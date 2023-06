La Médaille de l'Assemblée nationale à Ninette Piou, Directrice du Centre Na Rive de Montréal

MONTRÉAL, le 27 juin 2023 /CNW/ - C'est aujourd'hui, que le député de Viau, Frantz Benjamin, remet la Médaille de l'Assemblée nationale à madame Ninette Piou, directrice du Centre Na Rive de Montréal, un organisme œuvrant à Montréal depuis cinquante ans. « On voit au quotidien le leadership agissant de madame Piou à travers la vision et les orientations de cet organisme dans le milieu. Je suis heureux de saluer sa contribution à l'amélioration de la qualité de vie de plusieurs générations de Québécoises et de Québécois », rappelle le député de Viau.

Impliquée au Centre Na Rive depuis 1984 à titre d'enseignante, elle devient en 1996 la directrice générale. Au cœur de l'engagement de Ninette Piou, l'intégration des personnes d'origine immigrante à la société québécoise, particulièrement celle des femmes. Plusieurs initiatives du Centre Na Rive traduisent les efforts déployés par Ninette et tout le personnel du Centre Na Rive en faveur des nouveaux arrivants.

Le développement économique à travers des projets d'économie sociale est aussi un aspect important dans les réalisations de Ninette. Comme présidente du conseil d'administration de PME-Mtl, l'engagement de Ninette et son sens de la concertation sont des grandes forces de cette militante des droits de la personne. Sous sa direction, le Centre Na Rive a non seulement réussi à consolider ses acquis mais aussi à déployer de nouveaux projets comme par exemple, contribuer à mettre sur pied une entreprise d'économie sociale comme Pâté Boukan et un service traiteur. Si Montréal a aujourd'hui une Journée du livre haïtien, donnant place aux auteurs haïtiens, et aux éditeurs d'ici, on le doit beaucoup à madame Ninette Piou. « Je suis heureux dans le cadre du cinquantième du Centre Na Rive de pouvoir saluer la contribution à la société québécoise et ainsi rendre hommage à une femme extraordinaire, un être humain pour qui j'ai beaucoup d'admiration en la personne de Ninette Piou », a affirmé Frantz Benjamin.

