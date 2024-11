QUÉBEC, le 22 nov. 2024 /CNW/ - La Maison Simons est fière d'annoncer une expérience des fêtes enchanteresse qui transformera son siège social en un spectacle féerique, conçu et réalisé par Rodeo FX. Ce spectacle immersif unique promet de captiver les spectateurs de tous âges du 21 novembre au 31 décembre.

La Forêt des Merveilles sur la façade historique de La Maison Simons (Crédit : Rodeo FX) (Groupe CNW/Simons) La Forêt des Merveilles sur la façade historique de La Maison Simons (Crédit : Rodeo FX) (Groupe CNW/Simons)

Cet événement son et lumière, présenté sur la façade historique du magasin, situé au 20, Côte de la Fabrique, allie projections vidéo, éclairage architectural et bande sonore originale. Pendant trois minutes, les fenêtres du magasin s'animeront pour raconter une histoire de Noël magique, où des animaux de la faune boréale décoreront leur forêt et célébreront la majesté de la nature. Cette vision réinvente les vitrines des fêtes classiques, mêlant tradition et modernité pour captiver les passants.

Ce spectacle au cœur du Vieux-Québec aura lieu du jeudi au samedi entre 18h00 et 21h00 et le dimanche de 16h00 à 19h00, permettant à chacun de s'immerger dans la magie des fêtes tout en se rassemblant. Situé à proximité du populaire Marché de Noël Allemand de Québec, le spectacle s'intégrera aux festivités locales, créant ainsi une expérience magique pour tous les visiteurs.

« Nous sommes fiers de présenter le résultat de cette collaboration unique avec Rodeo FX. Depuis quelques mois déjà, nos équipes travaillent communément pour créer une expérience merveilleuse qui saura toucher le cœur de nos clients et de la communauté de la Ville de Québec. Dans les prochaines semaines, petits et grands pourront se laisser emporter dans un monde féérique qui se dévoilera sur la façade de notre magasin emblématique. L'expression de la créativité et de la beauté se reflète dans ce projet enchanteur qui, nous le souhaitons, émerveillera les visiteurs et reflétera la magie du temps des Fêtes. » affirme Yannick Vial, Vice-Président Sénior, Chef du Développement numérique et Commerce Unifié à La Maison Simons.

« Nous sommes profondément reconnaissants à La Maison Simons pour la confiance qu'ils nous ont accordée dans cette collaboration créative et inspirante. Du début à la fin, ce partenariat a été aussi magique que le résultat final. Simons s'est révélé être un partenaire exceptionnel, alliant générosité et vision, nous permettant ainsi de créer ensemble une expérience unique pour les Fêtes. Ce projet reflète non seulement notre passion commune pour la beauté et la créativité, mais aussi l'héritage et l'élégance de cette institution emblématique québécoise. » ajoute Solène Lavigne Lalonde, Vice-Présidente Service Publicitaire et Marketing chez Rodeo FX.

Ne manquez pas l'occasion de célébrer la magie des fêtes avec La Maison Simons et Rodeo FX, alors que le Vieux-Québec s'illumine en toute féérie. Des photos et vidéos sont disponibles sur demande.

À propos de La Maison Simons

La Maison Simons a été fondée en 1840 par John Simons à Québec. À l'origine une mercerie, l'entreprise familiale est aujourd'hui synonyme de mode accessible et inspirée. Tout est mis en œuvre pour cultiver la créativité et bâtir des relations de qualité avec la clientèle, le personnel et les partenaires. L'entreprise est soucieuse de l'environnement et des communautés où elle opère.

La Maison Simons est reconnue comme une autorité mode avec son concept de magasinage original. Collections exclusives, marques émergentes locales et nationales ainsi que pièces de grands créateurs et créatrices internationaux sont offertes sous un même toit, à travers des univers distinctifs. La mode déco n'est pas en reste ; La Maison Simons propose de quoi habiller la chambre, la cuisine et la salle de bains.

Les 17 magasins de La Maison Simons offrent un environnement captivant et original qui inspire les clients, autant par la mode proposée que par la place occupée par l'art et l'architecture. Magasins : dix au Québec, y compris son siège social dans le Vieux-Québec ; trois en Alberta ; un en Colombie-Britannique ; un en Nouvelle-Écosse ; et bientôt quatre en Ontario. Les deux futurs magasins verront le jour à l'automne-hiver 2025 dans la Ville de Toronto.

À propos de Rodéo FX

Rodeo FX Publicité & Expériences est une entreprise créative spécialisée dans la production, la post-production, les expériences et l'audio. En tant que partenaire créatif établi auprès des marques, des agences créatives et des maisons de production, Rodeo a collaboré sur des campagnes et des contenus publicitaires pour des entreprises renommées telles que McDonald's, Nissan, Red Bull et Tiffany & Co. Composée de talents passionnés, la division fait preuve d'une grande attention aux détails, d'une détermination inégalée et d'une passion indéniable pour la création.

