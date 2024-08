Un sondage de Houseful indique que les acheteurs canadiens d'une première maison qui ont moins de 30 ans font passer l'accession à la propriété avant le reste, pour s'assurer un avenir financier comfortable

TORONTO, le 21 août 2024 /CNW/ - Au Canada, la morosité du marché de l'habitation et les manchettes continuelles sur les logements inabordables ne découragent nullement certains acheteurs d'une première maison : pour ceux qui n'ont pas encore atteint la trentaine, l'accession à la propriété constitue un objectif plus important que le mariage et autres étapes traditionnelles.

Un nouveau sondage de l'organisme Houseful indique que pour ces acheteurs, l'accession à la propriété est la première des priorités. De fait, 78 % des célibataires de moins de 30 ans qui visent l'achat d'une première maison estiment plus important d'économiser en vue de souscrire un prêt hypothécaire que de célébrer un mariage en grandes pompes ; chez ceux qui ont plus de 30 ans, la proportion n'est que de 70 %.

Les répondants n'en sont pas moins conscients de la conjoncture difficile : parmi ceux de moins de 30 ans, 72 % disent que l'état du marché, tel qu'on le dépeint, fait qu'il semble impossible de se trouver une habitation. La hausse des coûts du logement ne les empêche pas de chercher avant tout à devenir propriétaires, afin d'accroître plus longtemps la valeur nette de leur maison et de préparer ainsi leur avenir. Les répondants sont 71 % à juger que leur propriété jouera un rôle important dans la planification de leur retraite.

« Les coûts de logement, dont les jeunes adultes sont de plus en plus conscients, soulèvent des problèmes qui les poussent à s'assurer une stabilité financière à long terme en saisissant dès aujourd'hui les possibilités d'épargne, explique Karen Starns, cheffe de la direction de Houseful. Une fois dans le marché de l'habitation, on peut disposer de la flexibilité voulue pour atteindre les objectifs qui nous tiennent à cœur. »

À la nouvelle génération d'acheteurs d'une première maison qui arrivent sur le marché, Houseful propose des outils personnalisés, de l'information et des services-conseils en prêts hypothécaires, ce qui facilite les différentes étapes du processus d'accession à la propriété - les intéressés trouveront ainsi plus aisément la maison qui leur convient.

Assumer ses responsabilités fiscales aujourd'hui, c'est assurer sa stabilité financière future

L'accession à la propriété recueille le plus de suffrages (40 %) auprès des acheteurs d'une première maison qui ont moins de 30 ans, devant le mariage (24 %), les voyages (30 %) et l'achat d'une voiture (33 %).

Cette catégorie de répondants se révèle financièrement avisée :

Épargner à dessein - La proportion de ceux qui consacrent une partie de leur revenu mensuel à l'achat d'une première maison s'élève à 72 % (près du quart - 24 % - épargnent à cette fin plus de 15 % de leur revenu). Parmi leurs homologues de plus de 30 ans, la proportion n'est que de 47 %.





- La proportion de ceux qui consacrent une partie de leur revenu mensuel à l'achat d'une première maison s'élève à 72 % (près du quart - 24 % - épargnent à cette fin plus de 15 % de leur revenu). Parmi leurs homologues de plus de 30 ans, la proportion n'est que de 47 %. Se serrer la ceinture - La majorité (74 %) des moins de 30 ans réduisent leurs dépenses courantes (restaurant, emplettes...) afin de pouvoir procéder à un achat majeur (acquérir une maison, par exemple) ; chez les plus de 30 ans, cette proportion n'est que de 61 %.

« La façon qu'a chacun de trouver sa stabilité financière dépend de ce qu'il a vécu et vit actuellement, souligne Karen Starns, mais il est encourageant de voir cette tendance à l'œuvre parmi les moins de 30 ans qui veulent accéder à la propriété - très tôt, ils s'engagent concrètement dans une planification à long terme. »

Pour des choix avisés : planifier et se faire conseiller

Les Canadiens de moins de 30 ans qui entendent accéder à la propriété ont déjà une bonne idée de la façon d'y parvenir, mais ils éprouvent le besoin d'être conseillés - en matière d'immobilier, les décisions dépendent de trop nombreux facteurs.

Près des trois quarts (74 %) estiment que l'acquisition d'une maison constituera la décision financière la plus importante de leur vie (chez les plus de 30 ans, la proportion est de 54 %), mais moins de la moitié (47 %) estime saisir tous les coûts d'achat et de possession qu'il leur faudra assumer.

L'accessibilité à la propriété continue de poser problème, mais pour les acheteurs d'une première maison qui n'ont pas encore atteint la trentaine, cet achat constitue une priorité financière. Plusieurs ont besoin d'un plan bien étayé et du soutien requis pour aborder avec confiance un marché difficile.

« Épargner en vue d'accéder à la propriété n'est qu'une partie du casse-tête, conclut Karen Starns. L'un des mandats de Houseful est d'offrir aux acheteurs d'une première maison toute un éventail d'outils et de ressources pertinentes afin qu'ils puissent planifier et décider avec assurance, avant comme après l'achat. »

À propos du sondage

Mené par RBCx et diffusé par Cint du 27 juin au 3 juillet 2024, le sondage a permis de recueillir les réponses de 1 026 participants canadiens de plus de 18 ans. Si aucune marge d'erreur ne peut être associée à un sondage non probabiliste, à des fins comparatives, à un échantillon probabiliste de cette taille serait associée une marge d'erreur de ±3 % avec un niveau de confiance de 95 %.

À propos de Houseful

La plateforme immobilière tous azimuts de l'organisme canadien Houseful facilite les décisions à prendre quand on achète une maison. Acquis en 2023 par la Banque Royale du Canada, Houseful rend possible l'accession à la propriété en offrant, étape après étape, des outils personnalisés, de l'information sur le marché ainsi que l'accès aux services-conseils d'experts en immobilier et en prêts hypothécaires. Pour plus de détails, consultez le site Houseful.ca.

