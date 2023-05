« Nous nous engageons à innover et à réimaginer les options de divertissement pour les Canadiens de tous âges afin d'offrir la meilleure expérience possible à tous nos invités - et Cineplex Junxion en est un parfait exemple », a déclaré Ellis Jacob, président et chef de la direction de Cineplex. « Le succès retentissant de notre premier emplacement Junxion à Winnipeg témoigne de la demande pour des emplacements qui regroupent plusieurs types de divertissements de premier ordre sous un même toit, et nous sommes ravis de présenter aux Ontariens le complexe Cineplex Junxion Erin Mills où ils pourront partager l'expérience des meilleurs films sur grand écran, de la bonne nourriture, des jeux, des spectacles en direct, et plus encore ».

Le complexe Cineplex Junxion Erin Mills dispose de six salles de cinéma ultramodernes équipées de sièges inclinables, dont une salle UltraAVX équipée de sièges D-BOX. Il dispose également d'un espace de jeu de 10 000 pi2 avec plus de 100 stations de jeux comprenant des nouveautés et des classiques populaires comme Pac Man Battle Royale Chompionship, Asphalt 9 : Legends, et Power Puck. Les invités peuvent également profiter de diverses options de restauration à déguster dans les salles de cinéma ou à leur guise dans le vaste espace de restauration qui comprend un salon avec permis de vente d'alcool avec des fenêtres allant du sol au plafond. En outre, le complexe Cineplex Junxion Erin Mills dispose d'un centre polyvalent avec un espace de scène dédié permettent une programmation variée, y compris des spectacles en direct de musiciens locaux, des événements sportifs et des réservations privées pour des groupes.

Le complexe Cineplex Junxion Erin Mills est le deuxième établissement Junxion au Canada, après l'ouverture du complexe Cineplex Junxion Kildonan à Winnipeg, au Manitoba, en décembre 2022. Cineplex exploite plus de 170 cinémas et emplacements de restauration et de divertissement dans tout le Canada; en plus du complexe Cineplex Junxion Erin Mills, il y a 66 cinémas, deux emplacements Playdium et quatre emplacements The Rec Room en Ontario. Pour de plus amples renseignements sur le complexe Cineplex Junxion Erin Mills, visitez Cineplex.com/JunxionErinMills.

À propos de Cineplex

Cineplex (TSX : CGX) est une marque canadienne de premier plan dont les activités se concentrent dans les domaines du cinéma et du contenu filmé, du divertissement et des loisirs, ainsi que des médias. Cineplex offre à des millions d'invités la possibilité de s'évader du quotidien grâce à son circuit de plus de 170 cinémas et emplacements de divertissement. En plus d'être le plus grand et le plus innovant des exploitants de salles de cinéma au Canada, Cineplex exploite aussi les complexes conçus spécialement pour les adolescents et les familles (Playdium) et les destinations de restauration et de divertissement The Rec Room (« Délices et divertissement »), ainsi qu'un nouveau concept de divertissement qui réunit sous un même toit les films, les jeux, les restaurants et les spectacles en direct (Cineplex Junxion). L'entreprise exploite en outre des entreprises à succès dans le secteur du commerce numérique (CineplexStore.com), de la programmation complémentaire (Événements Cineplex), de la distribution de films (Cineplex Pictures), des médias cinématographiques (Cineplex Média), des médias numériques fixes (Cineplex Média numérique) et des solutions de divertissement (Groupe de divertissement Player One). Cineplex est partenaire de Scène+, le plus important programme de fidélisation axé sur le mode de vie et le divertissement au Canada, ce qui lui permet d'offrir un rapport qualité-prix encore meilleur à ses invités.

Fière d'être reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, Cineplex emploie plus de 10 000 personnes dans ses bureaux et emplacements canadiens et américains. Pour en apprendre davantage, consultez le site Cineplex.com.

