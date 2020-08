La ministre Andrée Laforest fait part de la progression des dossiers en habitation aux Îles-de-la-Madeleine

LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 28 août 2020 /CNW Telbec/ - À l'occasion de sa tournée dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, est heureuse d'annoncer l'ajout de trois nouveaux logements à la Maison Marc-Azade-Boudreau, une habitation à loyer modique (HLM). L'immeuble comptera donc 20 logements, un ascenseur ainsi qu'une salle communautaire climatisée. La ministre Laforest s'est d'ailleurs engagée à poursuivre son travail afin que les travaux de construction de cette résidence débutent dès cet automne.

La ministre Laforest s'est également rendue aux abords du chantier de la Résidence Plaisance des Îles, dont les travaux devraient être terminés d'ici la fin de l'année 2020. Cet immeuble comprendra 208 logements, répartis dans 2 ailes : l'une comprendra 143 logements de type résidence privée pour aînés, et l'autre, une unité de soins de 65 lits de type CHSLD. Dans ce projet d'un peu plus de 56 millions de dollars, le gouvernement du Québec investit 39,6 millions, dont une subvention de 5 millions de dollars et un prêt de 26 millions alloués par la Société d'habitation du Québec.

Lors d'une conférence de presse, la ministre Laforest a souligné l'importance de la réalisation de l'immeuble de 12 logements l'Habitation Le Barachois. Situé à Fatima, cet immeuble accueille des familles et des personnes seules. Il s'agit d'un investissement total de près de 2,7 millions de dollars. La Société d'habitation du Québec y a investi plus de 1,3 million par l'entremise de son programme AccèsLogis Québec, en plus de garantir le prêt hypothécaire contracté par l'Office municipal d'habitation des Îles-de-la-Madeleine, l'organisme porteur du projet. Pour sa part, la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine a alloué plus de 483 000 dollars pour la construction de cet immeuble.

Pour terminer, la ministre s'est réjouie que la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine puisse maintenant aller de l'avant avec la création d'un programme visant à favoriser la construction de logements locatifs. Récemment faite par la Municipalité, cette demande a reçu une réponse positive du gouvernement.

« Notre gouvernement déploie beaucoup d'efforts pour qu'un plus grand nombre de Québécoises et de Québécois puissent trouver un milieu de vie qui correspond à leurs besoins. C'est particulièrement vrai aux Îles-de-la-Madeleine, où j'ai pu constater les projets livrés, ceux en cours et l'avancement de dossiers importants. Qu'il soit question de l'Habitation Le Barachois, de la Maison Marc-Azade-Boudreau, de la Résidence Plaisance des Îles ou du programme visant à favoriser la construction de logements locatifs, les nouvelles sont bonnes en habitation pour les Madeliniennes et les Madelinots. C'est le résultat d'une excellente collaboration entre la Société d'habitation du Québec, l'Office municipal d'habitation des Îles-de-la-Madeleine, la Municipalité des Îles et de nombreux partenaires. J'en suis très fière! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle pour les Îles-de-la-Madeleine. Ces projets répondront à plusieurs besoins en matière d'habitation dans l'archipel. Les intervenants dans ces dossiers peuvent être fiers du travail accompli, car il sera bénéfique pour la belle communauté des Îles. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Les besoins en matière de logement ont grandement évolué aux îles au cours des dernières années et c'est donc avec grand plaisir que nous accueillons les annonces faites par la ministre Laforest aujourd'hui concernant les logements de l'Habitation Le Barachois à Fatima, la Maison Marc-Azade-Boudreau à Havre-aux-Maisons ainsi que la Résidence Plaisance des Îles. Nous en profitons pour remercier le gouvernement d'avoir été à l'écoute et d'avoir permis l'adoption d'un projet de loi privé sur le logement. Le programme qui en découle, en vigueur depuis le 11 août 2020, permet à la Municipalité d'offrir des mesures incitatives favorisant la construction de logements locatifs aux îles. »

Jonathan Lapierre, maire des Îles-de-la-Madeleine

« Je tiens à remercier le gouvernement du Québec ainsi que tous les partenaires qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de notre important projet d'habitation dans le secteur de Fatima. Avec l'ajout de ces 12 unités de l'Habitation Le Barachois, l'Office municipal d'habitation des Îles-de-la-Madeleine gère maintenant un parc immobilier de 172 logements. »

Alphonse Forest, président de l'Office municipal d'habitation des Îles-de-la-Madeleine

Les locataires de 6 des 12 logements de l'Habitation Le Barachois bénéficient du Programme de supplément au loyer de la Société d'habitation du Québec, ce qui leur permet de débourser seulement 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle de plus de 103 000 dollars , répartie sur 5 ans, est assumée à 90 % par la Société d'habitation du Québec et à 10 % par la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine.

, répartie sur 5 ans, est assumée à 90 % par la Société d'habitation du Québec et à 10 % par la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine. Pour la réalisation de l'Habitation Le Barachois, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a consenti des appuis financiers, soit 200 000 dollars provenant du Fonds d'appui au rayonnement des régions et 15 000 dollars du Fonds de développement des territoires. Transition énergétique Québec a, de son côté, investi 28 200 dollars afin que l'immeuble réponde aux normes de certification Novoclimat.

provenant du Fonds d'appui au rayonnement des régions et 15 du Fonds de développement des territoires. Transition énergétique Québec a, de son côté, investi 28 afin que l'immeuble réponde aux normes de certification Novoclimat. L'Office municipal d'habitation des Îles-de-la-Madeleine a aussi obtenu une aide financière de près de 102 000 dollars du programme Rénovation Québec de la Société d'habitation du Québec. Cette aide a été fournie à parts égales par la Société d'habitation du Québec et la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine.

du programme Rénovation Québec de la Société d'habitation du Québec. Cette aide a été fournie à parts égales par la Société d'habitation du Québec et la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine. Pour la construction de la Résidence Plaisance des Îles, en plus de l'aide consentie par la Société d'habitation du Québec, Investissement Québec a versé une contribution remboursable de 991 000 dollars en vertu du Programme favorisant la capitalisation des entreprises de l'économie sociale et a accordé un prêt de 7 430 000 dollars .

des Îles, en plus de l'aide consentie par la Société d'habitation du Québec, Investissement Québec a versé une contribution remboursable de 991 en vertu du Programme favorisant la capitalisation des entreprises de l'économie sociale et a accordé un prêt de 7 430 . Le ministère de la Santé et des Services sociaux a octroyé une somme non récurrente de 200 000 dollars à la Résidence Plaisance des Îles afin de l'appuyer pour le démarrage des activités de l'unité de soins de longue durée.

La Société d'habitation du Québec a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyennes et des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domiciles et l'accession à la propriété. En tant que chef de file en habitation, la Société d'habitation du Québec stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

