La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, félicite les députés François Tremblay et Amélie Dionne, qui se joignent à son cabinet

QUÉBEC, le 4 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, profite de la nomination des adjoints parlementaires et gouvernementaux par le premier ministre du Québec, M. François Legault, pour féliciter et souhaiter la bienvenue au député de Dubuc, M. François Tremblay, qui hérite des fonctions d'adjoint parlementaire au Tourisme, et à la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques), Mme Amélie Dionne, qui agira à titre d'adjointe gouvernementale au Tourisme.

Ces nominations visent à appuyer la ministre dans l'exercice de ses fonctions, qui consistent entre autres à soutenir la croissance et la promotion du tourisme au Québec dans une perspective de prospérité économique et de développement durable. Bien au fait des enjeux de développement touristique régionaux et nationaux, les deux députés seront appelés à jouer des rôles significatifs dans la poursuite des objectifs gouvernementaux en matière de tourisme.

Citations :

« Le Québec, c'est un territoire d'une superficie de 1,7 million de kilomètres carrés. Nous ne serons pas de trop de trois pour les ambitions que nous avons en matière de développement touristique. On doit continuer de soutenir ce secteur ainsi que l'ensemble de nos régions pour qu'elles puissent atteindre tout leur potentiel. Les besoins sont grands, mais les défis stimulants. Bienvenue dans l'équipe, chers collègues, nous formerons un formidable trio! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je tiens à saluer la marque de confiance que me témoigne Mme Proulx. C'est pour moi un honneur de collaborer avec son équipe d'experts et de passionnés. Ma première responsabilité professionnelle aura été au sein de l'Association touristique régionale de Charlevoix. J'aurai aussi vécu des années enrichissantes avec le chef de file de la croisière-excursion au Canada. Enfin, mon expérience en lien avec le développement du parc national du Fjord-du-Saguenay et du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent m'aura permis d'acquérir une expertise au cœur de l'industrie. Je suis un député de terrain reconnu pour sa proximité, et c'est aussi ce qui caractérise la force des partenaires touristiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean que je représente. Les défis du Québec touristique sont sans limites, au même titre que son potentiel à se projeter dans le monde. C'est une responsabilité que j'accomplirai avec fierté et ouverture. »

François Tremblay, député de Dubuc et adjoint parlementaire au Tourisme

« Je suis très heureuse de la fonction que m'a confiée Mme Proulx. J'ai eu la chance d'œuvrer au sein de son cabinet et j'ai également été impliqué dans plusieurs projets de développement touristique. Le Bas-Saint-Laurent possède un potentiel incroyable, et ce sera pour moi un honneur de contribuer à faire rayonner cette région ainsi que l'ensemble des régions du Québec. »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques) et adjointe gouvernementale au Tourisme

