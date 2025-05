26 000 $ pour renforcer l'impact communautaire dans L'Érable

QUÉBEC, le 20 mai 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, André Lamontagne, souligne l'attribution, par la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, de 26 000 $ à la Corporation de développement communautaire de L'Érable inc. pour lui permettre de développer ses pratiques d'évaluation, de formation et de diffusion des connaissances.

Grâce à cet investissement, la Corporation de développement communautaire de L'Érable inc. concevra des outils adaptatifs afin d'accompagner les groupes communautaires dans l'évaluation de l'effet qualitatif de la transformation sociale à laquelle ils participent.

Au total, 33 projets à travers le Québec ont été retenus à la suite d'un appel de projets lancé l'an dernier. Une enveloppe globale de plus de deux millions de dollars permet la réalisation de cette mesure faisant partie des 29 mesures du Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027.

Citations

« Développer une culture d'évaluation est essentiel pour le secteur communautaire et l'action bénévole. Cela permet aux organismes d'ajuster leurs actions aux besoins en constante évolution, tout en favorisant l'émergence de nouvelles connaissances et méthodes d'intervention. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« Je suis heureux de cet appui à la Corporation de développement communautaire de L'Érable inc qui lui permettra de renforcer son rôle d'accompagnement des organismes et des entreprises d'économie sociale de la MRC. Cette démarche s'inscrit pleinement dans la mission de la Corporation, qui regroupe les acteurs communautaires et favorise leur participation active au développement socioéconomique du territoire. C'est une très bonne nouvelle pour la région du Centre-du-Québec! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« L'appui aux pratiques d'évaluation, de formation et de diffusion des connaissances s'inscrit dans une vision à long terme partagée par les 48 organismes membres de la Corporation. Ce financement représente un levier structurant pour soutenir la vitalité du milieu communautaire et favoriser un développement cohérent du territoire. »

Caroline Moreau, directrice générale de la Corporation de développement communautaire de L'Érable inc.

Fait saillant

Pour plus d'information, consultez la section du site Québec.ca consacrée au Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027.

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Sources : Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Tél. : 514 618-5167; Sophie Jacques-Barma, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Tél. : 581 993-5016; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796