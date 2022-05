LA MÉDAILLE D'HONNEUR DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE REMISE À CINQ PERSONNALITÉS D'EXCEPTION

QUÉBEC, le 25 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le président de l'Assemblée nationale, M. François Paradis, a remis hier à cinq personnalités publiques de différents horizons la Médaille d'honneur de l'Assemblée nationale lors d'une cérémonie au restaurant Le Parlementaire, à Québec. Cette distinction salue l'importante contribution de ces personnes d'exception à l'avancement de la société. Cette année, les personnalités honorées sont les suivantes (une courte biographie est présentée en annexe) :

Les récipiendaires :

Madame Janette Bertrand

Monsieur Luc Dionne

Monsieur Benoît Pelletier

Les récipiendaires (à titre posthume) :

Madame Joyce Echaquan

Monsieur Guy Lafleur

Le président de l'Assemblée, M. François Paradis, n'a pas manqué de souligner l'apport inestimable de ces modèles de volonté et de détermination : « Ces personnalités remarquables, qui nous incitent à nous dépasser, par leurs actions, leurs réflexions et leurs valeurs incarnées, ont su marquer familles, société et communautés tout entières ».

La Médaille d'honneur de l'Assemblée nationale du Québec est décernée à des personnalités exceptionnelles qui méritent la reconnaissance de l'ensemble des membres de l'Assemblée nationale, de la société et des communautés. Les personnalités émérites sont choisies par un comité formé de députés et députées représentant tous les groupes parlementaires.

ANNEXE -- LES RÉCIPIENDAIRES HONORÉS

Les récipiendaires

Madame Janette Bertrand -- Communicatrice accomplie, actrice, femme de lettres et d'idées, Janette Bertrand a été honorée pour sa carrière remarquable et sa contribution exceptionnelle à l'évolution des mentalités au Québec. Janette Bertrand a marqué l'histoire du Québec par sa profonde empathie et sa réelle détermination à mieux comprendre et faire comprendre les réalités humaines dans un but d'inclusion et d'ouverture. Écrire, dépasser le préjugé, communiquer et faire avancer la réflexion dynamisent cette femme au parcours jalonné de défis, de projets et de distinctions. Littéraire, radiophonique, télévisuel et théâtral l'impressionnant parcours de Janette Bertrand continue d'inspirer plusieurs générations.

Monsieur Luc Dionne -- Scénariste, réalisateur et créateur de séries incomparables, Luc Dionne a reçu la Médaille d'honneur de l'Assemblée nationale pour son talent incomparable et ses histoires enlevantes qui font vibrer tout le Québec. Luc Dionne sait mettre en valeur les artistes du Québec. Auteur rigoureux doté d'une imagination olympienne, cet athlète de l'écriture invente des personnages forts et des intrigues prenantes. Luc Dionne possède une manière unique d'imbriquer intrigues, humour et dilemmes moraux dans ses aventures cinématographiques et télévisuelles inégalées. Au service de la création et du dépassement de soi, Luc Dionne est un véritable phénomène de la culture québécoise.

Monsieur Benoît Pelletier -- Juriste estimé et auteur, Benoît Pelletier a été honoré pour sa brillante carrière universitaire et politique et sa contribution majeure à l'essor de la société québécoise et de la francophonie dans tout le Canada . Benoît Pelletier a défendu les droits des francophones et participé activement au développement de la région de l'Outaouais ainsi qu'au rayonnement du Québec. Constitutionnaliste reconnu, cet homme d'engagement a su faire réfléchir tant les populations universitaires que la population citoyenne sur les enjeux sociopolitiques de notre société. Avocat, député, ministre, professeur titulaire, Benoît Pelletier a conjugué ces rôles avec brio, toujours dans le but de faire avancer les idées.

Les récipiendaires (à titre posthume)

Madame Joyce Echaquan -- Femme de cœur, de conviction et d'humanité, Joyce Echaquan a été honorée pour l'héritage considérable qu'elle lègue à la société et à toutes les communautés autochtones. Joyce Echaquan a éveillé les consciences de milliers de gens par son action héroïque. Le dévoilement de sa maltraitance est un acte de grand courage. Joyce Echaquan nous enseigne à nous élever au rang d'humains responsables et à porter ensemble la cause des droits de tous les Autochtones pour l'égalité et l'équité. Mère de sept enfants, cette femme atikamekw nous invite à humaniser la société et à agir concrètement pour le bien-être et la dignité de toutes les communautés.

Monsieur Guy Lafleur -- Joueur de hockey légendaire, Guy Lafleur a reçu la Médaille d'honneur de l'Assemblée nationale pour ses exploits et sa générosité devenus sources de fierté nationale. Guy Lafleur fait partie des plus grands joueurs de hockey. Ses performances hors du commun, son coup de patin explosif, son talent de marqueur, les nombreuses coupes et distinctions remportées sont à la hauteur de sa bonté, de son esprit d'équipe et de sa bienveillance. Il a brillé par sa carrière phénoménale, son engagement indéfectible envers son public partisan et auprès de sa communauté. Guy Lafleur nous lègue sa détermination à réaliser son rêve d'enfant tout en devenant un humain plus grand que nature.

