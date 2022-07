OTTAWA, ON, le 26 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, a terminé hier sa visite à Terre-Neuve-et-Labrador. Elle était de passage dans cette province dans le cadre d'une série de discussions et de rencontres avec des partenaires et des intervenants ruraux. Les résultats de ces discussions, qui portaient sur les priorités et les enjeux, permettront d'orienter la conception et l'élaboration de politiques et de programmes fédéraux qui viendront soutenir la relance et la croissance économiques des régions rurales du Canada, ainsi que renforcer leur résilience.

Au fil de sa visite, la ministre Hutchings a rencontré des dirigeants municipaux, industriels et communautaires. Lors de sa rencontre avec la mairesse de Lewisporte, Krista Freake, elle a discuté de priorités économiques locales comme la nécessité d'aider les petites entreprises à croître et d'améliorer l'abordabilité pour les Canadiens en milieu rural. La ministre s'est ensuite rendue à la marina de Lewisporte, la plus grande au Canada atlantique. Elle en a alors appris davantage sur l'importance de la marina pour l'économie locale ainsi que les incroyables possibilités qu'elle procure à la communauté. Puis, elle a participé à une table ronde avec des membres de la Chambre de commerce de Gander et des environs. Ensemble, ils se sont engagés à collaborer pour attirer les talents locaux, répondre aux besoins locaux en matière de logements et favoriser la croissance du secteur touristique dans les régions rurales de Terre-Neuve-et-Labrador.

À Twillingate, la ministre Hutchings a visité la nouvelle station de bateaux de la Garde côtière canadienne qui a été construite il y a deux ans grâce à un investissement de 8,3 millions de dollars réalisé dans le cadre du Plan de protection des océans. Ce plan a permis de renforcer la protection de nos côtes et de notre faune, d'améliorer la gestion du trafic et des incidents maritimes, et de faire progresser les partenariats avec les communautés autochtones. La ministre a aussi rencontré des exploitants d'entreprise déterminés à maintenir et à créer des emplois bien rémunérés dans les régions rurales de la province. Elle s'est rendue à Point Leamington, à l'usine de Superior Glove, qui produit quotidiennement des milliers de gants pour les travailleurs de divers secteurs et qui s'inscrit au nombre des meilleurs endroits où travailler au Canada.

La visite de la ministre s'est terminée à St. John's par une réunion du Comité de direction de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique. Cette stratégie fédérale-provinciale a pour objectif de stimuler l'économie du Canada atlantique par le développement des régions. La ministre Hutchings s'est donc jointe aux premiers ministres des provinces de l'Atlantique ainsi qu'à d'autres ministres fédéraux pour aborder la question des priorités régionales. Ils ont parlé entre autres de main-d'œuvre qualifiée et d'immigration, d'innovation, de commerce et d'investissements, de croissance propre et de changement climatique, et enfin d'infrastructures.

Citations

« Au cours de la dernière semaine, j'ai eu l'occasion d'entendre les préoccupations de Terre-Neuviens et de Labradoriens habitant en milieu rural. L'inflation a de réelles conséquences sur les familles canadiennes, que l'on pense au coût de l'épicerie ou à celui de l'essence. Comme il l'a fait ces deux dernières années, notre gouvernement continuera d'aider la population à surmonter cette nouvelle difficulté. Nous avons dressé un plan comportant des mesures bien concrètes qui rendront le coût de la vie plus abordable pour les Canadiens cette année. Nous avons notamment augmenté de 10 % la pension de la Sécurité de la vieillesse, bonifié l'Allocation canadienne pour les travailleurs d'un montant pouvant atteindre 2 400 $, et prévu un versement de 500 $ aux locataires ayant de la difficulté à payer leurs factures. Je suis impatiente de poursuivre mes discussions avec les citoyens des quatre coins du pays pour m'assurer que les communautés rurales peuvent atteindre leur plein potentiel et être prises en compte dans la relance économique du Canada. »

- La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings

Faits en bref

Liens connexes

Restez branchés

