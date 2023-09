La ministre Caroline Proulx annonce l'octroi de 2 millions de dollars pour soutenir des projets touristiques collaboratifs

QUÉBEC, le 15 sept. 2023 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, annonce un investissement de 2 millions de dollars pour soutenir des projets touristiques collaboratifs. Cette aide financière est accordée dans le cadre d'un nouveau partenariat avec La Ruche, dont la mission est de favoriser la réalisation de projets stimulant l'économie, le rayonnement et la vitalité de toutes les régions du Québec.

L'aide permettra de créer un fonds dont l'objectif sera de propulser les initiatives choisies à travers des campagnes de sociofinancement menées sur la plateforme de La Ruche. Concrètement, les porteurs de projet, leurs partenaires, la population et le Ministère uniront leurs efforts afin de promouvoir des initiatives dynamisant le tourisme local et soutenues par les communautés.

Cette démarche vise à s'appuyer sur un nouveau mode de financement de projets tout en bénéficiant de l'expertise de La Ruche.

Les objectifs de ce fonds?

Mieux ancrer l'offre touristique dans les communautés, notamment en impliquant leurs membres lors de la conception ou de la mise en œuvre des projets.

Réduire l'empreinte environnementale de l'industrie touristique.

Multiplier les initiatives innovantes en lien avec les déplacements, le prolongement de la durée des séjours, les services partagés ou les circuits axés sur la mobilité active.

Favoriser l'action citoyenne pour contribuer au tourisme durable et responsable.

L'aide financière attribuée par l'entremise du fonds équivaudra à 50 % du montant de l'objectif de campagne fixé par un porteur de projet, jusqu'à concurrence de 100 000 $.

Citations :

« Le tourisme est un puissant vecteur de développement économique, qui contribue de manière significative à notre richesse collective. Dans cette optique, notre engagement à soutenir et à développer ce secteur stratégique demeure inébranlable. Le financement accordé à La Ruche vise à appuyer des projets innovants qui renforceront davantage notre position en tant que destination de choix. De plus, grâce à cette collaboration, il sera possible d'encourager l'innovation tout en mobilisant l'action citoyenne pour favoriser un tourisme encore plus responsable et durable. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Pour proposer une offre touristique forte et attrayante, le Québec doit innover et miser sur des projets qui ont le soutien des communautés. C'est exactement ce que ce fonds permettra de faire en alliant les forces du gouvernement, de la population et des entrepreneurs et organisations d'ici, qui pourront financer des projets touristiques porteurs pour le Québec avec l'aide de La Ruche. »

Frédéric Auger, président-directeur général de La Ruche

Faits saillants :

Le nouveau fonds créé en partenariat avec La Ruche sera disponible dès octobre 2023. Toutes ses modalités seront alors précisées.





À titre illustratif, voici quelques projets qui pourraient être soutenus, si jugés admissibles : reconversion ou rénovation d'un bâtiment à valeur patrimoniale en salle multifonctionnelle ou en lieu multi-usage en vue d'offrir des activités touristiques; animation d'un cœur villageois et création d'un lieu de rencontre avec des infrastructures et des équipements scéniques extérieurs dont pourront profiter à la fois les touristes et les résidents; développement d'un programme d'activités hivernales en plein air en collaboration avec des membres d'une communauté locale et permettant d'allonger la saison touristique.





En plus de poursuivre des visées du Plan d'action pour un tourisme responsable et durable 2020-2025, ce projet est cohérent avec l'un des piliers du Cadre d'intervention touristique 2021-2025 du ministère du Tourisme pour favoriser le retour à la croissance au sein de l'industrie, soit le soutien aux initiatives d'avant-garde répondant de façon créative aux défis, aux enjeux ainsi qu'aux nouvelles occasions d'affaires dans les différentes régions du Québec.





En 2021-2022, La Ruche a permis de soutenir 339 projets et d'amasser 9 031 027 $ en financement participatif auprès de 47 333 contributeurs. À ce montant se sont ajoutés 6 406 041 $ en financement additionnel, pour des retombées totales de 15 437 068 $.





Pour plus d'information, communiquez avec La Ruche.

Renseignements: Source : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 514 248-0160, Courriel : [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488, Courriel : [email protected]; Stéphanie Morel, Directrice, Marketing et communications, La Ruche, Tél. : 418 286-0373, Courriel : [email protected]