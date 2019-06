La ministre des Sciences et des Sports, Kirsty Duncan annonce la nomination du nouveau président du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada

Cette nomination aidera l'organisme subventionnaire à faire progresser la recherche et l'innovation au Canada

OTTAWA, le 25 juin 2019 /CNW/ - Le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) vise à faire du Canada un pays de découvreurs et d'innovateurs, au profit de tous les Canadiens. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir cet organisme subventionnaire dans ses efforts pour favoriser et promouvoir le genre de recherche qui peut mener à l'enrichissement des connaissances et à de nouvelles percées dans le futur.

Aujourd'hui, la ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan, a annoncé la nomination d'Alejandro Adem à la présidence du CRSNG. Professeur de mathématiques, M. Adem a enseigné dans diverses universités dans le monde. Depuis 2005, il est titulaire de la Chaire de recherche du Canada en topologie algébrique et en cohomologie des groupes à l'Université de la Colombie-Britannique (anglais). Il occupe depuis 2015 le poste de chef de la direction et directeur scientifique de Mitacs, qui a pour mission d'établir des partenariats entre les universités, les entreprises et le gouvernement pour soutenir l'innovation industrielle et sociale. M. Adem assumera ses nouvelles fonctions au CRSNG à compter du 1er octobre 2019.

Cette nomination a été faite en conformité avec la nouvelle approche du gouvernement du Canada sur les nominations du gouverneur en conseil. Cette approche fait appel à un processus de sélection ouvert et transparent fondé sur le mérite qui vise à assurer la parité hommes-femmes et à refléter la diversité du Canada. Les ministres obtiennent ainsi des renseignements avérés et des recommandations quant aux nominations pour les postes à doter qui relèvent de leur portefeuille.

Citations

« Félicitations à M. Adem pour ce nouveau poste. Le CRSNG et nos autres conseils subventionnaires sont des organismes essentiels qui nous aident à investir dans des recherches innovatrices et révolutionnaires, ainsi qu'à soutenir la prochaine génération de chercheurs. L'expérience de premier ordre qu'a acquise M. Adem en travaillant au sein de divers établissements d'enseignement postsecondaire canadiens, qui sont des moteurs d'innovation, lui sera des plus salutaire. Je tiens aussi à remercier Digvir Jayas qui a assumé la présidence par intérim pendant quelques mois durant le processus de sélection. »

- La ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan

« C'est tout un honneur pour moi d'avoir été nommé président du CRSNG, un organisme de calibre mondial qui joue un rôle essentiel pour ce qui est du soutien apporté aux sciences, à l'ingénierie et à l'innovation et de leur promotion au Canada. Je compte collaborer avec la communauté de la recherche scientifique canadienne. Nous nous travaillerons à l'amélioration et au développement de programmes d'excellence ayant une grande incidence, qui démontreront un engagement ferme à l'égard de l'équité, de la diversité et de l'inclusion. »

- Le futur président du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, Alejandro Adem

Les faits en bref

Le Conseil du CRSNG compte, en plus d'un président, jusqu'à 18 membres des secteurs public et privé. Le Conseil établit la stratégie et les politiques de haut niveau qui permettront au CRSNG de faire avancer la recherche-développement au Canada .

du CRSNG compte, en plus d'un président, jusqu'à 18 membres des secteurs public et privé. établit la stratégie et les politiques de haut niveau qui permettront au CRSNG de faire avancer la recherche-développement au . Chaque année, le CRSNG investit plus de 1,2 milliard de dollars dans la recherche en sciences naturelles et en génie au Canada . Il offre également des bourses et de la formation pratique à plus de 30 000 étudiants de niveau postsecondaire et stagiaires postdoctoraux.

. Il offre également des bourses et de la formation pratique à plus de 30 000 étudiants de niveau postsecondaire et stagiaires postdoctoraux. Le gouvernement du Canada a prévu plus de 10 milliards de dollars pour la science. Il a accordé aux activités de recherche fondamentale la plus forte augmentation de financement de l'histoire du pays.

