FLORENCE, Italie, le 18 nov. 2024

Le tourisme, une industrie diversifiée aux multiples facettes, est un moteur économique essentiel qui permet à des personnes du monde entier de tisser des liens. Les ministres du Tourisme du Groupe des sept (G7) se sont rencontrés pour souligner l'importance économique, sociale et culturelle du secteur.

Du 13 au 15 novembre, les délégués se sont réunis à Florence, en Italie, pour réfléchir aux approches collaboratives susceptibles de façonner l'avenir de l'industrie touristique. Leurs discussions portaient sur l'amélioration de la durabilité sur les plans économique, social et environnemental dans un contexte d'évolution rapide des technologies. Le rôle de l'intelligence artificielle était au cœur de celles-ci, car il s'agit d'une force transformatrice qui offre des solutions novatrices permettant d'améliorer l'efficacité opérationnelle, de personnaliser les expériences de voyage et de faire la promotion de pratiques durables au sein de l'industrie.

Le groupe a participé à des séances ministérielles sur le tourisme durable et inclusif, l'intelligence artificielle et le tourisme, le capital humain et les secteurs prioritaires du tourisme où le G7 pourra faire preuve de leadership dans les années à venir. Les délégués ont pu présenter les pratiques exemplaires qu'ils ont déjà adoptées et réfléchir aux nouvelles possibilités de croissance pour l'ensemble de l'écosystème du tourisme. Les membres du G7 ont donné leur approbation à une déclaration définitive, un document sur les priorités en politiques touristiques et une note d'orientation sur l'intelligence artificielle et le tourisme qui a été rédigée avec l'appui de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

Lors de son séjour dans la capitale de la Toscane, la ministre Ferrada a participé avec ses homologues à plusieurs réunions bilatérales qui portaient sur leurs priorités communes et des stratégies de coopération visant à stimuler le tourisme durable aux échelles nationales et mondiale. Ces réunions ont permis de souligner l'engagement de favoriser une croissance responsable du secteur touristique, en mettant particulièrement l'accent sur la collaboration en matière de pratiques durables, le renforcement de la résilience aux changements climatiques et le rôle du tourisme dans l'économie.

« Cette réunion des ministres du Tourisme du G7 témoigne de l'importance du secteur et de son potentiel de croissance. Chaque membre du G7 a la responsabilité de veiller à ce que le tourisme demeure à la fois un moteur économique et un levier de protection environnementale. Aux côtés de ses partenaires internationaux, le Canada jette les bases d'un secteur touristique plus écologique, résilient, durable et inclusif qui répond à nos besoins actuels tout en s'assurant que les besoins des prochaines générations sont respectés. »

- La ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Soraya Martinez Ferrada

Le Groupe des sept (G7) est un forum informel qui réunit le Canada, la France , l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis. L'Union européenne y participe également et est représentée aux sommets par le président du Conseil européen et la présidente de la Commission européenne.

des sept (G7) est un forum informel qui réunit le Canada, la , l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis. L'Union européenne y participe également et est représentée aux sommets par le président du Conseil européen et la présidente de la Commission européenne. Le 1 er janvier 2024, l'Italie a assumé la présidence du G7 pour la septième fois. Les membres du G7 sont unis par des valeurs et des principes communs, et le groupe joue un rôle essentiel de protection de la liberté et de la démocratie, et de réponse aux défis mondiaux.

janvier 2024, l'Italie a assumé la présidence du G7 pour la septième fois. Les membres du G7 sont unis par des valeurs et des principes communs, et le groupe joue un rôle essentiel de protection de la liberté et de la démocratie, et de réponse aux défis mondiaux. Le prochain Sommet des dirigeants du G7 se tiendra à Kananaskis, en Alberta , en 2025. Le Canada assumera la présidence et collaborera avec ses partenaires du G7 sur leurs priorités communes, comme le développement d'économies qui profitent à tous, la lutte contre les changements climatiques et la gestion de l'évolution rapide des technologies.

