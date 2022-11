La ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, annonce la création d'une clinique dentaire en Minganie

SEPT-ÎLES, QC, le 15 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, annonce, au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé, la création d'une clinique dentaire publique pour la population de la Minganie, un projet qui a bénéficié d'un investissement initial de plus de 1,46 million $.

Cette clinique s'inscrit dans le cadre d'un projet pilote visant à améliorer l'accès aux soins dentaires préventifs et curatifs de première ligne pour la population, à développer l'intégration de la médecine dentaire au système de santé et à mettre en place des corridors de service, par exemple avec les urgences des centres hospitaliers.

La clinique comptera quatre salles de traitement et permettra d'offrir les soins suivants : nettoyage dentaire et traitements curatifs. À terme, l'équipe clinique sera composée de deux dentistes, de deux hygiénistes dentaires et de deux assistantes dentaires. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord est responsable de soutenir la clinique dans son implantation, ainsi que du recrutement et de la rémunération du personnel.

Rappelons que cette clinique dentaire constitue l'un des projets pilotes d'une démarche qui permettra de fournir des services dentaires à environ 22 000 personnes sous le seuil du faible revenu ou en milieu éloigné. De plus, le ministre Dubé a été clair lors du dévoilement du Plan santé : la prévention est un nouvel élément clé de la gestion du réseau de la santé.

Citations :

« Je me réjouis de la création de cette clinique qui permettra de mieux desservir le territoire de la Minganie en matière de santé dentaire. Il s'agit d'un premier pas dans la région vers une intégration plus complète de ces services à l'offre de notre réseau public. À terme, nous voulons fournir un meilleur accès aux services dentaires à l'ensemble de la population, dans un souci d'équité et de solidarité pour les personnes plus vulnérables. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Je suis très heureuse d'annoncer un investissement de 1,46 million $ pour la création d'une clinique dentaire pour les gens de la Minganie. L'accès aux services de santé est une priorité pour moi et des initiatives comme celle-ci permettent de répondre à la réalité spécifique de notre territoire. Notre région est d'ailleurs l'une des premières à bénéficier de ce projet pilote novateur! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis

« Nous sommes fiers de cette annonce qui est le résultat de l'engagement de nos équipes, depuis plusieurs mois, pour élaborer le projet avec la collaboration du ministère de la Santé et des Services sociaux. Pour le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, il était très important de permettre à la population de la Minganie d'avoir accès à des soins dentaires dans son milieu. Nous tenons à remercier toutes les personnes ayant contribué à ce projet pour leur dévouement. »

Manon Asselin, présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord

Faits saillants :

Pour l'instant, en plus de la clinique de Sainte-Anne-des-Monts, annoncée en novembre 2021, et celle de la Minganie, toutes deux destinées à une population vivant en région éloignée, quatre cliniques dentaires, destinées aux personnes à faible revenu, seront soutenues :

la Clinique dentaire communautaire de l'Outaouais, du CISSS de l'Outaouais;

Dentaville, du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal;

la Clinique dentaire Jim Lund , située à la Mission Bon-Accueil, de la faculté de médecine dentaire de l'Université McGill;

, située à la Mission Bon-Accueil, de la faculté de médecine dentaire de l'Université McGill; la Clinique communautaire d'Asbestos, du CIUSSS de l'Estrie ‒ Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke .

Ces projets pilotes font partie intégrante d'une démarche ayant pour but de réduire les inégalités sociales en termes d'accès aux soins de santé dentaire. Il est à noter que certains services dentaires publics sont déjà offerts au Québec, notamment aux enfants de 9 ans et moins, aux bénéficiaires d'un programme d'assistance sociale, aux résidents des CHSLD publics et privés conventionnés ainsi qu'aux élèves en milieu scolaire qui bénéficient de services préventifs.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

Renseignements: Antoine de la Durantaye, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Santé, 418 558-6039; Bénédicte Trottier-Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et de la Côte-Nord, 514 686-7100