AG, Rainer Brehm

« Par l'entremise de son investissement, le gouvernement du Canada donne au Centre mondial de recherche et développement en technologies de fabrication assistée par l'IA les moyens nécessaires pour déployer l'intelligence artificielle industrielle dans le monde réel, ce qui optimisera la production des batteries, réduira le gaspillage et consolidera la position du Canada dans le secteur mondial de la fabrication des batteries. Nous sommes reconnaissants de recevoir ces fonds annoncés par l'honorable ministre Mélanie Joly puisqu'ils favoriseront la compétitivité du pays grâce au déploiement durable de l'IA industrielle dans le secteur de la fabrication. »

- Le président-directeur général de Siemens Canada, Faisal Kazi

Faits en bref

Fondée en 1847 en Allemagne, Siemens est une entreprise technologique de premier plan axée sur l'industrie, l'infrastructure, la mobilité et les soins de santé.

Siemens Canada fait partie intégrante du tissu canadien depuis plus de 113 ans et dispose des technologies nécessaires pour soutenir les priorités nationales, notamment en matière de compétitivité, d'efficacité énergétique et d'atténuation des effets des changements climatiques.

L'entreprise a établi un centre mondial de recherche-développement dans le domaine des batteries.

Au cours de l'exercice 2025, qui a pris fin le 30 septembre 2025, Siemens Canada a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2,3 milliards de dollars. L'entreprise compte quelque 4 600 employés d'un océan à l'autre et possède 38 bureaux et installations de production au Canada.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources: Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]