ST. JOHN'S, NL, le 23 oct. 2023 /CNW/ - Entretenir des relations de bon voisinage fait partie de l'ADN des résidents des provinces de l'Atlantique. En effet, huit Canadiens de la région de l'Atlantique sur 10 (80 pour cent) ont déjà rendu service à un voisin et près de 9 sur 10 d'entre eux (85 pour cent) seraient prêts à aider leur voisin dans le futur, selon un nouveau sondage de belairdirect. Alors que la saison des fêtes approche et que l'hiver est à nos portes, l'esprit de solidarité est de plus en plus crucial au sein de nos collectivités et belairdirect répond présent. En s'appuyant sur le changement d'image de marque de Johnson Assurance et d'Anthony Insurance, aujourd'hui marque le lancement officiel des services de belairdirect auprès des nouveaux clients des provinces de l'Atlantique.

« Nous savons que pour la majorité des Canadiens de l'Atlantique, leur province est un élément vital de leur identité et que cela est particulièrement vrai pour les Terre-Neuviens et les Labradoriens », a affirmé John Thompson, premier vice-président associé à belairdirect et fier Terre-Neuvien. « Chez belairdirect, nous comprenons très bien ce sentiment profond de fierté, d'appartenance et d'unité. Après tout, avec l'assurance belairdirect, vous n'achetez pas seulement une couverture, vous vous joignez à une communauté. Notre équipe est composée de personnes qui vivent et travaillent dans les mêmes communautés que vous et elles s'assurent que vous recevez des conseils locaux et du soutien de la part de personnes qui se soucient réellement de vous. Nous sommes très enthousiastes d'élargir la famille belairdirect dans la région de l'Atlantique alors que nous lançons notre gamme complète de produits et services à notre nouvelle clientèle sous la marque belairdirect. »

Les nouveaux clients dans la région de l'Atlantique peuvent désormais se procurer des produits d'assurance auto et habitation auprès de belairdirect et profiter d'une expérience client simplifiée, de nos capacités de première qualité incluant une suite d'outils numérique de pointe et de notre service de réclamation inégalé. Qu'une chute de neige vous cause des soucis ou qu'un coup de vent ait fait des ravages chez vous, belairdirect est là pour ses clients grâce à des conseils et du soutien et simplifiera toutes les étapes de votre parcours d'assuré.

Voici les conclusions de notre sondage :

Le bon voisinage : Plus de quatre Canadiens sur cinq (83 pour cent) qui habitent les provinces de l'Atlantique au Canada affirment qu'un voisin leur a déjà rendu service. Le service le plus courant est de déneiger l'entrée (52 pour cent), suivi de surveiller la maison pendant une absence (47 pour cent) et d'aller les reconduire quelque part en voiture (28 pour cent).

Valeur ajoutée : La grande majorité des Canadiens qui vivent dans les provinces de l'Atlantique décrivent leur province comme étant amicale et accueillante (84 pour cent) et les deux tiers d'entre eux comprennent les valeurs qui sont chères aux Canadiens de la région, car ils font eux aussi partie de cette collectivité.

Tourné vers l'avenir : Plus de sept Canadiens sur dix (71 pour cent) qui vivent dans les provinces de l'Atlantique disent qu'il est important pour eux d'être un bon voisin. En même temps, un peu plus de la moitié d'entre eux souhaitent mieux connaître leurs voisins (53 pour cent).

« Notre promesse a toujours été simple : nous nous engageons à être le partenaire d'assurance auquel les gens peuvent faire confiance pour les générations à venir et nous sommes enthousiastes d'accueillir des nouveaux clients des provinces de l'Atlantique au sein de la famille de belairdirect à partir d'aujourd'hui », a déclaré John Thompson.

À propos de belairdirect

belairdirect est un fier fournisseur d'assurance canadien qui offre à ses clients des solutions d'assurance complètes depuis près de 70 ans. Vous pouvez compter sur belairdirect pour réaliser notre objectif commun de rendre l'assurance plus simple et la vie plus facile pour encore plus de Canadiens. Ensemble, nous simplifierons votre vie en vous aidant à protéger ce qui vous tient à cœur grâce à des solutions d'assurance novatrices et personnalisées qui répondent à vos besoins. Fondée au Québec en 1955, l'entreprise offre une solution simple, mais complète qui permet aux clients de communiquer avec un agent par téléphone, en ligne ou en personne. belairdirect a été le premier assureur de dommages en Amérique du Nord à vendre des produits d'assurance automobile en ligne (www.belairdirect.com), ce qui témoigne du caractère innovateur de l'entreprise. belairdirect est une filiale d'Intact Corporation financière, le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada et l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée en Amérique du Nord (TSX : IFC -- www.intactfc.com ). belairdirect est fière d'être un partenaire du Club des petits déjeuners . Pour plus d'information, visitez www.belairdirect.com ou suivez belairdirect sur Facebook , Instagram , LinkedIn et Twitter .

À propos du sondage :

belairdirect en partenariat avec H+K Stratégies a utilisé le panel en ligne de Léger Opinion pour sonder 700 Canadiens qui habitent dans les provinces de l'Atlantique entre le 29 août et le 26 septembre 2023. L'échantillonnage a été effectué avec des quotas établis pour l'âge, le sexe et la région. La durée du sondage était de moins de cinq minutes. Les données recueillies ont été pondérées en tenant compte de l'âge, du sexe et de la région d'après les chiffres du recensement de 2016. Pour un échantillon aléatoire où n=700, les résultats sont assortis d'une marge d'erreur de ±4 %.

