Toutes les 48 minutes, un autre Canadien reçoit un diagnostic de maladie de Crohn ou de colite ulcéreuse; d'ici 2035, plus de 470 000 Canadiens vivront avec une MII.

TORONTO, le 30 mai 2025 /CNW/ -

QUOI :

Dimanche 1er juin 2025, Crohn et Colite Canada, ainsi que la communauté des personnes touchées par les maladies inflammatoires de l'intestin (MII) du Canada, participeront à la Marche Gutsy : une collecte de fonds organisée à l'échelle nationale qui vise à soutenir les plus de 322 000 personnes vivant avec la maladie de Crohn ou la colite.

La Marche Gutsy, la plus importante initiative de collecte de fonds de Crohn et Colite Canada, permet de recueillir des fonds qui sont directement orientés vers des programmes de recherche nationaux, des programmes de défense de la cause et des programmes pour les patients.

QUI :

Des personnes vivant avec la maladie de Crohn ou la colite, des membres de la communauté, des amis, des familles et des représentants locaux.

QUAND :

Dimanche 1er juin 2025. L'heure à laquelle commence l'événement peut varier selon l'emplacement.

OÙ :

Plus de 30 emplacements d'un océan à l'autre. Pour inscrire une équipe, faire un don ou afficher les emplacements, rendez-vous à gutsyenmarche.ca

POURQUOI :

La maladie de Crohn et la colite sont incurables. Le traitement vise à atteindre et à maintenir la rémission, à minimiser les complications, à prévenir les dommages intestinaux durables et à améliorer la qualité de vie.

La maladie de Crohn et la colite sont des maladies solitaires, marquées par la stigmatisation et l'isolement en plus des symptômes physiques.

CITATIONS DE PORTE-PAROLE :

Jayda Sutto , d' Oakville ( Ontario ) : Participante de longue date à la Marche Gutsy qui vit avec la colite, elle est également la présidente honoraire provinciale de l' Ontario . « Je marche pour honorer mon parcours, mon fils Grayson décédé à huit mois de grossesse en raison de complications liées à ma colite, ma fille Alyssa, mon mari Chris, mes parents et toutes les personnes qui m'ont soutenue. Je veux utiliser mon témoignage pour souligner les victoires silencieuses -- la force de se relever lorsqu'on est à genoux. »





Participante de longue date à la Marche Gutsy qui vit avec la colite, elle est également la présidente honoraire provinciale de l' . « » Kate Lee , Vice-présidente de la recherche et des programmes pour les patients à Crohn et Colite Canada : « La Marche Gutsy rend hommage à la résilience. Ces maladies sont une source d'isolement, ce qui en fait un moment particulièrement important pendant lequel les personnes touchées s'unissent et contribuent à bâtir un meilleur avenir pour elles. »

AU SUJET DE CROHN ET COLITE CANADA

Crohn et Colite Canada aspire sans relâche à guérir la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse et à améliorer la qualité de vie de toutes les personnes touchées par ces maladies.

Voyez les dernières informations concernant la Marche Gutsy sur Instagram et Facebook -- @gutsyenmarche et @ayezducrancanada et sur gutsyenmarche.ca.

Pour de plus amples informations sur Crohn et Colite Canada, rendez-vous à crohnetcolite.ca

