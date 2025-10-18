REYKJAVÍK, Islande, le 18 oct. 2025 /CNW/ - L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, a publié la déclaration suivante aujourd'hui :

« Pendant trois jours, à Reykjavík, des dirigeants du monde entier se sont réunis pour agir face aux défis urgents auxquels fait face l'Arctique. Cette assemblée, qui a rassemblé plus de 200 participants de 70 pays, est un forum essentiel pour faire progresser la coopération en matière de changements climatiques, de sécurité énergétique, de développement économique et de gestion partagée du Nord.

En tant que ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique, j'ai été fière et honorée de représenter les priorités du Canada pour le Nord et l'Arctique sur la scène internationale, en favorisant la collaboration en matière de souveraineté, de transition vers les énergies propres et de possibilités économiques pour nos communautés. Mon rôle consiste à veiller à ce que les politiques canadiennes relatives à l'Arctique soient élaborées par les résidents du Nord, fondées sur les droits des Autochtones et adaptées aux réalités de la vie dans le Nord.

La délégation canadienne, dont faisait partie notre nouvelle ambassadrice de l'Arctique, Virginia Mearns, a expliqué comment nous protégeons la souveraineté de l'Arctique, faisons progresser les intérêts nationaux et bâtissons un avenir stable, prospère et sûr grâce à notre Politique étrangère du Canada pour l'Arctique, qui s'inspire du Cadre stratégique du Canada pour l'Arctique et le Nord. Elle-même originaire du Nord et forte de plus d'une dizaine d'années d'expérience dans la défense des communautés inuites au sein de Nunavut Tunngavik Inc. et du gouvernement du Nunavut, Virginia apporte à la fois cœur et expertise à ce rôle important.

À une époque où l'intérêt géopolitique pour l'Arctique est accru, le Canada a réaffirmé que c'est la coopération, et non la concurrence, qui doit guider notre gestion commune de cette région vitale. Les communautés du Nord sont confrontées à des défis urgents, tels que la préservation de la sécurité énergétique, la protection des écosystèmes et la lutte contre les effets multiples des changements climatiques.

Grâce à l'approche « L'Unité de l'économie canadienne » du Canada, nous harmonisons les investissements dans les énergies propres, les infrastructures résilientes et le développement des compétences, afin de veiller à ce que les résidents du Nord bénéficient de la croissance qui se produit dans l'Arctique.

L'innovation favorise la résilience des communautés arctiques, qu'il s'agisse des énergies renouvelables ou des infrastructures nordiques. Les dirigeants autochtones et locaux sont au cœur de ces travaux. La délégation canadienne comprenait des dirigeants autochtones et nordiques qui façonnent la politique de l'Arctique grâce à leur expérience et à leur savoir-faire.

Cette assemblée a été l'occasion de faire progresser le programme renouvelé du Canada pour l'Arctique, qui allie développement économique, résilience climatique et autodétermination des peuples autochtones. La collaboration dans le cadre d'événements tels que l'Assemblée du cercle arctique est essentielle pour créer un Arctique sûr, durable et uni, guidé par le partenariat, l'innovation et le leadership du Nord.

En tant que ministre originaire du Nord, je suis fière de porter la voix et les valeurs du Canada sur la scène internationale, une vision fondée sur la réconciliation, la souveraineté et la croissance durable pour les peuples qui ont élu domicile dans le Nord.

Le Canada entend veiller à ce que ses engagements à l'échelle mondiale se traduisent par des résultats concrets pour les communautés nordiques, et faire progresser ses priorités communes en vue de la réunion ministérielle du Conseil de l'Arctique de 2027 et de la coopération future avec ses partenaires arctiques. »

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur le Nord :

X : GouvCan_Nord

Facebook : GouvCan - Nord

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Erika Lashbrook Knutson, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Rebecca Chartrand, Ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor, [email protected]; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, [email protected]