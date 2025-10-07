TORONTO, 7 octobre 2025 /CNW/ - Flow Water Inc. (« Flow » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui son entrée dans une nouvelle phase à titre de société privée. Soutenue par un parrainage financier stable, Flow continuera de servir ses clients sans interruption sous sa marque établie tout en suivant une voie claire axée sur la fiabilité, la durabilité et la croissance mesurée.

La Société a également annoncé la nomination de Paul Dowdall au poste de président. M. Dowdall occupait auparavant le poste de directeur financier.

« Cette restructuration fournit une base stable à l'entreprise, à ses partenaires, à ses clients, à ses fournisseurs et à ses employés », a déclaré M. Dowdall. « Nous mettons l'accent sur la qualité, la fiabilité et la croissance disciplinée, en gardant à l'esprit l'innovation. »

Faits saillants concernant la transaction

Continuité des activités - Flow poursuit sa production quotidienne et assure son service à la clientèle sans interruption.





Conservation des employés et des installations - Un nombre important d'employés conservent leurs fonctions, et les activités se poursuivent au sein des installations existantes.





Stabilité financière - L'entreprise va de l'avant propulsée par un bilan assaini, un accès au fonds de roulement et une capacité d'investissement stratégique.





- L'entreprise va de l'avant propulsée par un bilan assaini, un accès au fonds de roulement et une capacité d'investissement stratégique. Orientation client - Flow accordera la priorité aux engagements actuels des clients et évaluera les occasions de co-emballage supplémentaires en fonction de la capacité disponible.

Détails de la transaction

Dans le cadre d'une opération approuvée par la Cour supérieure de justice de l'Ontario (liste commerciale) (la « Cour ») aux termes d'une ordonnance de dévolution inversée (l'« ordonnance »), une société affiliée de Rucker Investments a souscrit un certain nombre de nouvelles actions de la Société. Cette société affiliée est maintenant l'unique actionnaire de la Société. Toutes les actions précédemment émises et en circulation de la Société ont été annulées sans contrepartie. Par suite de la transaction et de l'ordonnance, certains actifs et passifs exclus de la Société ont été transférés à une société nouvellement créée (« ResidualCo »). Toutes les réclamations liées à ces passifs exclus continuent d'exister contre ResidualCo seulement, et seuls les actifs exclus transférés à ResidualCo seront disponibles pour répondre à ces réclamations. Le séquestre précédemment nommé par la Cour abordera la réduction progressive de ResidualCo et de toute ancienne entité (y compris l'ancienne société mère de Flow) qui n'a pas été acquise par l'entremise de la transaction et qui ne fait pas partie des activités d'exploitation futures de Flow.

À propos de Flow Water Inc.

Flow Water Inc., une entreprise fondée en 2014 dont le siège social est situé à Toronto, au Canada, produit de l'eau minérale naturelle entièrement alcaline à partir de ses propres sources artésiennes. Reconnue pour son goût doux et pur, l'eau Flow est vendue dans un emballage écologique et renouvelable conçu dans un souci de durabilité. Les produits Flow sont offerts dans tous les canaux de vente au détail et en ligne par l'entremise de la boutique directe aux consommateurs de la marque et de certains partenaires de commerce électronique. Parce que l'eau que vous buvez est importante.

PERSONNE-RESSOURCE : Flow Water Inc., [email protected]