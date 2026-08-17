La Médaille d'honneur des banques canadiennes pour action policière méritoire célèbre le travail de membres des forces de l'ordre dans la protection de la population contre le crime financier

Policiers célébrés pour leurs efforts remarquables, leur dévouement et leur professionnalisme dans le démantèlement de stratagèmes de fraude financière

EDMONTON, AB, Aug. 17, 2026 /CNW/ -- Ce soir, lors de la conférence annuelle de l'Association canadienne des chefs de police tenue à Edmonton (Alberta), l'Association des banquiers canadiens (ABC) remettra la Médaille d'honneur des banques canadiennes pour action policière méritoire (Médaille) à des membres des forces de l'ordre en reconnaissance de leur exceptionnel travail d'enquête sur des crimes financiers au pays et de leurs efforts déployés en vue de protéger la population.

La lauréate et les lauréats de cette année sont membres du Service de police de Toronto et de la Police provinciale de l'Ontario.

Récompense individuelle - Remise à l' agent-détective Sarath Thayalan , du Service de police de Toronto, brigade des crimes financiers , en reconnaissance du dévouement exceptionnel, de l'expertise technique de pointe et du solide leadership dont il a fait preuve dans le démantèlement d'un stratagème de fraude à l'identité synthétique en Ontario, à la suite d'une enquête méticuleuse.

- Remise à l' , du , en reconnaissance du dévouement exceptionnel, de l'expertise technique de pointe et du solide leadership dont il a fait preuve dans le démantèlement d'un stratagème de fraude à l'identité synthétique en Ontario, à la suite d'une enquête méticuleuse. Récompense de groupe - Remise à aux membres du Service de police de Toronto et de la Police provinciale de l'Ontario qui ont coordonné leurs efforts au sein du Projet Borsa et du Projet Final dans l'objectif de protéger les personnes vulnérables de vols par distraction. Ces policiers ont démontré que les forces de l'ordre et les institutions financières peuvent, ensemble, mieux combattre les risques de fraude émergents.

« De plus en plus complexe, la fraude poursuit son expansion, rendant plus essentiel que jamais un solide partenariat entre les forces de l'ordre et le secteur bancaire canadien, a affirmé Anthony G. Ostler, président et chef de la direction de l'Association des banquiers canadiens. La lauréate et les lauréats de la Médaille d'honneur des banques canadiennes de cette année ont fait preuve d'un dévouement exceptionnel, d'une grande expertise et d'une solide collaboration pour mettre fin à des stratagèmes de fraude qui touchent la population. Nous sommes fiers de pouvoir les mettre à l'honneur et de les remercier pour leur détermination à nous garder tous en sécurité. »

Médaille d'honneur des banques canadiennes pour action policière méritoire (Médaille)

Depuis sa création en 1972, la Médaille d'honneur a été remise à plus de 300 policières et policiers qui ont fait preuve de bravoure, de dévouement et d'autres réalisations remarquables dignes de mention dans la lutte contre le crime visant le secteur bancaire au Canada. Les lauréates et les lauréats ont été mis en nomination par leurs pairs, par des organismes d'application de la loi ou par des banques membres, de partout au Canada.

Vous trouverez de plus amples renseignements au sujet de la Médaille sur Médaille d'honneur des banques canadiennes pour action policière méritoire.

Association des banquiers canadiens

L'Association des banquiers canadiens est la voix de plus de 60 banques canadiennes et étrangères qui contribuent à l'essor et à la prospérité économiques du pays. L'ABC préconise l'adoption de politiques publiques favorisant le maintien d'un système bancaire solide et dynamique, capable d'aider les Canadiennes et les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. cba.ca

Suivez @banquiersCDN sur X

Visionnez nos vidéos sur youtube.com/CdnBankers

Rejoignez l'ABC sur LinkedIn

SOURCE Association des banquiers canadiens

Ethan Teclu, Chef des relations avec les médias, [email protected], (437) 778-7857