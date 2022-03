PREMIÈRE NATION D'ELSIPOGTOG, TERRITOIRE TRADITIONNEL MI'KMAQ NON CÉDÉ, NB, le 18 mars 2022 /CNW/ - Cette semaine, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, s'est rendue dans la Première Nation d'Elsipogtog pour y rencontrer le chef Arren Sock et le conseil, discuter des priorités et des défis de la communauté et visiter les sites de nouveaux projets d'infrastructure.

La ministre Hajdu a tout d'abord visité le Centre de santé et de mieux-être d'Elsipogtog, où elle a remercié le personnel de la santé pour son dévouement durant la pandémie de COVID-19. Elle a également discuté avec les employés pour en savoir plus au sujet des rénovations et de l'agrandissement du centre de santé communautaire. Une fois terminé, l'établissement modernisé offrira aux membres de la communauté un meilleur accès aux soins. Le projet, qui est actuellement à la phase de conception, permettra de moderniser et d'agrandir la superficie totale du bâtiment à 1 068 mètres carrés (11 495 pieds carrés) afin de mieux répondre aux besoins de la communauté.

Ils ont ensuite visité l'organisme de services à l'enfance et à la famille de la communauté, Oetjgoapeniag Elnoei Family Services Agency, où ils ont pris connaissance des programmes offerts par les travailleurs sociaux et d'autres employés, dont le counselling, le mentorat après l'école et d'autres activités pour les enfants à risque. La ministre Hajdu en a également appris davantage sur les défis qu'ont dû relever les membres de l'équipe pendant la pandémie. Elle les a remerciés de leur engagement envers leur communauté. En 2021-2022, Services aux Autochtones Canada a versé 8,03 millions de dollars à la Première Nation d'Elsipogtog pour des programmes d'entretien et de prévention et pour la gestion de l'organisme, dans le cadre du programme des Services à l'enfance à la famille des Premières Nations.

Le chef Sock et la ministre Hajdu ont également discuté du tout nouveau Centre de guérison Lone Eagle, dont la construction est presque terminée et qui remplacera un bâtiment qui existe depuis plus de trente ans. Services aux Autochtones Canada a investi un financement de 4,5 millions de dollars pour la construction du nouveau centre de traitement, qui offrira une vaste gamme de services liés à la consommation problématique de substances en plus d'offrir des locaux supplémentaires pour appuyer les programmes de guérison culturelle, la formation, l'éducation et les activités physiques. Il pourra accueillir simultanément six clients dans six chambres individuelles. Le centre compte aussi une chambre pour le personnel qui permettra aux travailleurs d'assurer une présence auprès des clients 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'installation de 800 mètres carrés (8 611 pieds carrés) offrira des salles de consultation privées, une cuisine et une salle à manger complètes, ainsi qu'un bureau pour les professionnels de la santé en visite.

La visite de la communauté comprenait également un arrêt à la nouvelle école de la Première Nation d'Elsipogtog, qui accueille des élèves de la maternelle à la huitième année et dont la construction a été achevée à l'été 2021. Cette installation moderne, qui aidera les élèves à atteindre leurs objectifs d'apprentissage, comprend une bibliothèque, une salle axée sur l'informatique et les technologies, un centre culturel et d'apprentissage à distance, une salle d'innovation, deux salles de ressources d'apprentissage, une salle de repas qui sert de aussi de salle polyvalente, une cuisine/cafétéria et un gymnase.

L'école d'Elsipogtog abrite également la nouvelle clinique dentaire de la communauté. D'une superficie de 60 mètres carrés (646 pieds carrés), elle comprend une salle de chirurgie, un laboratoire, une salle d'attente et un poste de travail pour le dentiste. La clinique permettra à la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits d'offrir des soins dentaires à la communauté durant toute l'année.

Citations

« La Première Nation d'Elsipogtog accomplit un travail remarquable grâce à ses installations dédiées à la santé et au mieux-être de la communauté, à ses services à l'enfance et à la famille et à sa magnifique nouvelle école. Je félicite le chef Sock et le conseil pour leur détermination et leur engagement à faire de ces projets une réalité pour la communauté, et à permettre aux enfants et aux familles de rester unis. Ces efforts se traduisent par un accès amélioré aux soins de santé et davantage de possibilités en matière d'éducation pour plus de gens, ce qui est une bonne nouvelle pour tout le monde. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Au nom de la Première Nation d'Elsipogtog, je suis heureux d'accueillir la ministre Patty Hajdu à l'occasion de sa visite dans notre communauté. En cette période où nous sortons de la pandémie de COVID-19, notre communauté est impatiente de reprendre bon nombre des plans et des projets qui ont été mis en suspens en raison de la pandémie. La Première Nation d'Elsipogtog s'est engagée à établir et à maintenir des liens avec Services aux Autochtones Canada et ses partenaires pour veiller à ce que nous puissions poursuivre nos objectifs en matière de développement économique, social et culturel de notre communauté. Madame la ministre Hajdu, merci d'avoir pris le temps de visiter notre communauté qui nous est si chère. Nous avons hâte de bâtir cette relation grâce à laquelle nous pourrons maintenir un dialogue constructif qui sera profitable pour notre population et pour le Canada dans son ensemble »

Arren Sock

Chef de la Première Nation d'Elsipogtog

Faits en bref

La Première Nation d'Elsipogtog est située sur le bord de la rivière Richibucto , à huit kilomètres au sud-ouest de Rexton , au Nouveau-Brunswick. La communauté compte environ 3 400 membres, dont 2 628 vivent dans la réserve.

, à huit kilomètres au sud-ouest de , au Nouveau-Brunswick. La communauté compte environ 3 400 membres, dont 2 628 vivent dans la réserve. Le projet de rénovation et d'agrandissement du Centre de santé et de mieux-être d'Elsipogtog est en cours et devrait être terminé en 2023.

La construction du Centre de traitement de Lone Eagle devrait être terminée d'ici avril 2022. Il remplacera l'établissement existant qui a plus de 30 ans.

Liens connexes

Restez branchés

