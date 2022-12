La ministre Déry salue la nomination de M. Alexandre Cloutier à titre de président de l'Université du Québec

QUÉBEC, le 14 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, tient à féliciter M. Alexandre Cloutier pour sa désignation à titre de président de l'Université du Québec.

Le Conseil des ministres a entériné aujourd'hui la nomination de M. Cloutier à la tête du réseau universitaire, qui comprend 10 établissements francophones fréquentés par plus de 100 000 étudiantes et étudiants partout au Québec. Le nouveau président succédera à l'actuelle présidente, Mme Johanne Jean, pour un mandat d'une durée de cinq ans qui commencera le 15 décembre 2022.

Diplômé en droit civil de l'Université d'Ottawa, en droit constitutionnel de l'Université de Montréal et en droit international public de l'Université Cambridge et membre du Barreau du Québec, M. Cloutier a agi pendant près de cinq ans à titre de vice-recteur aux partenariats, aux affaires internationales et autochtones à l'Université du Québec à Chicoutimi. Au cours de sa carrière, il a par ailleurs été député à l'Assemblée nationale pendant près de douze ans et a agi à titre de ministre aux Affaires intergouvernementales canadiennes, à la Francophonie canadienne et à la Gouvernance souverainiste et de ministre responsable des régions de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec. Il a récemment présidé la Commission scientifique et technique indépendante sur la reconnaissance de la liberté académique, qui a mené à l'adoption de la Loi sur la liberté académique dans le milieu universitaire.

Citation :

« Je suis heureuse de la nomination d'Alexandre Cloutier. Il s'est distingué après un processus de sélection rigoureux au cours duquel plusieurs candidatures de talent ont été évaluées. M. Cloutier a toutes les qualités nécessaires pour assumer ce rôle et contribuer à faire grandir et rayonner ce joyau économique, social et culturel qu'est le réseau de l'Université du Québec. L'ambition de notre gouvernement est d'accroître la qualité et l'accessibilité des études universitaires ainsi que le rayonnement national et international de notre réseau d'établissements postsecondaires. Je souhaite que le réseau de l'Université du Québec renforce sa contribution à l'innovation, au développement économique régional ainsi qu'à l'accueil et à la rétention d'étudiants internationaux. C'est avec plaisir que je travaillerai avec le nouveau président sur ces grandes priorités du gouvernement. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Renseignements: Source : Lyann St-Hilaire, Directrice des communications de la ministre de l'Enseignement supérieur, 418 956-8620, [email protected]