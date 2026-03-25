La ministre Biron en mission pour renforcer les partenariats universitaires et scientifiques entre le Québec, la Belgique et la France

QUÉBEC, le 25 mars 2026 /CNW/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Martine Biron, effectuera une mission en Belgique et en France du 25 mars au 1er avril, afin de dynamiser les partenariats universitaires et de recherche avec le Québec, conclure des ententes de coopération et réaffirmer les relations entre les universités du Québec et de l'Europe. Elle sera accompagnée du scientifique en chef, Rémi Quirion, de représentants d'universités québécoises et de de la Fédération des cégeps. Au programme s'inscrivent des entretiens politiques ainsi que des activités en matière de recherche.

En Belgique, la ministre s'entretiendra avec la ministre-présidente de la Communauté française de Belgique et responsable de l'Enseignement supérieur, Mme Elisabeth Degryse. Elle profitera de cette mission pour consolider les liens du Québec avec le Comité des régions de l'Union européenne et faire avancer des dossiers stratégiques, dont la recherche universitaire en matière de défense.

En France, la ministre s'entretiendra avec le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace, M. Philippe Baptiste. La mission permettra d'intensifier les collaborations avec l'Institut d'études politiques de Paris et la Sorbonne, en plus de mener à la signature de plus d'une dizaine d'ententes entre établissements d'enseignement supérieur.

Les rencontres en Belgique et en France permettront également aux représentants du Québec d'engager un dialogue direct avec leurs partenaires internationaux, notamment pour discuter des récentes réformes touchant les étudiants internationaux. Par ce déplacement, la ministre de l'Enseignement supérieur reconnaît la richesse de la mobilité étudiante et celle des talents à l'étranger au bénéfice de l'écosystème de recherche québécois.

Citation :

« Le Québec est riche de ses liens avec les réseaux universitaires français et belge. Accroître nos partenariats universitaires et scientifiques sur la scène internationale, c'est bon pour la mobilité étudiante, pour l'économie du savoir et pour le dynamisme de la recherche dans des secteurs d'avenir. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur

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SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Source : Sophie Jacques-Barma, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, 581 993-5016, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]