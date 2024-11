La ministre Champagne Jourdain inaugure la nouvelle unité de psychiatrie de l'Hôpital de Sept-Îles

SEPT-ÎLES, QC, le 22 nov. 2024 /CNW/ - La ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, a procédé aujourd'hui, au nom du ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, à l'inauguration des nouveaux locaux de l'unité de psychiatrie interne de l'Hôpital de Sept-Îles. Pour l'occasion, Geneviève Biron, présidente et cheffe de la direction de Santé Québec, et Nathalie Castilloux, présidente-directrice générale par intérim du CISSS de la Côte-Nord, étaient également présentes.

La nouvelle unité, située au 3e étage de l'hôpital, a bénéficié d'une mise aux normes majeure et d'une augmentation de sa superficie de 30 %. Le nombre de chambres individuelles a doublé, passant de 4 à 8, chacune équipée de sa propre toilette. De plus, l'unité dispose désormais d'un salon, d'une salle d'entraînement et d'une salle d'accueil pour les familles, offrant ainsi un environnement de soins et de services plus confortable et apaisant.

Ce projet de modernisation s'inscrit dans les efforts déployés par le gouvernement pour améliorer les infrastructures de santé. À terme, la population pourra bénéficier de soins et de services de la plus grande qualité dans un environnement sécuritaire et fiable.

« L'inauguration de cette nouvelle unité de psychiatrie interne à l'Hôpital de Sept-Îles représente un pas significatif vers l'amélioration des soins et des services de santé mentale dans la région. Ces locaux modernes et mieux adaptés aux enjeux actuels permettront de mieux répondre aux besoins des usagères et des usagers, en plus de leur offrir un environnement de soins encore plus sécuritaire et apaisant. La concrétisation de ce projet porteur montre que nous nous donnons les moyens d'assurer des soins et des services de qualité à toutes les citoyennes et à tous les citoyens, et notamment aux personnes en situation de vulnérabilité. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Cette nouvelle unité moderne de psychiatrie témoigne de notre engagement à offrir des soins et des services de santé de qualité aux Nord-Côtiers. Grâce à ces nouveaux locaux, les soins seront plus efficaces et mieux adaptés aux besoins en santé mentale. Cette inauguration marque une étape cruciale dans la modernisation de l'Hôpital de Sept-Îles ! C'est un grand projet qui voit le jour aujourd'hui et qui se concrétise grâce à notre gouvernement. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis

« L'inauguration de cette nouvelle unité de psychiatrie interne est une étape importante de ce projet pour la communauté de la Côte-Nord. Elle témoigne de notre engagement collectif à offrir des soins et des services de santé mentale de qualité et à améliorer les infrastructures dans cette région. Santé Québec entend bien poursuivre les efforts déployés par le gouvernement québécois pour moderniser les installations de notre réseau de santé et de services sociaux, et nous serons là pour reprendre le flambeau pour les phases suivantes de la modernisation de l'Hôpital de Sept-Îles. »

Geneviève Biron, présidente et cheffe de la direction de Santé Québec

Rappelons que l'Hôpital de Sept-Îles fait l'objet d'un grand projet de modernisation de l'urgence, du bloc opératoire, de l'endoscopie, de la chirurgie d'un jour et de l'unité de retraitement des dispositifs médicaux.





À terme, ces travaux permettront de mieux répondre aux besoins croissants de la population de la région tout en se conformant aux normes les plus récentes en matière de sécurité, de prévention et de contrôle des infections.

