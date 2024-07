Selon une nouvelle étude de Paiements Canada, plus d'un Canadien sur cinq (22 %) risque de manquer des paiements de factures en raison de préoccupations liées à la fraude

Principales constatations de l'étude :

Les transactions non autorisées (38 %) et les contacts avec un usurpateur (34 %) sont les types de fraudes de paiement les plus fréquents.

32 % des Canadiens ont de la difficulté à savoir quelles sont les communications légitimes liées aux paiements qu'ils reçoivent.

Parmi les Canadiens qui ont été victimes de fraude de paiement au cours des six derniers mois, 59 % ont affirmé avoir perdu de l'argent.

De nombreux Canadiens ne suivent pas les pratiques exemplaires en matière de mots de passe, 35 % conservent leurs mots de passe dans leur téléphone intelligent, leur ordinateur, leurs courriels ou sur un carnet de notes, et 19 % utilisent le même mot de passe pour tous leurs comptes.

OTTAWA, ON, le 29 juill. 2024 /CNW/ - Selon une nouvelle étude de Paiements Canada, plus d'un Canadien sur dix a été victime de fraude de paiement au cours des six derniers mois, ce qui indique des tendances similaires d'une année à l'autre (13 % en 2024 comparativement à 14 % en 2023). Les préoccupations liées à la fraude et au cyberrisque ont une incidence sur les comportements de paiement de nombreux Canadiens qui hésitent à payer des factures, car ils se demandent si elles sont légitimes ou s'il s'agit d'une fraude potentielle.

Les préoccupations liées à la fraude et la cybersécurité influencent le comportement de paiement des Canadiens : La prévalence de la fraude et des cyberincidents a des répercussions sur les préférences et les comportements en matière de paiement de plus de la moitié des Canadiens (54 %), notamment sur les personnes avec qui ils effectuent des transactions, ainsi que sur la façon de les faire et l'endroit. Près d'un Canadien sur trois (32 %) a de la difficulté à distinguer les communications liées aux paiements reçues par téléphone ou par courriel qui sont légitimes de celles qui sont une escroquerie potentielle. Plus d'un Canadien sur cinq (22 %) est d'avis qu'il risque de manquer un paiement de facture, parce qu'il évite de répondre à des communications liées aux paiements en craignant une escroquerie.

Les opérations non autorisées, les usurpations d'identité et la fraude par carte de crédit sont les trois principaux types de fraudes : Voici les principaux types de fraudes de paiement dont sont victimes les Canadiens : 1) Opérations non autorisées figurant sur un relevé bancaire ou de carte de crédit (38 %); 2) Contact avec un usurpateur, c'est-à-dire une personne qui communique avec eux par courriel, par téléphone, par message texte ou dans les médias sociaux et qui prétend être quelqu'un d'autre (34 %); 3) Vol de renseignements de carte de crédit donnant lieu à un achat non autorisé (18 %).

Les jeunes Canadiens sont plus susceptibles d'être victimes d'une fraude de paiement initié par le payeur autorisé : Les jeunes Canadiens (de 18 à 34 ans) étaient beaucoup plus susceptibles que les Canadiens d'âge moyen (de 35 à 54 ans) et les Canadiens plus âgés (plus de 55 ans) d'avoir récemment été victimes d'une fraude de paiement initié par le payeur autorisé (29 % contre 2 % et 6 %, respectivement). La fraude de paiement initié par le payeur autorisé désigne les situations où des criminels manipulent leurs victimes afin qu'elles effectuent des paiements ou transmettent des renseignements personnels sous des prétextes mensongers. Souvent, les fraudeurs se présentent comme une entreprise ou un organisme gouvernemental légitime bien connu pour gagner la confiance de leur victime. L'expression « payeur autorisé » est utilisée pour ces escroqueries, car celles-ci dépendent du fait que la victime transfère de l'argent de son plein gré. Étant donné que les jeunes Canadiens sont plus susceptibles d'envoyer ou de recevoir de l'argent d'un ami ou d'un membre de leur famille sur les plateformes de médias sociaux (comme Instagram, WhatsApp et Messenger) et d'utiliser régulièrement d'autres modes de paiement électronique que les cartes de crédit et les cartes prépayées comparativement à d'autres groupes d'âge, leur exposition globale au risque de fraude de paiement initié par le payeur autorisé est plus élevée.

Parmi les Canadiens qui ont été victimes de fraude, 59 % ont perdu de l'argent au moins une fois : Pour les répondants qui ont été victimes d'une fraude de paiement au cours des six derniers mois, 46 % des incidents ont mené à une perte de 500 $ ou moins, 13 % à une perte de plus de 500 $, et 37 % n'ont pas causé de perte d'argent, mais ont entraîné le vol de données financières personnelles. La majorité (85 %) de ceux qui ont été victimes de fraude de paiement avec perte d'argent au cours des six derniers mois l'ont signalé à leur institution financière.

Les Canadiens plus âgés étaient plus susceptibles de déclarer qu'aucune somme n'avait été dérobée, mais qu'on leur a volé des données personnelles ou financières : Parmi ceux qui ont été victimes de fraude de paiement au cours des six derniers mois, les Canadiens plus âgés (55 ans et plus) étaient beaucoup plus susceptibles que les jeunes Canadiens (18 à 34 ans) de déclarer qu'aucune somme n'avait été volée, mais que les données personnelles et financières l'avaient été (9 % des cas contre 24 %, respectivement). Les jeunes Canadiens étaient beaucoup plus susceptibles que les Canadiens plus âgés de déclarer avoir perdu de l'argent (74 % contre 50 %, respectivement).

Les Canadiens limitent l'échange d'information et utilisent l'authentification en deux étapes se protéger contre la fraude : La plupart des Canadiens qui ont participé au sondage (79 %) limitent la quantité de renseignements personnels qu'ils communiquent en ligne et ne les fournissent qu'au besoin. De plus, 70 % des Canadiens n'achètent en ligne qu'à partir de sites fiables. Lors de l'achat ou de la vente d'articles en ligne sur des sites de marché entre particuliers (p. ex. Kijiji, Craigslist), 51 % des Canadiens s'en tiennent aux transactions locales et en personne et 38 % utilisent des services de paiement sécurisés comme Virement Interac ou PayPal. Le nombre de Canadiens qui utilisent l'authentification en deux étapes pour accéder à leurs comptes a augmenté d'une année à l'autre (65 % en 2024 contre 50 % en 2021).

Une mauvaise gestion de la protection des mots de passe crée des risques de fraude pour les Canadiens : Malgré les mesures que prennent les Canadiens, on peut encore faire mieux. La proportion de Canadiens qui disent conserver leurs mots de passe sur leur téléphone intelligent, leur ordinateur, leur ordinateur portatif, dans leurs courriels ou sur un carnet de notes est passée de 31 % en 2021 à 35 % en 2024. De plus, 19 % des Canadiens ont tendance à utiliser le même mot de passe pour tous leurs comptes.

Les jeunes Canadiens sont beaucoup plus susceptibles que les autres groupes d'âge de conserver leurs mots de passe sur leur téléphone intelligent ou leur ordinateur personnel, dans leurs courriels ou sur un carnet de notes (41 %), et d'utiliser le même mot de passe pour tous leurs comptes (28 %). Plus d'un jeune Canadien sur dix (12 %) a même fourni ses renseignements personnels et bancaires par courriel ou message texte.

Au sujet de l'étude : Un total de 1 500 Canadiens ont été interrogés en ligne du 26 février au 8 mars 2024 au moyen du panel en ligne de Léger. La marge d'erreur pour cette étude était de +/- 2,5 %, 19 fois sur 20.

À propos de Paiements Canada : Paiements Canada rend les paiements plus faciles, plus intelligents et plus sûrs pour les personnes vivant au Canada en fournissant l'infrastructure sûre et résiliente dans le cadre de laquelle les paiements sont compensés et réglés entre les institutions financières. Nous sommes un organisme d'intérêt public qui possède et exploite les systèmes de paiement du Canada, Lynx et le Système automatisé de compensation et de règlement (SACR), et qui est responsable des règlements administratifs, des règles et des normes qui soutiennent ces systèmes. En 2023, nos systèmes ont compensé et réglé des paiements dépassant les 112 billions de dollars, soit plus de 450 milliards de dollars par jour ouvrable. Parmi les opérations qu'ils ont facilitées, notons les paiements par carte de débit, les prélèvements automatiques, les dépôts directs, les paiements de factures, les virements électroniques et les paiements par chèque. Les paiements sont un élément essentiel de notre économie et de notre mode de vie. Qu'il s'agisse d'une mise de fonds sur une maison, d'une facture payée à une entreprise locale, d'argent envoyé à un membre de la famille à l'étranger ou d'un premier chèque de paie, les paiements permettent aux Canadiens et à l'économie d'aller de l'avant.

Pour toute demande de renseignements des médias, veuillez visiter le Centre de presse de Paiements Canada.

SOURCE Payments Canada