La ministre de la Famille, Suzanne Roy, a menti aux parents du Québec, accuse Marc Tanguay

QUÉBEC, le 27 févr. 2023 /CNW/ - Déclaration de Marc Tanguay, chef de l'opposition officielle au sujet de la lettre aux parents du Québec de la ministre de la Famille, Suzanne Roy.

« Ce matin, dans sa lettre aux parents du Québec, la ministre de la Famille, Suzanne Roy, tente d'expliquer l'inexplicable et reconnaît finalement que ce ne sont pas 33 000 enfants qui sont en attente d'une place en service de garde.

La ministre nous dit que son devoir est de rassurer les parents. Son devoir, c'est de leur dire la vérité.

La vérité, c'est que la CAQ a volontairement ignoré 39 000 enfants pour embellir son bilan.

La vérité, c'est que la CAQ a changé sa méthode de calcul en pleine campagne électorale pour duper les Québécois.

La vérité, c'est que la crise dans le réseau des services de garde ne fait que s'empirer sous le gouvernement Legault.

La vérité, c'est que la liste d'attente est maintenant de plus de 72 000 enfants.

Ce qui est clair, c'est que la ministre a menti. Elle affirmait à l'Assemblée nationale, le 16 février dernier : "Quand on veut répondre précisément, on ne joue pas avec les chiffres. Actuellement, les enfants qui ont besoin d'un service de garde et qui sont inscrits sur la liste 0-5, c'est 33 000."

Elle n'a plus notre confiance. Les parents ont raison d'être fâchés et découragés. »

- Marc Tanguay, chef de l'opposition officielle et député de LaFontaine

SOURCE Cabinet du chef de l'opposition officielle

Renseignements: Maxime Doyon, Attaché de presse, Cabinet du chef de l'opposition officielle, 514 820-7267, [email protected]