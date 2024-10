belairdirect partage des conseils sur la façon de protéger votre maison en cette Semaine de la prévention des incendies

TORONTO, le 9 oct. 2024 /CNW/ - Selon un nouveau sondage de belairdirect, les Canadiens en font beaucoup pour protéger leur maison, notamment en installant des détecteurs de fumée (92 %) et en nettoyant les bacs à charpie de leur sécheuse (86 %), mais la moitié des répondants affirment qu'ils pourraient en faire plus pour atténuer les risques d'incendie. En effet, bon nombre d'entre eux (41 %) admettent qu'il y a probablement des risques d'incendie dans nos maisons et qu'ils n'y accordent pas suffisamment d'attention.

belairdirect partage des conseils sur la façon de protéger votre maison en cette Semaine de la prévention des incendies (Groupe CNW/belairdirect)

À l'approche des mois plus froids, belairdirect souhaite combler cette lacune en offrant des conseils utiles pour améliorer la sécurité incendie afin que les Canadiens puissent protéger leur maison et leurs proches.

Voici quelques exemples de lacunes en matière de sécurité incendie révélées par le sondage de belairdirect :

58 % seulement des Canadiens disposent d'un extincteur à proximité de la cuisine, alors que près d'un tiers 1 des incendies sont liés à la cuisson ou à des flammes nues.

des incendies sont liés à la cuisson ou à des flammes nues. Un peu plus de la moitié des répondants au sondage (52 %) admettent laisser les petits appareils allumés en cas d'absence, 40 % disposent de plusieurs barres d'alimentation ou rallonges dans certaines pièces de la maison, et seulement 35 % ont vérifié si des fils dans la maison étaient endommagés. Pourtant, un incendie sur dix est causé par des pannes électriques ou mécaniques ou par des défaillances 2 .

. Seulement 19 % déclarent savoir comment éteindre ou étouffer un incendie déclenché par une batterie au lithium-ion, alors qu'un grand nombre (59 %) ont des appareils alimentés au lithium-ion à la maison, notamment des téléphones, des ordinateurs portables, des vélos électriques et des outils électriques. Un peu plus de la moitié des Canadiens (53 %) déclarent ne pas avoir pratiqué leur plan d'évacuation en cas d'incendie au cours de l'année passée et seulement 28 % ont parlé de ce plan aux autres occupants de la maison, alors que 61 % disposent d'un plan d'évacuation en cas d'incendie.

Onze pour cent des Canadiens ont un ami proche ou un membre de leur famille qui a subi un important incendie à domicile et 10 pour cent ont subi un incendie mineur. Chez belairdirect, tout incendie est un incendie de trop.

« Chez belairdirect, nous savons qu'il est nécessaire de sensibiliser les Canadiens à la sécurité incendie et à la prévention des incendies », déclare Émilie Dutil-Bruneau, vice-présidente, Ventes et opérations chez belairdirect. « Nous travaillons avec chacun de nos clients pour nous assurer qu'ils comprennent leur couverture d'assurance et nous les aidons à trouver les solutions qui répondent le mieux à leurs besoins. Si nos clients se retrouvent dans une situation où ils ont besoin d'aide, nous les accompagnons tout au long du processus afin de les aider à se reprendre en main le plus rapidement possible. »

Dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies (du 6 au 12 octobre), belairdirect a préparé une liste de solutions pour aider les Canadiens à protéger leur maison contre les incendies :

Cuisson : Ne quittez jamais la cuisine lorsque vous cuisinez et ne quittez jamais la maison lorsque le four est en marche. Gardez votre four propre et gardez un couvercle de casserole ou une plaque à biscuits à proximité pour étouffer un incendie de casserole.

Ne quittez jamais la cuisine lorsque vous cuisinez et ne quittez jamais la maison lorsque le four est en marche. Gardez votre four propre et gardez un couvercle de casserole ou une plaque à biscuits à proximité pour étouffer un incendie de casserole. Cigarettes : Ne fumez pas dans votre maison, éteignez vos cigarettes dans de l'eau avant de les jeter, et gardez les briquets et les allumettes hors de la vue et de la portée des enfants.

: Ne fumez pas dans votre maison, éteignez vos cigarettes dans de l'eau avant de les jeter, et gardez les briquets et les allumettes hors de la vue et de la portée des enfants. Chandelles : Ne laissez jamais de chandelles sans surveillance. Éteignez les chandelles lorsqu'elles se trouvent à deux pouces de leur base et coupez les mèches à 6,5 mm.

: Ne laissez jamais de chandelles sans surveillance. Éteignez les chandelles lorsqu'elles se trouvent à deux pouces de leur base et coupez les mèches à 6,5 mm. Chauffage d'appoint : Assurez-vous que tous les appareils de chauffage sont certifiés par une autorité de contrôle reconnue. Ne les utilisez jamais pour faire sécher du linge, maintenez-les à une distance d'au moins un mètre des objets inflammables et ne les laissez pas en marche lorsque vous quittez la pièce.

: Assurez-vous que tous les appareils de chauffage sont certifiés par une autorité de contrôle reconnue. Ne les utilisez jamais pour faire sécher du linge, maintenez-les à une distance d'au moins un mètre des objets inflammables et ne les laissez pas en marche lorsque vous quittez la pièce. Cheminée : Si vous avez un poêle à bois ou un foyer, faites-le inspecter et ramoner chaque année par un technicien certifié en matière de cheminée par le Programme de formation technique en énergie du bois (WETT) et effectuez les réparations nécessaires.

: Si vous avez un poêle à bois ou un foyer, faites-le inspecter et ramoner chaque année par un technicien certifié en matière de cheminée par le Programme de formation technique en énergie du bois (WETT) et effectuez les réparations nécessaires. Multiprises : Attention de ne pas surcharger les multiprises et les cordons d'alimentation. Ne les recouvrez pas de tissu ou de tapis et ne les laissez pas dans des endroits où les fils peuvent être endommagés.

: Attention de ne pas surcharger les multiprises et les cordons d'alimentation. Ne les recouvrez pas de tissu ou de tapis et ne les laissez pas dans des endroits où les fils peuvent être endommagés. Batteries au lithium : Débranchez vos appareils à batterie au lithium (téléphones, vélos électriques, outils électriques) lorsque vous ne les utilisez pas. Rangez les appareils et les batteries au lithium à l'écart des sources de chaleur et évitez de les faire tomber. Cessez d'utiliser la batterie si vous remarquez une odeur, un bruit, une fuite, un changement de couleur ou de forme[3]. Selon 11 % des Canadiens, les incendies de batteries au lithium-ion peuvent être éteints avec de l'eau. L'essentiel est de refroidir la batterie et un agent extincteur spécialisé peut être nécessaire.

À propos de belairdirect

belairdirect est un fier fournisseur d'assurance canadien qui offre à ses clients des solutions d'assurance complètes depuis près de 70 ans. Vous pouvez compter sur belairdirect pour réaliser notre objectif commun de rendre l'assurance plus simple et la vie plus facile pour encore plus de Canadiens. Ensemble, nous simplifierons votre vie en vous aidant à protéger ce qui vous tient à cœur grâce à des solutions d'assurance novatrices et personnalisées qui répondent à vos besoins. Fondée au Québec en 1955, l'entreprise offre une solution simple, mais complète qui permet aux clients de communiquer avec un agent par téléphone, en ligne ou en personne. belairdirect a été le premier assureur de dommages en Amérique du Nord à vendre des produits d'assurance automobile en ligne (www.belairdirect.com), ce qui témoigne du caractère innovateur de l'entreprise. belairdirect est une filiale d'Intact Corporation financière, le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada et l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée en Amérique du Nord (TSX : IFC -- www.intactfc.com). belairdirect est fière d'être un partenaire du Club des petits déjeuners. Pour plus d'information, visitez www.belairdirect.com ou suivez belairdirect sur Facebook et Instagram.

À propos du sondage

Hill & Knowlton a utilisé le panel en ligne de Léger Opinion pour sonder 1 500 Canadiens au cours de la période du 11 septembre et du 16 septembre 2024 pour le compte de belairdirect. L'échantillonnage a été effectué en fonction de quotas établis selon l'âge, le genre et la région. Le sondage durait moins de 10 minutes. Les données ont été pondérées en fonction de l'âge, du genre et de la région des participants, en se basant sur les données du recensement de 2021. La marge d'erreur pour un échantillon de n=1500 sélectionné au hasard devrait être de ±3 %.



_________________________________________________

1 Projet/rapport conjoint de Statistique Canada et du Conseil canadien des chefs de pompiers et des commissaires aux incendies : https://www.statcan.gc.ca/o1/en/plus/4704-three-four-fire-related-deaths-2021-occurred-residential-fire

2 Services d'incendie de la ville de Toronto : https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2023/09/981a-TFS-Lithium-Ion-Battery-Tip-Sheet-Sept-2023-.pdf

3 Services d'incendie de la ville de Toronto : https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2023/09/981a-TFS-Lithium-Ion-Battery-Tip-Sheet-Sept-2023-.pdf

