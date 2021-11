La mairesse Valérie Plante et les élus-es municipaux de la Ville de Montréal sont assermenté-es pour un mandat de quatre ans

MONTRÉAL, le 18 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le greffier de la Ville de Montréal et président d'élection, Me Emmanuel Tani-Moore, a procédé aujourd'hui à l'assermentation de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et des élus-es municipaux.

La cérémonie d'assermentation marque le début officiel du mandat d'une durée de quatre ans, soit jusqu'en novembre 2025.

Lors de l'élection générale du 6 et 7 novembre dernier, quelque 1,1 million d'électrices et d'électeurs de la Ville de Montréal étaient appelés-es à choisir les 103 personnes appelées à les représenter au conseil municipal, dans les 19 conseils d'arrondissement et à la mairie de Montréal. Selon les résultats officiels diffusés par le président d'élection et communiqués le 9 novembre, ce sont 61 femmes et 42 hommes qui ont été choisis par la population à l'un des postes électifs de la Ville de Montréal. C'est ainsi qu'à la suite du scrutin, le 101e conseil municipal de la Ville de Montréal a été formé, ainsi que les 19 conseils d'arrondissement.

« Le mandat que nous amorçons est important. Nous allons continuer d'améliorer les services à la population, tout en positionnant Montréal comme une ville qui se démarque à l'échelle nationale et internationale. Nous allons répondre aux besoins des familles montréalaises, tout en poursuivant la relance de l'économie de la métropole. Nous allons préserver le pouvoir d'achat de la classe moyenne, tout en planifiant une ville plus verte, inclusive, abordable et sécuritaire. Ensemble, nous allons continuer de faire de Montréal une ville qui nous ressemble, qui nous rassemble, et qui répond à nos besoins et à nos aspirations, à court, moyen et long termes. Ensemble, nous allons bâtir une ville que nous allons être fiers de léguer à nos enfants », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Assermentation des élus-es de la Ville de Montréal

Lors de la cérémonie d'assermentation qui s'est déroulée au Palais des congrès, Monsieur Ka'nahsohon Kevin Deer, Mohawk Trail Longhouse Faithkeeper, a ouvert la cérémonie. Des prestations artistiques ont également eu lieu, notamment une présentation du vidéoclip Burnout Fugue de l'artiste Alexandra Stréliski en première partie de la cérémonie. La soirée s'est terminée avec une prestation du groupe La Ligne Rose, constituée de Nadia Hawa Baldé (chanteuse), Sarah Makonnen (chanteuse), Valéry St-Gelais (contrebasse et basse électrique), Myra Camirand (batterie), Mélissa Fortin (piano et guitare), Blanche Moisan Méthé (cornet et euphonium) et Valérie Lachance-Guillemette (saxophone ténor).

Notons qu'en raison de requêtes pour de nouveaux dépouillements des votes dans six secteurs, qui ont lieu présentement à la Cour du Québec, la proclamation d'élection des personnes élues à ces postes sera faite ultérieurement selon les résultats.

