OTTAWA, ON, le 30 oct. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la présidente du Conseil du Trésor, Anita Anand, a annoncé l'interdiction d'utiliser la suite d'applications WeChat et Kaspersky sur les appareils mobiles fournis par le gouvernement.

Le gouvernement du Canada est déterminé à assurer la sécurité des renseignements et des réseaux du gouvernement. Nous surveillons régulièrement les menaces potentielles et intervenons immédiatement pour atténuer les risques.

À compter du 30 octobre 2023, la suite d'applications WeChat et Kaspersky sera supprimée des appareils mobiles fournis par le gouvernement. De plus, les utilisateurs et utilisatrices de ces appareils ne pourront plus télécharger ces applications à l'avenir.

La dirigeante principale de l'information du Canada a déterminé que la suite d'applications WeChat et Kaspersky présentait un niveau de risque inacceptable pour la vie privée et la sécurité. Sur un appareil mobile, les méthodes de collecte de données des applications WeChat et Kaspersky donnent un accès considérable au contenu de celui-ci.

La décision de supprimer et de bloquer les applications WeChat et Kaspersky a été prise pour que les réseaux et données du gouvernement du Canada demeurent sécuritaires et protégés et qu'ils soient conformes à l'approche de nos partenaires de l'étranger.

Bien que les risques liés à l'utilisation de ces applications soient clairs, nous n'avons aucune raison de croire que des renseignements du gouvernement ont été compromis.

En ce qui concerne le grand public, la décision d'utiliser une application de média social ou une plateforme mobile est un choix personnel. Toutefois, le Centre canadien pour la cybersécurité du Centre de la sécurité des télécommunications fournit des conseils et des lignes directrices concernant l'utilisation de comptes personnels de médias sociaux et les questions de sécurité à prendre en considération lors de l'utilisation des médias sociaux dans une organisation.

Citation

« Nous adoptons une approche fondée sur les risques en matière de cybersécurité en supprimant l'accès à ces applications sur les appareils mobiles du gouvernement. Le gouvernement du Canada travaille sans relâche à préserver nos systèmes et réseaux d'information pour assurer la confidentialité et la protection des renseignements gouvernementaux. Nous continuerons de surveiller régulièrement les cybermenaces potentielles et prendrons des mesures immédiates au besoin. »

- L'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor

Faits en bref

La Politique sur les services et le numérique- Canada.ca établit les façons acceptables et inacceptables dont les fonctionnaires peuvent utiliser les réseaux et les appareils électroniques du gouvernement du Canada . Les organismes et les sociétés d'État qui ne sont pas assujettis à la Politique sur les services et le numérique sont informés de la suppression de la suite d'applications WeChat et Kaspersky.

Restez branchés

Twitter : @SCT_Canada

Facebook : https://www.facebook.com/SCTCanada

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/tbs-sct/

SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Renseignements: Personnes-ressources (média) : Ezechiel Nana, Attaché de presse, Cabinet de la présidente du Conseil du Trésor du Canada, [email protected], 343-576-7633; Relations avec les médias, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Téléphone : 613-369-9400, Sans frais : 1-855-TBS-9-SCT (1-855-827-9728), Courriel : [email protected]