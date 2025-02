-- La marque canadienne de vêtements essentiels pour hommes enregistre une hausse considérable des ventes, du trafic Web et de l'engagement social suite à la première diffusion de ses publicités lors du Super Bowl LIX --

MONTRÉAL, 11 février 2025 /CNW/ - Manmade, la principale marque canadienne de vêtements essentiels pour hommes, vient de faire son plus gros coup et cela a porté ses fruits. À la suite du lancement de ses premières publicités lors du Super Bowl LIX, une en anglais et deux en français, la marque montréalaise a enregistré une croissance record de ses ventes, de son trafic Web et de son engagement sur les médias sociaux.

À la suite des publicités de Manmade pour le Super Bowl LIX, la marque a enregistré :

ses meilleures ventes en février depuis son lancement , établissant un nouveau record pour l'entreprise;

une vague d'engagement et de soutien de la part des supporters canadiens qui ont réagi à la campagne; et

des millions de pages vues à travers le Canada , la campagne de Manmade ayant suscité un engouement à l'échelle nationale.

« Les réactions ont dépassé tout ce que l'on pouvait imaginer, a déclaré Anthony Ciavirella, cofondateur de Manmade. Nous voulions présenter Manmade aux Canadiens d'une manière audacieuse, réaliste et authentique. L'enthousiasme des nouveaux clients et des clients existants prouve qu'une marque locale peut avoir un impact sur les grandes ligues. »

Regardez ou téléchargez les publicités de Manmade diffusées lors du Super Bowl :

Publicité en anglais et en français (diffusée sur CTV et TSN) Description : Un homme commet la faute ultime lors d'une fête : il ajuste maladroitement ses sous-vêtements, puis tend la main vers le bol de chips. Ses amis lui conseillent d'opter pour des sous-vêtements Manmade, qui ne s'étireront pas, ne remonteront pas et ne nécessiteront pas de réajustements constants.

Publicité exclusive en français (diffusée sur RDS) : Description : Dans des toilettes, un homme sujet à des irritations se couvre désespérément de talc. La solution? Le boxer Manmade, conçu pour supprimer l'inconfort.



Manmade a été fondée il y a tout juste trois ans par quatre meilleurs amis et anciens banquiers. La marque est rapidement devenue populaire au Canada grâce à sa gamme de produits essentiels pour hommes, simples et fonctionnels (caleçons, t-shirts, chaussettes et maintenant pantalons).

À propos de Manmade

Fondée à Montréal par quatre meilleurs amis d'enfance, Manmade est la première marque canadienne de vêtements essentiels pour hommes, qui propose des produits minimalistes de haute qualité conçus pour le confort, la durabilité et la vie de tous les jours. Présentée dans les émissions Dragons' Den, CTV Your Morning et Salut Bonjour, Manmade est devenue une référence pour des milliers de personnes en Amérique du Nord, dont Howie Mandel, Kris Letang, Mike Matheson et Josh Anderson, grâce à son engagement envers l'artisanat, le style et le marketing novateur. Pour en savoir plus, consultez le site manmadebrand.com.

