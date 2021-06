DISTRICT DE COCHRANE, ON, le 11 juin 2021 La santé et le bien-être des habitants du Nord de l'Ontario sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et de l'Ontario. C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises, les collectivités et les peuples autochtones et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus en cette période sans précédent.

Aujourd'hui, l'honorable Mona Fortier, ministre de la Prospérité de la classe moyenne et ministre associée des Finances, et l'honorable Ross Romano, député de Sault Ste. Marie, et les maires de Timmins, de Kenora, de Cochrane, de Kapuskasing, de Hearst et de Black River-Matheson, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour neuf projets locaux dans les districts d'Algoma, de Cochrane, de Kenora et de Timiskaming dans le Nord de l'Ontario. Ces projets ont pour but d'aider les collectivités à mettre en place des mesures de sécurité liées à la COVID-19 dans toutes les collectivités et d'améliorer les options de transports actifs.

Par exemple,

La ville de Timmins recevra 317 820 $ pour prolonger les sentiers le long du chemin Airplane afin de les relier aux sentiers et aux pistes cyclables existants. Le financement servira également à la rénovation de l'hôtel de ville, ce qui comprend l'installation de barrières de protection dans tout le bâtiment et l'amélioration de la salle de réunion afin de permettre aux participants de maintenir une distance sécuritaire entre eux.

recevra 317 820 $ pour prolonger les sentiers le long du chemin Airplane afin de les relier aux sentiers et aux pistes cyclables existants. Le financement servira également à la rénovation de l'hôtel de ville, ce qui comprend l'installation de barrières de protection dans tout le bâtiment et l'amélioration de la salle de réunion afin de permettre aux participants de maintenir une distance sécuritaire entre eux. La ville de Kapuskasing recevra 173 340 $ pour remplacer et élargir les trottoirs détériorés du parc Riverside afin de permettre aux piétons de maintenir une bonne distance physique le long de la voie.

recevra 173 340 $ pour remplacer et élargir les trottoirs détériorés du parc afin de permettre aux piétons de maintenir une bonne distance physique le long de la voie. La ville de Cochrane recevra 132 990 $ pour construire des sentiers polyvalents et des trottoirs de bois afin que les résidents aient plus d'options de trajets à pied et à vélo.

recevra 132 990 $ pour construire des sentiers polyvalents et des trottoirs de bois afin que les résidents aient plus d'options de trajets à pied et à vélo. La ville de Kenora recevra 227 771 $ pour moderniser le Centre récréatif de Kenora en installant un nouveau système de ventilation.

Le gouvernement du Canada investit 1 082 178 $ dans ces projets dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue 270 544,60 $ aux projets, pour un investissement total de plus 1,35 million de dollars dans la région.

Les gouvernements du Canada et de l'Ontario continueront de travailler en étroite collaboration afin de veiller à ce que les collectivités de tout le Nord de l'Ontario reçoivent le soutien nécessaire pour continuer à lutter contre la pandémie et pour assurer la sécurité de leurs familles, de leurs entreprises et de leurs collectivités pendant cette période difficile. Vous pouvez compter sur nous.

Citations

« Comme j'ai un fort sentiment d'appartenance envers le Nord de l'Ontario, je suis heureuse de me joindre aux maires de la région et à la province de l'Ontario pour faire cette annonce importante. Nous continuerons de collaborer pour assurer la sécurité de nos collectivités tout au long de cette pandémie, pendant que nous déployons les vaccins. En investissant dans des projets comme ceux-ci, nous créerons de bons emplois pour la classe moyenne et nous bâtirons des collectivités plus résilientes. »

Mona Fortier, ministre de la Prospérité de la classe moyenne et ministre associée des Finances

« Nous sommes plus efficaces lorsque nous travaillons ensemble. Le financement essentiel de programmes comme le Programme d'infrastructure Investir dans le Canada, ici dans le Nord, renforce l'engagement des gouvernements provincial et fédéral à protéger la santé et le bien-être des personnes et des familles. Étant originaire du Nord, je suis fier que notre gouvernement appuie nos collectivités du Nord par des investissements qui permettront de bâtir un Ontario plus fort, plus sain et plus sécuritaire pour nos familles aujourd'hui et pour les générations à venir. »

L'honorable Ross Romano, député provincial de Sault Ste. Marie et ministre des Collèges et Universités de l'Ontario.

« La ville de Kapuskasing a la chance d'avoir le parc Riverside comme grand espace vert public qui offre des choix de loisirs sains et actifs à nos citoyens, dans un environnement sûr et propre, surtout pendant la pandémie. Le parc Riverside est au cœur de notre communauté et mène stratégiquement à notre centre-ville et à notre célèbre rue Circle.



La réfection des trottoirs aurait dû être entreprise depuis longtemps, car nos hivers longs et froids ont contribué à la détérioration de certaines sections des trottoirs. Ce chemin fait également face à nos complexes de logements pour personnes âgées, au parc aquatique public, à la structure de l'aire de jeux et au belvédère. Avec l'aide des gouvernements fédéral et provincial, nous sommes en mesure d'améliorer notre infrastructure de transport actif afin de garantir que tous les utilisateurs puissent circuler dans le parc Riverside et se rendre au centre-ville de manière sûre et accessible. Nous attendons avec impatience le jour où les festivals et les événements seront autorisés afin que nous puissions mettre en valeur nos véritables racines nordiques et le charme de notre communauté. Kapuskasing est très reconnaissante et remercie ses partenaires fédéraux et provinciaux pour leur soutien continu. »

David Plourde, maire de Kapuskasing

« Lorsque nous songeons à créer un Timmins plus sain et plus sûr pour nos résidents, nous examinons les possibilités d'améliorer l'accès à nos espaces verts et les moyens de favoriser l'activité physique », déclare le maire George Pirie. « Nous envisageons d'aménager des voies d'accès, des sentiers polyvalents et des pistes cyclables qui seront reliés à notre réseau de sentiers existant. Le travail est effectué par notre Comité vélo et la vision à long terme consiste à créer une boucle à usages multiples qui relie toute la ville.

L'avantage d'un réseau de transport actif est que nos résidents peuvent alors se déplacer en toute sécurité dans notre communauté, des quartiers résidentiels aux centres commerciaux, en passant par nos parcs et nos sentiers. Je tiens à remercier la ministre Scott du ministère de l'Infrastructure au nom du gouvernement de l'Ontario et la ministre Hajdu du ministère de la Santé au nom du gouvernement du Canada pour leur soutien. »

George Pirie, maire de Timmins

« Le financement reçu par la ville de Kenora pour l'installation d'un déshumidificateur au Centre récréatif de Kenora permettra d'élargir les possibilités de loisirs au sein de notre collectivité tout en générant des gains d'efficacité opérationnelle au sein de notre service des loisirs et des possibilités économiques pour la municipalité. »

Daniel Reynard, maire de Kenora

Faits en bref

Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, plus de 3 milliards de dollars sont disponibles pour offrir aux provinces et aux territoires une plus grande souplesse pour financer des projets à court terme qui sont prêts à démarrer.

Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructure publique assumée par le fédéral est de 80 % dans les provinces et de 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 13,9 milliards de dollars dans plus de 3 200 projets d'infrastructure en Ontario dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

Produit connexe

Document d'information

Investissement dans le Nord de l'Ontario pour faire face aux répercussions de la COVID-19

Un financement conjoint fédéral et provincial est alloué à 9 projets dans les districts d'Algoma, de Cochrane, de Kenora et de Timiskaming, dans le Nord de l'Ontario, dans le cadre du plan Investir dans le Canada.

Ce financement aura des répercussions positives sur des milliers de familles et de programmes et services communautaires, tandis que les municipalités s'adaptent aux besoins changeants de leurs citoyens en raison de la pandémie de COVID-19.

Le gouvernement du Canada investit 1 082 178 $ dans ces projets dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue 270 544,60 $ aux projets.

Bénéficiaires du financement :

Nom du projet Description du projet Financement fédéral Réaménagement de l'hôtel de ville de Timmins Le projet permettra de réaménager les locaux de l'hôtel de ville de Timmins, en Ontario, pour les adapter en réponse à la pandémie de COVID-19. Dans le cadre de ce projet, des écrans protecteurs et des cloisons/murs seront installés dans l'ensemble du bâtiment, et la salle de réunion sera modernisée pour permettre une séparation sécuritaire des participants aux réunions et pour la doter de l'équipement nécessaire aux vidéoconférences. 82 928,00 $ Aménagement de sentiers de raccordement et de sentiers polyvalents près de la route de l'aéroport Le projet prévoit le prolongement de sentiers polyvalents et la création de pistes cyclables et de sentiers de raccordement à Timmins. 171 328,00 $ Installation d'un déshumidificateur au centre récréatif de Kenora Le projet vise l'installation d'un déshumidificateur sur toit à l'aréna du centre récréatif de Kenora. Pour ce faire, les systèmes électrique et au gaz seront modernisés, le toit de l'aréna sera renforcé pour pouvoir supporter le poids supplémentaire, et les conduits et les raccords nécessaires seront installés en prenant les mesures appropriées pour en assurer l'étanchéité et assurer une protection contre les intempéries. 182 216,80 $ Raccordement d'un sentier polyvalent à Cochrane Le projet favorisera le transport actif dans la ville de Cochrane grâce à l'aménagement de 350 m de sentiers polyvalents et de promenades près du lac Commando. 106 397,60 $ Rénovation à des fins de sécurité du nouveau bureau municipal dans le canton de Black River-Matheson Township Le projet permettra de rénover l'intérieur de l'édifice municipal situé dans le canton de Black River-Matheson pour l'adapter en réponse à la pandémie de COVID-19. Le projet prévoit la rénovation des locaux à bureaux municipaux. Pour permettre aux occupants de respecter les mesures de distanciation physique, les salles et le deuxième étage de l'édifice seront agrandis, et des toilettes supplémentaires seront construites. 80 000,00 $ Réfection des trottoirs du parc Riverside dans la ville de Kapuskasing Le projet consistera à remplacer et à élargir les trottoirs en mauvais état du parc Riverside. 138 672,00 $ Modernisation des systèmes de glace du complexe récréatif de Kirkland Lake Le projet permettra de rénover et d'améliorer le complexe récréatif de la ville de Kirkland Lake en modernisant la patinoire. 162 552,80 $ Modernisation et agrandissement du parc communautaire de la rue Front dans le canton de Hornepayne Le projet consistera à moderniser et à agrandir le parc communautaire de la rue Front à Hornepayne, en Ontario. Le projet permettra d'installer de nouvelles structures de jeu, des tables à pique-nique, un support à vélo, de l'équipement extérieur de conditionnement physique, des clôtures et des panneaux de signalisation, et d'aménager un nouveau sentier pédestre. 78 083,20 $ Construction d'une nouvelle aire de réception dans la ville de Hearst Le projet prévoit la construction d'une nouvelle aire de réception dans l'établissement de soins de longue durée Foyer des Pionniers situé dans la ville de Hearst. 80 000,00 $

Liens connexes

Investir dans la résilience des collectivités face à la COVID-19 : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html

Initiative canadienne pour des collectivités en santé :

https://www.infrastructure.gc.ca/chci-iccs/index-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-on-fra.html#1

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Isabella Brisson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Prospérité de la classe moyenne et ministre associée des Finances, 579-337-5723, [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca