La FCEI et Mastercard collaborent à un programme d'éducation sur la cybersécurité

OTTAWA, ON, le 28 mars 2022 /CNW/ - Selon un nouveau sondage de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) et de Mastercard, sept propriétaires de PME sur dix (72 %) n'ont jamais été aussi inquiets qu'aujourd'hui du risque de cyberattaques contre leur entreprise. Ils sont 24 % à avoir fait l'objet d'un plus grand nombre de tentatives de cyberattaques au cours des 12 derniers mois.

« Ces deux dernières années, de très nombreuses PME se sont davantage tournées vers les ventes en ligne. C'est un moyen qui présente beaucoup d'atouts, mais aussi de nouveaux risques. Face à cette nouvelle réalité, il est essentiel que les PME puissent être bien protégées », affirme Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la FCEI.

D'après le sondage, 8 % des PME ont été victimes d'une cyberattaque ces 12 derniers mois. En moyenne, cela leur a fait perdre 26 000 $, en incluant le facteur temps. L'impact des cyberattaques peut être très lourd : certains propriétaires de PME ont perdu jusqu'à 500 000 $ et d'autres ont subi des préjudices importants. Les cyberattaques comprennent les tentatives de porter atteinte au système informatique d'une entreprise, ainsi que le vol par Internet d'argent, de renseignements bancaires ou de données clients.

La FCEI et Mastercard élaborent conjointement un programme d'éducation ciblée pour donner aux propriétaires de PME toutes les informations nécessaires sur la cybersécurité dans un format convivial. La nouvelle Académie FCEI de la cybersécurité, qui sera lancée plus tard cette année, offrira aux propriétaires de PME et à leurs employés des cours en ligne sur une plateforme qui sera tout d'abord mobile. Les formations porteront notamment sur la prévention contre les rançongiciels et les cyberattaques ainsi que sur les moyens de reconnaître la fraude, d'identifier et de prévenir les attaques d'ingénierie sociale.

La majorité des PME (60 %) prévoient renforcer leurs mesures de cybersécurité cette année. Il n'est donc pas surprenant que cette formation intéresse plus des trois quarts (76 %) des répondants.

« Nous sommes ravis de ce partenariat parce que la cybersécurité peut paraître compliquée. Mais elle n'a pas besoin de l'être. Notre sondage montre qu'un chef de PME sur deux ne sait pas par où commencer pour mieux protéger son entreprise contre les cyberattaques. Nous avons organisé des webinaires qui se dérouleront dans les prochaines semaines afin de présenter à nos membres les mesures à prendre immédiatement pour renforcer la cybersécurité de leur entreprise », précise M. Guénette.

« Les PME sont vitales pour notre économie, mais face à l'augmentation des cyberattaques, elles doivent disposer des bons outils pour se protéger. Mastercard s'est alliée à la FCEI pour que les PME canadiennes sachent comment faire face aux cyberattaques actuelles en suivant des formations à l'Académie FCEI de la cybersécurité », conclut Aviva Klein, vice-présidente des paiements numériques, de la cybersécurité et du renseignement à Mastercard Canada.

Le sondage éclair de la FCEI Votre entreprise face aux cyberattaques effectué en ligne a généré 2 858 réponses de membres FCEI du 8 au 15 mars 2022. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant un nombre égal de répondants, la marge d'erreur serait de plus ou moins 1,8 %, 19 fois sur 20.

