La ministre Duranceau mobilise les secteurs de l'habitation et du patrimoine religieux lors d'une journée d'échanges

JOLIETTE, QC, le 1er avril 2025 /CNW/ - Près de 100 acteurs influents, notamment des milieux religieux, culturel et de l'architecture ainsi que des secteurs de l'habitation et du développement économique, ont échangé hier à Joliette avec la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau. L'objectif de la journée était de partager les bonnes pratiques pour entreprendre des projets avec des propriétés à vocation religieuse.

Au terme de la rencontre, trois constats font consensus :

Que ce soit pour de l'habitation, pour des lieux culturels ou pour le milieu communautaire, les anciens lieux de culte peuvent assurément servir différemment aujourd'hui. Il est souvent question d'églises, mais les monastères et les couvents, pour ne nommer que ceux-là, sont aussi des bâtiments qui peuvent être convertis. Le rôle des différents groupes religieux est central pour créer des projets respectant le caractère historique des bâtiments ainsi que les valeurs et les volontés des communautés. La concertation, l'ouverture et la vision font partie des bonnes pratiques pour imaginer des projets rassembleurs et innovants.

La rencontre s'est déroulée dans un lieu tout à fait approprié, soit PAX Habitat, un milieu de vie plurigénérationnel inauguré au printemps 2023. PAX Habitat, c'est 102 logements pour aînés et un CPE qui accueille 70 enfants, tout ça dans un immeuble qui fut autrefois l'abbaye Notre-Dame-de-la-Paix, à Joliette. La Société d'habitation du Québec, notamment, a contribué financièrement au projet.

« Le besoin de mettre tous les acteurs autour d'une même table, il était demandé. C'est ce que l'on a réussi à faire avec cet événement. Il faut penser en dehors de la boite, être plus agile comme gouvernement afin de faciliter la réalisation de projets. Il existe un potentiel extraordinaire avec notre patrimoine religieux au Québec, tant sur le plan humain que sur le plan architectural. Nous allons nous inspirer de ces discussions pour développer les meilleures façons de mener à terme des projets d'habitation sur des sites patrimoniaux religieux reconvertis. Les liens créés lors de l'événement, ils seront durables, et je suis très fière d'avoir concrétisé cette idée de rencontre et d'avoir rassemblé autant de personnes avec une aussi grande expertise. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

Le développement de projets d'habitation utilisant le potentiel des terrains et des bâtiments associés au patrimoine religieux du Québec est l'une des voies explorées dans la Stratégie québécoise en habitation.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

