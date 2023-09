La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Caroline Proulx, accueille Adriana Dudas dans son cabinet

QUÉBEC, le 5 sept. 2023 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, accueille chaleureusement Mme Adriana Dudas en tant qu'attachée politique régionale pour la région.

Cette nomination vise à renforcer le travail du caucus régional et à faire progresser les dossiers prioritaires mis de l'avant par les élus de la Coalition avenir Québec dans la région. Mme Dudas jouera un rôle essentiel dans la poursuite des objectifs gouvernementaux dans Lanaudière.

Le gouvernement du Québec est déterminé à continuer de veiller à l'évolution des dossiers locaux de premier plan et à assurer un développement harmonieux de la région. La nomination de Mme Dudas à titre d'attachée politique régionale renforce cet engagement et confirme l'importance accordée à la voix et aux préoccupations des résidents de Lanaudière.

Citations :

« Je me réjouis de cette nomination. Adriana a une feuille de route impressionnante, en plus d'être une fière résidente de notre région. Le caucus pourra compter sur son expertise pour contribuer aux priorités identifiées par les députés au début du présent mandat, soit l'éducation, les transports, la santé et l'habitation. Les besoins sont grands, mais les défis stimulants. Bienvenue dans l'équipe, chère collègue! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je joins ma voix à celle de mes collègues et à notre ministre régionale pour saluer avec joie l'arrivée d'Adriana dans un poste qui revêt une grande importance, puisqu'elle sera appelée à faire le lien entre les députés provinciaux lanaudois et la population, représentée par des organismes, des groupes et des regroupements dont la préoccupation est le bien-être de nos communautés. Bienvenue, Adriana, et merci d'accepter de nous aider et de nous soutenir dans notre rôle d'élus! »

Lucie Lecours, députée des Plaines et présidente du caucus des élus de Lanaudière

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Source : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 514 248-0160, Courriel : [email protected]