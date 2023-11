La ministre Caroline Proulx annonce un investissement de 15 M$ pour améliorer l'accueil des touristes au Québec

QUÉBEC, le 2 nov. 2023 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, a dévoilé aujourd'hui le Plan d'action Bonjour accueil 2023-2026 - Pour une expérience rehaussée des visiteurs au Québec.

Doté d'une enveloppe de 15 millions de dollars, ce plan d'action, qui sera déployé jusqu'en 2026, vise à faire de l'accueil touristique un levier économique important, en droite ligne avec les ambitions du gouvernement en matière de tourisme. À terme, l'approche proposée permettra l'élargissement de la mission d'accueil : au-delà d'informer le visiteur, on souhaite désormais l'inspirer, ainsi qu'à structurer le réseau actuel d'accueil et d'information touristiques pour standardiser et améliorer l'expérience des touristes pendant leur séjour.

Pour ce faire, le Plan d'action Bonjour accueil s'articule autour de trois axes d'intervention :

Créer de la valeur et de la fierté en favorisant l'innovation et la collaboration dans le réseau.

Miser sur des expériences mémorables en vue d'inciter les touristes à prolonger leur séjour et d'augmenter les retombées économiques dans une perspective responsable et durable.

Assurer une veille stratégique pour optimiser l'expérience du visiteur en misant sur des solutions technologiques.

L'expérience du visiteur et les services de l'ensemble du réseau d'accueil et de renseignements touristiques ont des répercussions économiques considérables. Les données disponibles démontrent que les touristes ayant bénéficié d'un service d'accueil vont faire une activité à laquelle ils n'avaient pas pensé, visiter une ville ou une région qui n'était pas prévue dans leur itinéraire initial ou prolonger la durée de leur séjour.

« On a de grandes ambitions pour faire progresser le tourisme au Québec. Nous investissons dans le développement de nos attraits, mais il est tout aussi important de bien les vendre. Les touristes, qu'ils soient d'ici ou de l'étranger, ont besoin d'être inspirés lorsqu'ils planifient leurs voyages. Avec le Plan d'action Bonjour accueil, nous misons sur cet accueil chaleureux qui nous distingue tant afin de leur offrir une expérience rehaussée et d'en faire à leur tour des ambassadeurs de notre destination. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

La mise en œuvre du Plan d'action Bonjour accueil s'échelonnera jusqu'en 2026.





Les quatorze mesures du plan d'action concernent :



la mise en place d'un guide d'encadrement des lieux d'accueil; la création d'un programme de financement permettant de moderniser les installations; la création d'un pôle d'excellence de l'accueil; l'implantation d'un centre de services numériques Bonjour Québec pour accompagner le visiteur sur les plateformes de son choix; la possibilité de faire évoluer les différentes plateformes numériques en fonction des comportements des visiteurs; la conception de vitrines Bonjour Québec dans des endroits stratégiques, comme les principaux aéroports; le déploiement d'un nouveau centre Infotouriste à Montréal; la mise en œuvre d'une campagne promotionnelle pour faire rayonner les services d'accueil; la mise sur pied d'un programme d'ambassadeurs Bonjour Québec pour étendre l'accueil jusqu'aux acteurs locaux de première ligne; la création d'outils pour les délégations en vue d'assurer un relais de la promotion du Québec à l'international; le développement de partenariats avec les acteurs du tourisme d'affaires pour amener le visiteur à prolonger son séjour; la collecte et l'analyse de données stratégiques du réseau d'accueil afin de produire des outils de performance et de retombées; la réalisation de recherches et de sondages afin de mieux connaître les attentes des touristes dans le but d'établir des stratégies permettant d'augmenter la durée de leur séjour et leurs dépenses au Québec; la production d'analyses de performance et d'impact sur l'évolution des centres Infotouriste.





Rappelons que les conseillers de Bonjour Québec proposent aux visiteurs des services de soutien et de planification de voyage. On peut les joindre par téléphone, clavardage ou courriel. Pour plus d'informations, visitez le www.bonjourquebec.com.

