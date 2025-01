-- Manmade, la marque canadienne de vêtements essentiels pour les hommes s'impose sur la plus grande scène publicitaire --

MONTRÉAL, 31 janvier 2025 /CNW/ - Manmade, marque de référence qui révolutionne les essentiels pour hommes, entre dans l'histoire avec ses débuts publicitaires au cours du premier quart-temps du Super Bowl LIX, le 9 février 2025. Sa publicité de 30 secondes sera diffusée une fois sur le marché anglophone et deux fois sur le marché francophone.

Fondée il y a seulement trois ans par quatre grands amis et anciens banquiers, Manmade a écrit une version moderne de Cendrillon en rivalisant avec des géants du secteur dans un marché saturé, devenant ainsi une marque appréciée et méritée par les Canadiens. Partie de son produit phare, les boxers haut de gamme, et a depuis rapidement élargi sa gamme pour inclure des t-shirts, des chaussettes et, plus récemment, des pantalons. Ce lancement publicitaire lors du Super Bowl est une étape décisive pour la marque, affirmant son ambition de devenir une marque canadienne incontournable.

« Le Super Bowl est la scène ultime pour partager notre créativité et créer des liens forts avec les Canadiens, » a déclaré Anthony Ciavirella, cofondateur de Manmade. « En tant que marque canadienne, bâtie sur une narration audacieuse et une conception novatrice, nous sommes ravis de partager notre humour et notre vision à des millions de personnes. Au-delà de nos produits de haute qualité pour hommes; c'est une déclaration. Nous mettons en lumière une marque prometteuse qui privilégie la qualité, le confort et la fonctionnalité, tout en laissant de côté les artifices et les tendances de la mode rapide. »

Le Super Bowl qui demeure l'un des événements télévisés les plus regardés au Canada, attirant plus de 12 millions de téléspectateurs l'an dernier. Cette campagne marque un moment tournant pour Manmade, qui se hisse aux côtés de grandes marques comme McDonald's et Ford, tout en restant fidèle à ses racines locales et à son approche créative.

Pour obtenir le message complet à haute résolution en anglais et/ou en français, ou pour toute demande des médias, veuillez communiquer avec [email protected].

À propos de Manmade

Fondée à Montréal par quatre amis d'enfance, Manmade est la marque canadienne de référence pour les essentiels pour hommes. Engagée dans la création de vêtements minimalistes et durables, alliant qualité, confort et modernité, Manmade s'est fait connaître grâce à des apparitions dans Dragons' Den, à CTV Your Morning, à Salut Bonjour et à d'autres émissions. Appréciée par des milliers de personnes à travers l'Amérique du Nord, dont Howie Mandel, Kris Letang, Mike Matheson et Josh Anderson, pour sa qualité, son style et ses publicités authentiques.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site manmadebrand.com.

PERSONNE-RESSOURCE : Rick Henriques, [email protected], 647-559-2842