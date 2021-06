La ministre Danielle McCann dévoile le nouveau programme d'études Sciences humaines

QUÉBEC, le 14 juin 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, est heureuse de dévoiler aujourd'hui le nouveau programme d'études préuniversitaires Sciences humaines, qui sera implanté dans tous les établissements à la session d'automne 2023. Cette nouvelle mouture du programme a été élaborée en collaboration avec de nombreux partenaires du réseau collégial.

Cette mise à jour inclut notamment l'ajout de 60 périodes d'enseignement, dont 15 nouvelles périodes qui seront ajoutées à la compétence d'histoire, qui passe de 45 à 60 périodes. La nouvelle compétence du cours d'histoire couvrira toujours les périodes de l'Antiquité et du Moyen-Âge, en plus de permettre aux étudiants de découvrir l'histoire du monde et du Québec, du XVe siècle à nos jours.

De plus, de 30 à 45 périodes seront consacrées au développement d'une nouvelle compétence sur les méthodes de travail intellectuel. Cette compétence vise à renforcer chez les étudiants les habiletés nécessaires à la réussite de leurs études collégiales et universitaires.

Le nouveau programme en entier fera aussi plus de place aux réalités québécoises et aux perspectives autochtones, et présentera une approche axée sur une exploration plus large des disciplines reliées aux sciences humaines, en permettant une expérience sur le terrain.

L'ajout de périodes d'enseignement à la nouvelle mouture du programme d'études Sciences humaines représente un coût estimé à 10 millions de dollars annuellement en investissements de la part du gouvernement. L'ajout d'une compétence sur les méthodes de travail intellectuel est par ailleurs associé à l'attribution d'un montant de plus de 1,6 million de dollars aux établissements d'enseignement pour l'acquisition de matériel informatique additionnel.

Citation :

« Il est important pour notre gouvernement de soutenir et de favoriser la réussite, la persévérance et la motivation des étudiants. Cette mise à jour est en ligne directe avec les objectifs qui découlent du Chantier sur la réussite en enseignement supérieur. Ce nouveau programme permettra à nos jeunes étudiants de devenir des citoyens instruits, éveillés aux racines de notre civilisation et ouverts sur les réalités du Québec et d'ailleurs. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :

Le processus d'actualisation du programme d'études Sciences humaines , qui est le plus important programme en termes d'élèves inscrits dans le réseau collégial, a débuté en 2016, soit près de 15 ans après sa dernière mise à jour. Il s'est effectué en collaboration étroite avec les partenaires du réseau (universitaires, enseignants en sciences humaines, comités de programme, comités consultatifs relevant du ministère de l'Enseignement supérieur, etc.), dans une approche itérative basée sur le partage des expertises.

, qui est le plus important programme en termes d'élèves inscrits dans le réseau collégial, a débuté en 2016, soit près de 15 ans après sa dernière mise à jour. Il s'est effectué en collaboration étroite avec les partenaires du réseau (universitaires, enseignants en sciences humaines, comités de programme, comités consultatifs relevant du ministère de l'Enseignement supérieur, etc.), dans une approche itérative basée sur le partage des expertises. Des ajustements ont été apportés aux quatre versions du programme d'études : Sciences humaines, Sciences humaines - Premières Nations, Sciences humaines - Langue seconde enrichie et Sciences humaines - Inuits.

Liens connexes :

Pour consulter le nouveau programme Sciences humaines : http://www.education.gouv.qc.ca/employeurs/programmes-detudes/programmes-detudes-preuniversitaires/

Ministère de l'Enseignement supérieur

https://www.facebook.com/enseignementsuperieurquebec

https://twitter.com/Ens_supQC?s=09

https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw?view_as=subscriber

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Renseignements: Source : Valérie Chamula, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, 418 809-1180, [email protected]