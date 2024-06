La collecte de fonds qui se déroule partout au pays fait une différence grâce aux recherches et aux programmes

TORONTO, le 4 juin 2024 /CNW/ - Dimanche 2 juin, plus de quatre mille Canadiens ont participé à la Marche Gutsy qui se déroulait sur 50 emplacements différents au Canada.

La collecte de fonds de cette année a permis de recueillir 2,2 millions de dollars pour Crohn et Colite Canada; ces fonds seront investis pour chercher des remèdes et améliorer la vie des personnes touchées par la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. Depuis 1996, les Marches Gutsy ont permis de recueillir près de 55 millions de dollars.

Nancy Nagy a reçu un diagnostic de maladie de Crohn en 1981. Elle a participé à sa première Marche Gutsy en 1997 à Regina qu'elle a aidé à organiser. Elle vit actuellement à Winnipeg, où elle continue de faire du bénévolat et d'y participer. Elle décrit ce que cela signifie pour elle : « C'est bien plus qu'une collecte de fonds : c'est un bel événement familial; une journée où ces maladies nous rassemblent et nous permettent de nous amuser. Et le mot "amusant" n'est généralement pas utilisé avec les mots "colite" et "maladie de Crohn" dans la même phrase. Lorsque vous avez l'une ou l'autre de ces maladies, vous pouvez passer beaucoup de temps seul et manquer beaucoup de choses. On se sent tellement bien quand on peut sortir et participer à quelque chose comme ça avec d'autres personnes ! »

« La Marche Gutsy est certainement notre plus gros événement de collecte de fonds, tout en étant aussi une puissante manière de démontrer la force et la résilience de notre communauté a quant à elle expliqué Lori Radke, présidente et cheffe de la direction de Crohn et Colite Canada. Alors que nous soufflons les 50 bougies de Crohn et Colite Canada en 2024, nous célébrons les incroyables progrès que nous avons réalisés, mais nous réaffirmons aussi notre engagement visant à avoir un impact encore plus fort. »

De nombreuses équipes et personnes ont recueilli des montants incroyables :

L'équipe Sinai Family and Friends est la meilleure équipe de collecte de fonds de la Marche Gutsy de cette année et a recueilli 69 000 $.

Sheldon Miller , de Montréal, a recueilli 35 000 $ cette année -- et plus de 500 000 $ au cours des 20 dernières années pendant lesquelles il a participé à l'événement.

, de Montréal, a recueilli 35 000 $ cette année -- et plus de 500 000 $ au cours des 20 dernières années pendant lesquelles il a participé à l'événement. Shirely Mohamed , de Toronto , a recueilli 26 000 $.

La maladie de Crohn et la colite ulcéreuse poussent le corps à s'attaquer lui-même, enflammant ainsi la muqueuse du tractus gastro-intestinal; la maladie perturbe le corps qui n'est plus en mesure de digérer les aliments, d'absorber les nutriments et d'éliminer sainement les déchets. Ces maladies permanentes sont souvent qualifiées « d'invisibles », car de nombreuses personnes qui en sont touchées semblent « normales » tout en étant confrontées à des douleurs atroces, à l'épuisement et à d'autres problèmes. Toutes les 48 minutes, une nouvelle personne reçoit un diagnostic de l'une ou l'autre de ces maladies au Canada. Plus de 322 000 personnes au Canada vivent avec la maladie de Crohn ou la colite.

Les dons à la Marche Gutsy continueront à être acceptés jusqu'au 30 juin 2024 à gutsyenmarche.ca.

Pour plus d'informations, rendez-vous à gutsyenmarche.ca, et visitez nos pages Instagram et Facebook.

Célébrant son 50e anniversaire en 2024, Crohn et Colite Canada tente sans relâche de transformer la vie des personnes touchées par la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse en cherchant des remèdes à ces maladies permanentes et d'améliorer la qualité de la vie de toutes les personnes touchées.

Pour de plus amples informations sur Crohn et Colite Canada, rendez-vous à crohnetcolite.ca.

