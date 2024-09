BELÉM, Brésil, le 24 sept. 2024 /CNW/ - À titre de principal forum de coopération entre les économies de premier plan, le Groupe des Vingt (G20) joue un rôle important dans la gouvernance mondiale et le renforcement de la coopération multilatérale pour relever les grands défis mondiaux. Le sommet du G20 inclut une rencontre ministérielle à laquelle participent les ministres du Tourisme des pays membres et d'autres nations clés.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Soraya Martinez Ferrada, a récemment participé à la fructueuse réunion des ministres du Tourisme du G20 de 2024 à Belém, au Brésil.

Les ministres du Tourisme se sont réunis pour mettre en commun des pratiques exemplaires, favoriser la collaboration internationale et stimuler la croissance économique et la compréhension culturelle mutuelle au moyen du tourisme. Cette année, la lutte contre les changements climatiques a été un sujet de discussion d'importance. La ministre Ferrada a présenté la perspective canadienne sur les changements climatiques, des hivers doux aux feux de forêt, qui représentent une menace existentielle pour le tourisme. Elle a également participé à des discussions approfondies sur la durabilité du tourisme et sur les défis liés à la main-d'œuvre dans le secteur, notamment sur les plans de la formation et du recrutement.

La ministre Ferrada a représenté le Canada à l'occasion de plusieurs autres activités en marge de la rencontre ministérielle. Elle a notamment pris part au dialogue entre les secteurs public et privé organisé par le Conseil mondial du voyage et du tourisme, où les participants ont discuté de leurs priorités et de leurs préoccupations, en plus de cerner des possibilités de s'entraider et de renforcer les partenariats public-privé. La ministre Ferrada a pris la parole au nom du Canada au forum sur la durabilité organisé par ONU Tourisme, où étaient abordées les façons dont les pays peuvent travailler ensemble pour faire progresser le tourisme inclusif et durable à l'échelle mondiale. Enfin, la ministre a tenu des rencontres bilatérales avec des partenaires et alliés clés, dont des représentants des États-Unis, du Japon, de l'Allemagne et de l'Italie.

Citations

« Le tourisme est rassembleur, tant pour les gens que pour les nations. Cette année, à l'occasion de la réunion des ministres du Tourisme du G20, mes homologues et moi avons réitéré notre engagement à faire du tourisme une industrie durable et pérenne. Pour y arriver, nous devons développer le tourisme de manière éclairée, tout en luttant contre les changements climatiques. Le Canada continuera de faire preuve de leadership sur la scène mondiale et de collaborer avec l'ensemble des autres pays pour faire du tourisme une force au service du bien. »

- La ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Soraya Martinez Ferrada

