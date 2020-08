MONTRÉAL, QC, le 19 août 2020 /CNW Telbec/ - Hilo, la filiale d'Hydro-Québec spécialisée dans les nouveaux services énergétiques, lance son service de maison intelligente. Cette offre d'Hilo axée sur l'énergie intelligente permettra aux Québécois d'optimiser leur consommation d'électricité en toute simplicité et d'économiser sur leur facture tout en recevant des récompenses en argent.

Adaptée aux besoins de chaque foyer, la maison connectée Hilo permet à ses clients de piloter différents appareils intelligents dans leur maison depuis une application mobile et ainsi de gagner en temps et en confort. Les clients pourront choisir parmi plusieurs appareils : thermostats, une passerelle, des ampoules, prises de courant, gradateurs, interrupteurs, détecteurs de fumée et station météo. D'autres produits s'ajouteront par la suite.

Des défis payants et des économies d'énergie

Pendant certaines périodes de pointe de consommation hivernale, les clients seront invités à relever les défis Hilo. Ces défis visent à baisser de quelques degrés la température des thermostats pendant une courte période. Selon leur niveau de participation, les clients recevront une récompense en argent représentant en moyenne entre 90 $ et 100 $ par client par hiver.

De plus, les clients qui habitent dans une maison unifamiliale pourront anticiper des économies globales annuelles d'énergie allant jusqu'à 15 %, selon leur niveau de participation aux défis, les caractéristiques de leur habitation, leurs habitudes de consommation d'énergie et les équipements remplacés.

Des rabais généreux sur l'achat d'équipement et une offre spéciale de lancement

Hilo offre des rabais allant jusqu'à 20 % pour les thermostats et jusqu'à 30 % pour d'autres produits. Une passerelle (d'une valeur de 140 $) et l'installation des appareils (d'une valeur de 400 $) sont offertes gratuitement aux clients qui s'engagent à relever les défis Hilo.

De plus, dans le cadre de l'offre spéciale de lancement, un rabais de 100 $ sera offert aux 3 500 premiers clients d'Hilo.

Une initiative d'ici pour un Québec plus vert

Le réseau de partenaires d'Hilo est constitué de plusieurs entreprises québécoises, comme Stelpro et Synapse. Par exemple, les thermostats offerts par Hilo sont développés au Québec par une co-entreprise née d'une association entre Hilo et Stelpro et sont fabriqués dans l'une des usines du Groupe Stelpro, à Shawinigan.

Collectivement, l'effort des clients d'Hilo permettra de réduire la consommation d'électricité et, au cours de prochaines années, d'éviter des émissions de CO 2 équivalentes à ce qu'émettent 10 000 véhicules.

Citations

« En plus de réaliser des économies en consommant seulement l'électricité dont ils ont besoin, nos clients pourront participer à un projet collectif qui aura des retombées positives pour l'ensemble des Québécois. »

Sébastien Fournier, président-directeur général d'Hilo

« Hilo offre une foule d'avantages, comme des récompenses en argent et de l'accompagnement à chaque étape. C'est un service d'ici pensé pour les Québécois ! »

Anik Roy Trudel, vice-présidente, Stratégie, ventes et marketing d'Hilo

À propos d'Hilo

Hilo est une filiale d'Hydro-Québec dont la mission est de développer des produits et services innovants à valeur ajoutée pour les clients, contribuant à inscrire Hydro-Québec comme un acteur majeur des nouveaux services énergétiques. En plus de la maison intelligente, Hilo offrira bientôt des services aux entreprises pour les aider à réduire les coûts liés à la consommation d'énergie et les émissions de GES. D'autres produits et services s'ajouteront de manière évolutive, notamment dans les secteurs de la mobilité électrique, du stockage intelligent et de l'autoproduction solaire.

Les commandes en ligne peuvent être effectuées dès aujourd'hui au www.hiloenergie.com.

