La ministre de la Santé et le ministre des Services aux Autochtones annoncent le financement et les plans fédéraux en appui aux efforts dans la lutte contre le racisme dans les systèmes de santé.

OTTAWA, TERRITOIRE ALGONQUIN, ON, le 29 juin 2021 /CNW/ - Renforcer l'accès à des services de santé culturellement sûrs est essentiel à la création d'une société forte, culturellement inclusive et solidaire. Le gouvernement du Canada reconnaît que le racisme systémique, découlant de l'histoire coloniale du Canada, est enraciné dans les systèmes de santé de notre pays et continue d'avoir des effets catastrophiques sur les communautés et les membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Augmenter l'accès aux services de santé sûrs, respectueux et culturellement informés pour les peuples autochtones est une priorité pour le gouvernement du Canada. Le Principe de Joyce, nommé à la mémoire de Joyce Echaquan de la Nation Atikamekw, au Québec, vise à garantir à tous les Autochtones le droit d'accès équitable, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé ainsi que le droit de jouir du meilleur état possible de santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle.

Dans l'esprit du Principe de Joyce, le Canada reconnaît que les Autochtones ont « le droit d'avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé » et que « les Autochtones ont le droit, en toute égalité, de jouir du meilleur état possible de santé physique et mentale », conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Le Canada s'engage également à soutenir la santé et la sécurité des communautés autochtones et à favoriser des systèmes de santé exempts de racisme et de discrimination où les Autochtones sont respectés et en sécurité et où l'accès à des services de santé mentale et de mieux-être adaptés à la culture est amélioré grâce à la Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, et l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, ont annoncé des affectations au montant de 126,7 millions de dollars sur trois ans, d'abord annoncées dans le Budget 2021, en appui aux efforts de lutte contre le racisme dans les systèmes de santé du Canada. Cela comprend :

33,3 millions de dollars pour améliorer l'accès à des services culturellement sûrs, surtout les services aux femmes autochtones, aux personnes 2ELGBTQQIA, aux personnes ayant un handicap et d'autres groupes marginalisés qui peuvent vivre une discrimination fondée sur plus d'un motif. Cela comprend le soutien aux initiatives de sages-femmes et de doulas autochtones et le renforcement du financement des organisations nationales de femmes autochtones, de même que des organisations régionales et locales;

46,9 millions de dollars pour soutenir les changements apportés aux systèmes de santé par l'intégration de la culture et de la sécurité du patient à tous les niveaux, ainsi que par une représentation accrue des Autochtones dans les professions de santé.

Cela comprend la somme de 14,9 millions de dollars qui sera utilisée par Santé Canada pour créer un programme visant à offrir un financement aux organisations autochtones et aux partenaires de la santé afin de soutenir les projets qui peuvent mettre en œuvre des solutions fondées sur les distinctions pour lutter contre le racisme envers les Autochtones. Ce financement permettra également de soutenir la capacité des partenaires autochtones à s'engager de manière significative dans l'élaboration de politiques et de programmes visant à répondre à leurs priorités en matière de santé;

37,8 millions de dollars pour améliorer le soutien et la responsabilisation en fournissant aux organisations un financement fondé sur les distinctions pour de nouveaux défenseurs des patients autochtones qui permettront à ces derniers de naviguer plus sûrement dans les systèmes de santé fédéraux, provinciaux et territoriaux;

8,7 millions de dollars pour assurer un leadership fédéral, notamment en organisant des dialogues nationaux comme celui d'aujourd'hui, afin de faire progresser les mesures concrètes visant à lutter contre le racisme à l'égard des Autochtones dans les systèmes de santé du Canada, mais aussi en augmentant la sensibilité culturelle des programmes et des pratiques de Services aux Autochtones Canada.

Citations

« En amorçant ces conversations nécessaires, en prenant position contre les cas de racisme à l'égard des peuples autochtones, en affrontant ensemble la vérité - aussi inconfortable soit-elle - nous pouvons continuer à réparer les erreurs du passé et à redresse la situation pour l'avenir en agissant. Le dialogue national d'aujourd'hui se termine par des mesures concrètes visant à mettre en place des systèmes de santé qui reconnaissent les connaissances traditionnelles, des systèmes de santé qui respectent les modes de connaissances et d'existence des Autochtones et qui sont culturellement sûrs pour les peuples autochtones. Ensemble, nous pouvons apporter des changements significatifs et durables pour les peuples autochtones et tous les Canadiens. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

« Le véritable changement systémique exige une volonté profonde de partager le pouvoir. Il faut aussi de l'humilité pour admettre que nous n'en faisons pas assez - et je peux dire sans équivoque qu'en tant que gouvernement, nous n'en faisons pas assez. Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux doivent s'attaquer aux questions de compétence liées au financement, à la gouvernance, à la prestation de programmes et de services en matière de santé. Ce n'est qu'alors que nous pourrons atteindre l'équité en matière de santé entre les peuples autochtones et non autochtones. Je suis impatiente de travailler avec les peuples autochtones et leurs gouvernements, ainsi qu'avec les provinces et les territoires, pour résoudre ces problèmes. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

Faits en bref

Les deux Dialogues nationaux précédents, tenus en octobre 2020 et en janvier 2021, auxquels ont participé des représentants des organisations autochtones nationales, des professionnels de la santé autochtones, des partenaires du système de santé et des représentants des provinces et des territoires, ont constitué les premières étapes dans la lutte contre le racisme à l'égard des Autochtones dans les systèmes de santé.

en janvier 2021, auxquels ont participé des représentants des organisations autochtones nationales, des professionnels de la santé autochtones, des partenaires du système de santé et des représentants des provinces et des territoires, ont constitué les premières étapes dans la lutte contre le racisme à l'égard des Autochtones dans les systèmes de santé. Les Dialogues nationaux, ainsi que les travaux approfondis déjà entrepris sur cette question, notamment dans le cadre du rapport Ignored to Death , le rapport In Plain Sight , et les résultats de l'enquête de Val-d'Or sur le racisme systémique, ont relevé de nombreuses causes profondes, des facteurs aggravants et des lacunes à combler.

, le rapport , et les résultats de l'enquête de sur le racisme systémique, ont relevé de nombreuses causes profondes, des facteurs aggravants et des lacunes à combler. Le Dialogue national de juin sur le racisme à l'égard des Autochtones (28-29 juin 2021) est l'occasion de poursuivre des mesures collectives visant à accroître la représentation des Autochtones dans l'enseignement postsecondaire du domaine de la santé, la formation en matière d'humilité et de sécurité culturelle, les approches traditionnelles de la santé et la navigation en sécurité des patients.

Liens connexes

Mesures prises par le gouvernement du Canada pour lutter contre le racisme envers les Autochtones dans les systèmes de soins de santé

Le Principe de Joyce

La voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées

Mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

