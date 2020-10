TORONTO, le 19 oct. 2020 /CNW/ - La Société Alzheimer du Canada salue la nomination de la Dre Saskia Sivananthan au Comité consultatif ministériel sur la démence.

Le conseil a été formé par la ministre de la Santé en 2018. Il fournit des conseils factuels à la ministre sur des questions portant sur la maladie d'Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs. Les membres comprennent des personnes atteintes, des proches aidants, des chercheurs, des groupes de défense et des professionnels de la santé.

Le Comité consultatif ministériel sur la démence fournit des points de vue et des conseils majeurs qui éclairent nos travaux sur la démence. Je félicite la Dre Sivananthan, qui détient de vastes connaissances et une grande expérience, pour sa nomination au Comité. Même si nous luttons contre la COVID-19, nous continuons la mise en œuvre de composantes fondamentales de la première Stratégie nationale sur la démence au Canada, à l'appui de tous les Canadiens, notamment les personnes atteintes de démence et les soignants. Par l'entremise de notre partenariat avec le Comité, nous créons un Canada qui valorise et appuie les personnes atteintes de démence et les soignants, un endroit où ils peuvent avoir une qualité de vie optimale.

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

La Dre Sivananthan, experte sur les troubles neurocognitifs de renommée internationale, est la chef de la direction scientifique de la Société Alzheimer du Canada. Elle a auparavant occupé le poste de conseillère principale en matière de politique et de stratégie pour les aînés à l'Organisation mondiale de la Santé. Elle y a co-rédigé le document de travail Démence et plan mondial d'action de santé publique qui a permis d'établir des objectifs internationaux visant à combattre les préjugés et la discrimination et faire avancer les soins aux personnes atteintes.

Au sujet de la Société Alzheimer

Plus de 500 000 Canadiens ont reçu un diagnostic de trouble neurocognitif. Un Canadien sur 5 est un proche aidant. La Société Alzheimer du Canada est le principal organisme qui se consacre aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'un autre trouble neurocognitif. Active dans les communautés partout au pays, la Société offre son soutien aux personnes ayant reçu un tel diagnostic, les partenaires de soins et les professionnels de la santé dans les domaines du traitement et des soins; elle contribue aussi au changement des politiques, mais est également le fer de lance dans le domaine de la recherche de traitements et d'un remède curatif. La Société Alzheimer du Canada est un organisme de bienfaisance enregistré.

Au sujet de la Dre Saskia Sivananthan, chef de la direction scientifique, du transfert et de l'échange des connaissances de la Société Alzheimer du Canada

La docteure Saskia Sivananthan, conseillère en matière de politique et de stratégie sur les soins aux personnes atteintes d'un trouble neurocognitif reconnue à l'échelle internationale, est la chef de la direction scientifique, du transfert et de l'échange des connaissances (TEC) de la Société Alzheimer du Canada. À ce titre, elle supervise le Programme de recherche de la Société Alzheimer : un chef de file en matière de fixation de priorités dans le domaine de la recherche sur les troubles neurocognitifs et le seul bailleur de fonds qui engage les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif dans tous les aspects de la recherche. Auparavant, la Dre Sivananthan a occupé le poste de conseillère principale en matière de politique et de stratégie pour les aînés à l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) dans le cadre de sa stratégie mondiale sur les troubles neurocognitifs. La Dre Sivananthan a co-rédigé le document de travail Démence et plan mondial d'action de santé publique qui a été adopté à l'unanimité à l'occasion de la 170e Assemblée mondiale de la santé par 194 états membres. Ce document précisait les priorités et établissait des objectifs internationaux pour combattre les préjugés et la discrimination et faire avancer les soins aux personnes atteintes. Dre Sivananthan est une neuroscientifique et une scientifique spécialisée dans les données sanitaires.

