La ministre Amélie Dionne annonce un soutien de 1,5 M$ pour la réalisation de projets touristiques dans la région d'Eeyou Istchee

QUÉBEC, le 15 sept. 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent (incluant Les Basques) et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet, et le député d'Ungava, M. Denis Lamothe, sont fiers de confirmer un appui financier totalisant 1 500 836 $, en collaboration avec Tourisme Eeyou Istchee, pour soutenir la réalisation de 10 projets touristiques régionaux.

Ce montant a été octroyé dans le cadre de l'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2022-2025 (EPRTNT). Pour tous les détails, voir l'annexe. Les investissements totaux des projets soutenus, incluant ceux des promoteurs, représentent plus de 2,7 millions de dollars.

Les initiatives appuyées favoriseront l'essor du tourisme, un moteur essentiel à la croissance et à la vitalité économiques de la région et des communautés locales. Cette industrie se développe de plus en plus dans le Nord-du-Québec, avec une offre en tourisme autochtone, de nature et hivernal. Ces trois secteurs sont au cœur des filières ciblées par le Ministère pour mettre de l'avant une offre touristique distinctive, durable et attrayante. La région compte 106 entreprises touristiques représentant 1 016 emplois. Selon les données les plus récentes, le PIB des secteurs associés au tourisme y atteint un peu plus de 55 millions de dollars.

Citations :

« Le tourisme, un secteur économique à part entière, contribue à enrichir le Québec. Sa croissance fait partie des priorités de notre gouvernement, et nous investissons dans le but que toutes nos régions et nos communautés profitent encore davantage de ses importantes retombées. Les projets soutenus, avec l'appui de notre partenaire Tourisme Eeyou Istchee, sont un bel exemple de notre volonté de consolider le tourisme dans son rôle de créateur de richesses. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent (incluant Les Basques) et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Cet appui met en valeur la richesse culturelle et la beauté du territoire d'Eeyou Istchee et du Nord-du-Québec, tout en contribuant à stimuler l'économie locale et à renforcer les liens entre les communautés. Un autre bel exemple pour faire rayonner le Québec ainsi que le savoir-faire et l'identité uniques de la Nation crie. »

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« Le tourisme est une industrie qui contribue à mettre en valeur la beauté de notre territoire et notre culture eeyou-eenou. Ici, le développement touristique peut avoir à surmonter plusieurs défis, mais nous sommes heureux de pouvoir bénéficier d'un programme tel que l'EPRTNT, qui soutient nos entrepreneurs et nos communautés, et qui permet à des projets de naître et à d'autres de grandir. »

Edward Bearskin, président de Tourisme Eeyou Istchee

« À la Société de développement de la Baie-James, nous avons à cœur de favoriser la concertation entre nos partenaires et le développement socioéconomique de notre magnifique région. Les projets soutenus permettront de bonifier les activités offertes aux visiteurs et d'encourager l'accès aux richesses de notre vaste territoire. Nous invitons les Québécois et les Québécoises à venir découvrir Eeyou Istchee Baie-James! »

Alain Coulombe, président-directeur général de la Société de développement de la Baie-James

Fait saillant :

L'EPRTNT 2022-2025 a permis de soutenir la concrétisation d'une large gamme de projets répondant aux besoins ciblés dans les 21 régions touristiques. Pour la région touristique d'Eeyou Istchee, 887 000 $ ont été accordés par le ministère du Tourisme, 600 000 $ par Tourisme Eeyou Istchee et 120 000 $ par la Société de développement de la Baie-James. Cela a porté à 1 607 000 $ la somme disponible pour appuyer des projets de développement de l'offre dans cette région touristique.

Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2022-2025 Première Nation crie de Waskaganish Création d'un défi d'évasion sous forme de chasse au trésor en lien avec l'histoire et la culture de la communauté. 96 579 $ Corporation Nibiischii Amélioration du sentier aérien et ajout d'une cabine flottante.

Construction de deux camps rustiques.

Installation d'une station de recharge pour véhicules électriques. 200 000 $ Corporation Nibiischii Construction de deux hébergements modulaires.

Aménagement d'un chemin d'accès pour se rendre au campement.

Mise en place d'un système d'énergie solaire.

Aménagement des infrastructures pour l'accès universel. 260 000 $ Première Nation crie de Waswanipi Transformation de l'ancien bureau de bande en un pavillon d'accueil où sera aménagée une nouvelle exposition historique de la Première Nation crie de Waswanipi. 96 124 $ Festival de musique Mailasi Organisation de la 2e édition du Festival de musique Mailasi. 37 750 $ Première Nation crie de Mistissini Achat d'un bateau de cargo destiné au transport de touristes et d'équipements vers les campements.

Acquisition de trois moteurs pour des bateaux déjà utilisés aux fins d'activités touristiques. 148 849 $ Association crie de pourvoirie et de tourisme Déploiement de la phase 2 du projet de bornes Ariane installées dans les sept hôtels du territoire d'Eeyou Istchee pour l'arrivée et le départ autonome des visiteurs. 95 000 $ Association crie de pourvoirie et de tourisme Organisation de la 2e édition du Festival du savoir cri. 60 100 $ Auberge Mistissini Aménagement de nouvelles salles de conférence et amélioration de celle existante.

Ajout d'un pavillon et d'un poste de nettoyage de poisson.

Aménagement d'une station de lavage de bateau et d'une buanderie libre-service.

Mise à jour des équipements des chambres et de la réception. 450 000 $ Corporation de Développement Tawich Achat d'équipements de sports nautiques et d'un conteneur pour les ranger. 56 434 $ Total

1 500 836 $

