BRAMPTON,ON, le 13 avril 2022 /CNW/ - Dans le cadre du Budget de 2022 : Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable, le gouvernement du Canada fera des investissements ciblés et responsables pour créer de bons emplois, faire croître notre économie et bâtir un Canada où personne n'est laissé pour compte.

Aujourd'hui, la présidente du Conseil du Trésor, l'honorable Mona Fortier, était à Brampton avec Ruby Sahota, députée de Brampton-Nord, Sonia Sidhu, députée de Brampton-Sud, et Shafqat Ali, député de Brampton-Centre, pour souligner les investissements dans le logement abordable aux résidences Bramalea Christian Fellowship. Cet immeuble de six étages offre 89 logements locatifs abordables à des familles. Ce projet a été financé en partie par le Fonds national de co-investissement pour le logement, qui a contribué à hauteur de 13,75 millions de dollars au financement du gouvernement fédéral.

Le budget de 2022 comporte de nouvelles mesures importantes qui favorisent l'accès à des logements abordables pour la population canadienne. Ces mesures permettront d'aider les acheteurs de maison à épargner et à acheter leur première maison, de doubler la construction de logements au cours de la prochaine décennie, d'interdire les investissements étrangers dans le logement canadien et de mettre un frein aux pratiques déloyales qui rendent le logement plus coûteux pour la population canadienne.

Le coût de la mise de fonds constitue un obstacle majeur pour de nombreuses personnes qui cherchent à accéder à la propriété, d'autant plus que le prix des logements continue de grimper. Le budget de 2022 propose d'instaurer le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété, qui offrirait aux éventuels acheteurs d'une première maison la possibilité d'épargner jusqu'à 40 000 $. À l'instar d'un REER, les cotisations seraient déductibles d'impôt et les retraits pour l'achat d'une première maison, y compris le revenu de placement, seraient non imposables, comme c'est le cas pour le compte d'épargne libre d'impôt (aucun impôt à payer sur les cotisations et aucun impôt à payer sur les retraits).

Pour qu'un plus grand nombre de logements abordables puissent être construits rapidement, le budget de 2022 propose de fournir 1,5 milliard de dollars sur deux ans, à compter de 2022-2023, pour prolonger l'Initiative pour la création rapide de logements. Ce nouveau financement devrait permettre de créer au moins 6 000 nouveaux logements abordables. Ces programmes proposés font partie d'une série d'initiatives visant à aider la population canadienne à avoir un chez-soi sécuritaire et abordable.

Parmi les autres mesures relatives au logement abordable prévues dans le budget de 2022, citons :

la protection des acheteurs et des locataires;

un financement pour lutter contre l'itinérance et d'appuyer les logements abordables, particulièrement pour les plus vulnérables;

les investissements dans les logements pour les Autochtones.

Citations

« Le budget de 2022 vise à faire croître notre économie, à créer de bons emplois et à bâtir un Canada où personne n'est laissé pour compte. Notre plan est responsable et réfléchi, et il se traduira par un plus grand nombre de logements et d'emplois bien rémunérés pour la population canadienne; un air plus pur et une eau plus propre pour nos enfants; et une économie plus forte et plus résiliente pour les années à venir. »

- L'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

« Tout le monde devrait avoir un logement sûr et abordable. Mais cet objectif est de plus en plus hors de portée pour beaucoup trop de Canadiens et de nouveaux arrivants au pays. C'est pourquoi le logement est un important pilier du budget de 2022 et nous prenons des mesures importantes pour rendre les logements abordables pour les Canadiens et Canadiennes d'un océan à l'autre. »

- L'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor

Faits saillants

Les mesures prévues dans le budget de 2022 pour rendre les logements plus abordables sont les suivantes :

Permettre au Canada d'être en mesure de doubler la construction de logements au cours des 10 prochaines années;

Aider les Canadiens à acheter leur première maison, notamment en introduisant le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété et en doublant le crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation;



Lancer un nouveau fonds pour accélérer la construction de logements en vue de créer 100 000 nouveaux logements nets au cours des cinq prochaines années;



Élaborer une charte des droits des acheteurs de propriété et créer un plan national visant à mettre fin aux offres à l'aveugle;



interdire aux acheteurs étrangers d'acquérir des propriétés résidentielles non récréatives pour une période de deux ans;



Instaurer un crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles, qui permettrait de verser un soutien pouvant atteindre 7 500 $ pour la construction d'un logement secondaire.

D'autres mesures importantes dans le budget de 2022 comprennent :

5,3 milliards de dollars sur cinq ans pour offrir des soins dentaires aux Canadiens et Canadiennes dont le revenu familial annuel est inférieur à 90 000 $. Le régime couvrira d'abord les personnes de moins de 12 ans en 2022 et sera ensuite élargi aux moins de 18 ans, aux aînés et aux personnes en situation de handicap en 2023. La mise en œuvre complète du régime est prévue pour 2025. Le programme sera limité aux familles ayant un revenu annuel inférieur à 90 000 $, et toute personne ayant un revenu annuel inférieur à 70 000 $ n'aura pas à payer de quote-part;

Jusqu'à 3,8 milliards de dollars sur huit ans pour lancer la première stratégie sur les minéraux critiques du Canada ;

11 milliards de dollars de fonds supplémentaires pour continuer de soutenir les enfants et les familles autochtones, et aider les communautés autochtones à poursuivre leur croissance et à façonner leur avenir;



Plus de 8 milliards de dollars en en nouveau financement pour mieux équiper les Forces armées canadiennes, renforcer les contributions du Canada à nos alliances de base comme l'OTAN et NORAD, et renforcer la cybersécurité du Canada ;

Une aide supplémentaire à l' Ukraine et à son peuple face à l'invasion illégale de la Russie, y compris jusqu'à 1 milliard de dollars en nouvelles ressources de prêt au gouvernement ukrainien par l'entremise d'un nouveau compte administré pour l' Ukraine au Fonds monétaire international (FMI), et 500 millions de dollars supplémentaires pour fournir une aide militaire;

Un dividende temporaire pour la relance du Canada , représentant un impôt ponctuel de 15 % sur le revenu imposable de 2021 supérieur à 1 milliard de dollars des plus grands groupes de banques et d'assureurs-vie du Canada , afin d'aider à soutenir la relance générale du Canada ;

Une augmentation permanente de 1,5 point de pourcentage du taux d'imposition des sociétés des groupes bancaires et d'assurance-vie sur les revenus imposables au-dessus du seuil de 100 millions de dollars.

