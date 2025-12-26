Flow exercera ses activités comme une entreprise centrée sur la marque ; Cizzle Brands Corporation acquiert des opérations de fabrication ; Rucker Investments maintient une participation minoritaire dans les activités de fabrication et la propriété exclusive de la marque Flow.

TORONTO, 26 décembre 2025 /CNW/ - Flow a annoncé aujourd'hui l'achèvement d'une transaction stratégique séparant ses activités de marque et de fabrication. Cizzle Brands Corporation (CZZL), fabricant de Cwench Hydration, a acquis les activités de fabrication de Flow, tandis que les actifs de marque de Flow ont été transférés dans une nouvelle entité de Flow (Flow Canada LLC) sous la propriété exclusive de Rucker Investments.

Dans le cadre de la nouvelle structure, Flow fonctionnera comme une entreprise axée sur les marques de consommation, soutenue par un réseau manufacturier diversifié.

« Séparer la marque des activités quotidiennes de l'usine donne aux deux entreprises une orientation plus claire », a déclaré Cliff Rucker, fondateur de Rucker Investments. « Le maintien d'une participation minoritaire dans les activités de fabrication nous permet de rester engagés de façon significative tout en donnant à la marque Flow l'indépendance, l'agilité et les ressources nécessaires pour évoluer. »

Soutenue par Rucker Investments et fonctionnant avec une structure allégée, Flow accordera la priorité à l'expansion de la marque en Amérique du Nord, au renforcement des relations avec les clients et à la production évolutive grâce à de multiples partenaires.

« Cette transaction représente une avancée positive et délibérée pour Flow », a déclaré Paul Dowdall, président de Flow. « En séparant nos activités de fabrication de notre activité de marque, nous créons de la clarté, de l'agilité et des bases solides pour assurer notre succès à long terme. »

Flow Canada LLC continuera de superviser toutes les relations avec la marque, les ventes, le marketing, le développement durable et les clients sans interruption. L'entreprise demeure fidèle à sa mission d'offrir de l'eau de source minérale de qualité supérieure provenant de sources canadiennes, tout en maintenant son engagement envers des emballages responsables, l'innovation produit et l'expérience client.

Flow continuera de travailler en étroite collaboration avec Cizzle Brands Corporation et d'ajouter d'autres partenaires au besoin. Aucun emploi n'a été supprimé dans le cadre de la transition.

À propos de Flow Canada LLC

Flow Canada LLC est propriétaire et exploitant de la marque Flow, une eau de source minérale de qualité supérieure provenant de sources canadiennes et reconnue pour son engagement envers la durabilité, la qualité et les modes de vie modernes axés sur le bien-être. Les produits Flow sont offerts partout en Amérique du Nord par l'entremise de partenaires de premier plan dans le commerce de détail, le commerce électronique et les services alimentaires.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.flowhydration.com.

