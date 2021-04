La marche du Grand défoulement : activer corps et cœur pour le cancer

« Marchez pour célébrer la vie et saluer le courage de tous ceux qui traversent ou ont traversé l'épreuve du cancer […] Votre défoulement, individuel ou en équipe, peut faire toute la différence » explique la chanteuse sur les réseaux sociaux.

Si les conditions sanitaires le permettent, les marcheurs sont attendus cet automne à Montréal, Québec, Gatineau, Granby, Trois-Rivières et Rimouski (en partenariat avec l'Association du cancer de l'Est du Québec). D'ici là, ils forment leurs équipes, sensibilisent leur entourage à la cause et recueillent des fonds au profit de la Fondation québécoise du cancer.

Un événement nécessaire pour assurer la pérennité des services de la Fondation québécoise du cancer

La marche du Grand défoulement est un événement précieux pour se retrouver et célébrer la vie, mais aussi une source de revenus essentiels pour assurer la pérennité des services de la Fondation.

Depuis sa création, plus de 750 000 $ ont été amassés. Un montant significatif, qui permit à des milliers de Québécois de vivre pleinement, malgré la maladie, que ce soit par l'entremise de ses Centres d'hébergement, de sa Ligne Info-cancer, de ses services de jumelage téléphonique, de massothérapie, de kinésiologie ou encore d'art-thérapie.

« Les services offerts par La Fondation québécoise du cancer sont un joyau encore trop peu connu. La Fondation adoucit les conséquences du cancer au quotidien. Pour moi, il y a une différence notable entre ma vie "avant la Fondation" et ma vie "après la Fondation" » confie Marie-Pierre D'Amours, atteinte d'un cancer du sein et bénéficiaire des services de la Fondation québécoise du cancer. Après avoir participé aux ateliers virtuels d'art-thérapie, de yoga et de Qi Gong, Marie-Pierre choisit de collecter des fonds au profit de la Fondation :

« Cette levée de fonds était une manière pour moi de remercier la Fondation pour tout ce qu'elle nous offre et ainsi permettre à plus de personnes d'en bénéficier. C'est une façon de donner au suivant finalement ».

En ces temps difficiles, le Québec est soudé comme jamais. Tandis que 80 % des oncologues estiment que la COVID-19 a eu des répercussions modérées à graves sur le diagnostic et l'évaluation des cas nouveaux ou potentiels de cancer1, la Fondation québécoise du cancer ne cesse de déployer son appui aux personnes touchées par un cancer.

À propos de la Fondation québécoise du cancer

Depuis plus de 40 ans, la Fondation québécoise du cancer consacre les fonds recueillis à soutenir au quotidien les milliers de Québécois atteints d'un cancer et leurs proches. Elle offre des programmes de bien-être physique et du soutien psychologique à travers ses Centres régionaux de Montréal, Québec, Sherbrooke, Gatineau, Trois-Rivières et Lévis, en plus de détenir le plus grand réseau d'hébergement de la province. Elle propose aussi de l'aide adaptée aux jeunes de 15 à 39 ans touchés par le cancer via son Programme à Félix. Enfin, par ses Services Info-cancer, la Fondation offre écoute, réponses et réconfort, partout au Québec.

Un Québécois sur deux fera face au cancer. Mais les deux auront besoin d'accompagnement. Nous sommes là pour les soutenir.

______________________________ 1 Metrika. Impact of COVID-19 on Canadian oncology practices. Décembre 2020. Données internes.

