10 ACTIONS EN 100 JOURS : la Ville de Montréal lance le Groupe d'Intervention tactique en itinérance

MONTRÉAL, le 17 févr. 2026 /CNW/ - L'administration Martinez Ferrada annonce la création du Groupe d'intervention tactique en itinérance (GITI). Cette nouvelle structure de coordination vise à rassembler la gouvernance existante et à soutenir, renforcer et accélérer les actions en matière d'itinérance dans la métropole. L'objectif est d'avoir de la prévisibilité et de trouver des solutions à plus long terme afin de mieux répondre à la crise de l'itinérance. Cette instance prend dès maintenant le relais de la cellule de crise instaurée en décembre 2025.

Le GITI, dont la première rencontre aura lieu la semaine prochaine, sera composé de 12 membres permanents provenant du gouvernement du Québec, de la Ville de Montréal ainsi que des partenaires institutionnels et communautaires. Cette composition reflète la volonté de la Ville d'affirmer son leadership pour relever les enjeux liés à l'itinérance. Elle témoigne aussi de son engagement à travailler de façon intégrée avec la gouvernance régionale existante. Les membres sont les suivants :

Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal ;

Claude Pinard, président du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de l'itinérance ;

Benoit Langevin, responsable de la cohabitation sociale au comité exécutif de la Ville de Montréal ;

Sonia Bélanger, ministre de la Santé et des Services sociaux ;

Chantal Rouleau, ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal ;

Caroline Dusablon, directrice générale - Gestion réseau et partenariats, Santé Québec ;

Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique de Montréal ;

Nadia Bastien, directrice générale adjointe de la Ville de Montréal ;

Julien David-Pelletier, commissaire aux personnes en situation d'itinérance à la Ville de Montréal ;

Nathalie Charbonneau, PDGA du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal ;

Samuel Watts, président-directeur générale de la Mission Bon Accueil ;

Annie Savage, directrice du RAPSIM.

Présidé par Claude Pinard, le GITI réunira ses membres de façon bimensuelle afin d'améliorer la cohérence, l'agilité et l'efficacité des interventions sur le territoire. Ce groupe aura également pour mission d'identifier rapidement les obstacles et les leviers opérationnels, d'optimiser l'utilisation des ressources et d'assurer une gestion proactive des risques, notamment lors de situations saisonnières.

À l'approche du dégel et du printemps, la gestion des campements deviendra un enjeu encore plus pressant. Le GITI aura pour premier mandat d'harmoniser les interventions, d'assurer une présence accrue sur le terrain et de planifier les actions de manière plus structurée, afin d'améliorer la cohabitation dans les quartiers tout en accompagnant les Montréalais vivant dans les campements.

Afin de renforcer sa capacité d'action, le groupe présentera également au cours des prochains mois plusieurs outils, dont une cartographie métropolitaine des services en itinérance, une planification saisonnière, un tableau de bord d'indicateurs clés et un plan d'action intégré en itinérance. Animé par un souci de transparence, le GITI produira également une reddition de comptes annuelle pour présenter les résultats, les progrès accomplis et les recommandations pour améliorer les politiques et les investissements.

Citations

« L'itinérance est la priorité de notre administration. Chaque tente que l'on voit dans nos rues nous rappelle notre responsabilité collective. Avec la création du Groupe d'intervention tactique en itinérance (GITI), on passe d'une intervention d'urgence à une action structurée et agile. En travaillant ensemble, avec l'ensemble de nos partenaires, on va donner une meilleure prévisibilité à long terme, mieux coordonner nos actions sur le terrain et apporter des solutions concrètes aux Montréalaises et Montréalais. »

-Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal

« Avec le GITI, notre objectif est clair : prévenir plutôt que réagir. Nous nous donnons les moyens d'intervenir plus tôt, plus efficacement et avec plus d'impact. Nous allons renforcer notre réactivité et mieux planifier nos actions, saison après saison. En nous appuyant sur l'expertise de nos partenaires et en maximisant les ressources déjà en place, nous voulons intervenir au bon moment, avec les bonnes ressources. »

-Claude Pinard, président du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de l'itinérance

« Personne ne choisit de se retrouver à la rue. Devant l'ampleur et la complexité de la situation, la coordination est essentielle. Nous saluons toute initiative qui favorise le travail concerté. Notre rôle, comme gouvernement, est d'assurer les leviers nécessaires aux établissements du réseau et aux partenaires communautaires pour intervenir efficacement et durablement. La lutte contre l'itinérance fait partie de mes priorités comme ministre responsable des Services sociaux, et je veille à ce que nos actions soient cohérentes, structurées et centrées sur les besoins réels des personnes les plus vulnérables. »

- Sonia Bélanger, ministre de la Santé et des Services sociaux

« L'itinérance est un enjeu social majeur pour la métropole qui demande une action claire et coordonnée entre le réseau de la santé et les municipalités. Je suis allée sur le terrain voir nos équipes à l'œuvre : l'expertise est bien présente. Notre rôle est maintenant de mieux coordonner les interventions, de lever les obstacles et d'agir plus rapidement. Le GITI proposera une approche structurée d'intervention et de prévention, pour offrir des réponses plus cohérentes et durables aux personnes en situation d'itinérance partout sur le territoire métropolitain. »

-Chantal Rouleau, ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles

« Le CIUSSS Centre-Sud ainsi que la Direction régionale de santé publique saluent la mise en place du GITI, qui s'inscrit en complémentarité à la gouvernance régionale en itinérance à Montréal, une structure collaborative réunissant tous les partenaires engagés sur cette question. Il s'agit d'un levier supplémentaire pour agir sur les causes de l'itinérance. L'objectif est d'offrir des solutions concrètes, humaines et respectueuses de la dignité et de l'autonomie des personnes concernées. »

-Isabelle Matte, PDG du CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal et Dre Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique

« Cette initiative va nous aider à identifier des solutions. Elle va repérer les possibilités de collaborer ensemble et mettre en place des actions concrètes qui vont répondre aux besoins des personnes marginalisées, en situation de l'itinérance ou qui risquent de perdre leur logement. »

-Samuel Watts, président-directeur générale de la Mission Bon Accueil

